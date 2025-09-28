हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal 28 September: मीन राशि भाग्य रहेगा मजबूत, परिवार और रिश्तों से मिलेगा सुख, जानें कैसा रहेगा दिन

Today Pisces Horoscope 28 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 04:16 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 28 September 2025 in Hindi: आज का मीन राशिफल बताता है कि आज का दिन (रविवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का मीन राशिफल.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बाहर के तले-भुने या मसालेदार भोजन से परहेज करें. हल्का और संतुलित आहार लें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद दिनभर ऊर्जा बनाए रखेगी. स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें.

नौकरी राशिफल:
सेल्स मैनेजर या ऑफिस में पदस्थ व्यक्तियों के लिए आज का दिन प्रभावी रहेगा. आयुष्मान योग के प्रभाव से अपनी बातों को सही ढंग से रखने और लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस का कार्य पूरी तत्परता के साथ करना होगा, तभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

व्यापार राशिफल:
बिजनेसमैन को डील संबंधी मामलों में सही फैसले लेने होंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से परेशानी हो सकती है. योजना और रणनीति से काम लें. वाशि योग के प्रभाव से पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास करें.

धन राशिफल:
आज आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. निवेश या खर्च में सोच-समझकर कदम उठाएं. किसी बड़ी योजना या निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल:
फैमिली की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. यदि घर में किसी का जन्मदिन है, तो उन्हें उपहार दें और छोटी पार्टी का आयोजन करें. लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव है तो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएँ.

युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स और युवा अपने सोशल नेटवर्क और करियर में सक्रिय रहें. सहयोग और मेहनत से लक्ष्य प्राप्त होगा. अनुशासन बनाए रखें.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: घर में हनुमान या विष्णु जी का दीपक जलाएँ. यह सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

FAQs

Q1: क्या मीन राशि के लिए आज ऑफिस या सेल्स मैनेजमेंट में सफलता संभव है?
 हाँ, मेहनत और प्रभावी संवाद से लक्ष्य हासिल होगा.

Q2: क्या पारिवारिक जिम्मेदारी निभाना आज लाभकारी रहेगा?
 हाँ, सहयोग और योजना से पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:15 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Embed widget