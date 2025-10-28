Aaj Ka Meen Rashifal (28 October 2025): राजनीतिक और व्यावसायिक उन्नति का समय, रिश्तों में आएगी निकटता, पढ़ें मीन राशि
Today Pisces Horoscope 28 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 28 October 2025 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा का दशम भाव में गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन को मजबूती देगा. समाज और राजनीति से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है. आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे.
जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट को लेकर सीनियर की सराहना प्राप्त हो सकती है. ऑफिस में टीमवर्क से हर कठिन कार्य सरल बनेगा. अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत को पहचानेंगे और आगे के लिए नई जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं.
बिजनेस राशिफल:
सुकर्मा योग के बनने से बिजनेसमैन के लिए यह दिन निवेश के दृष्टिकोण से शुभ है. नई संपत्ति, जमीन या उपकरण में निवेश करने से भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा. सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को काम के बोझ के बावजूद आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.
लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार के सदस्यों के बीच यदि कोई मतभेद चल रहा है तो आज सुलह का अवसर मिलेगा. अपनी समझदारी और मधुर व्यवहार से रिश्तों में सामंजस्य बनाएं. जीवनसाथी से मनमुटाव दूर होंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
शुगर के रोगी सावधानी बरतें और खानपान पर नियंत्रण रखें. नियमित टहलना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना सेहत के लिए जरूरी है. मानसिक रूप से आज हल्कापन महसूस करेंगे.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. निवेश और नए प्रोजेक्ट से धनलाभ संभव है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा (Green)
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
