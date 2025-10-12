Aaj Ka Mesh Rashifal (12 October 2025): मेष राशि आज धैर्य रखें, काम के बीच रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है
Today Aries Horoscope 12 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा. चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जिससे साहस और उत्साह तो बढ़ेगा, लेकिन भाई-बहनों से जुड़ी बातों पर सतर्क रहना आवश्यक होगा. गजकेसरी और वरियान योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में प्रगति और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि की संभावना है. नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, किंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम या थकान की समस्या हो सकती है. शाम के बाद मानसिक तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें. योग और ध्यान से आपको राहत मिलेगी.
व्यवसाय राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. किसी पुराने प्रोजेक्ट से आर्थिक फायदा हो सकता है. सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा. गजकेसरी योग के कारण व्यापार में वृद्धि और नए ग्राहकों से संपर्क बन सकता है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में दिन का पहला भाग थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम के सिलसिले में वाद-विवाद या तनाव संभव है. बॉस की बातों को गंभीरता से लें. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा और कोई सराहनीय काम आपको पहचान दिला सकता है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. संडे का दिन परिवार और पार्टनर के साथ आनंदपूर्ण रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. फिजूलखर्च से बचें. निवेश के लिए दिन मध्यम है.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग सोशल एक्टिविटीज और ऑनलाइन शॉपिंग में व्यस्त रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है—स्टडी पर पूरा ध्यान रखें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
- गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.
FAQs:
Q1. क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा?
A1. आज नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, शाम का समय शुभ रहेगा.
Q2. क्या आज परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है?
A2. हाँ, घर में किसी सदस्य की उपलब्धि या पुराने काम के पूरे होने से खुशी का माहौल बन सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL