Aaj Ka Pisces Rashifal (23 December 2025): मीन राशि आय बढ़ाने के मौके, करियर में नए विकल्प और प्रेम में रोमांस

Aaj Ka Pisces Rashifal (23 December 2025): मीन राशि आय बढ़ाने के मौके, करियर में नए विकल्प और प्रेम में रोमांस

Today Pisces Horoscope 23 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 23 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे. नेटवर्किंग और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने के योग हैं. आज का दिन योजनाएं बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

बिजनेस राशिफल
व्याघात योग के प्रभाव से व्यापार में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण प्लानिंग कर सकते हैं. व्यापारियों को डंप या रुका हुआ माल पहले निकालने का प्रयास करना चाहिए. इसके लिए यदि कुछ ऑफर या डिस्काउंट देना पड़े, तो भी आगे चलकर यह फायदेमंद साबित होगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की अंदरूनी बातें किसी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है. करियर में आपको अच्छे विकल्प मिलेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने का निर्णय ले पाएंगे. जो लोग अभी जॉब में नहीं हैं, उन्हें अपने कॉन्टेक्ट्स एक्टिव रखने चाहिए, जल्दी ही अवसर मिलने के संकेत हैं.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुके हुए लाभ भी मिल सकते हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ और दांपत्य जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन को प्रतियोगिता में सफलता के लिए अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा. जंक फूड से दूरी बनाएं और नियमित डाइट का पालन करें. सामान्य सेहत ठीक रहेगी.

युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा. एकाग्रता और अनुशासन ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और केले का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे?
हाँ, नेटवर्किंग और संपर्कों से लाभ के संकेत हैं.

Q2. बेरोजगार लोगों के लिए दिन कैसा है?
कॉन्टेक्ट्स एक्टिव रखने से जल्दी अवसर मिल सकते हैं.

Q3. व्यापार में डंप माल निकालना सही रहेगा?
हाँ, ऑफर के साथ निकालना आगे चलकर लाभदायक होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
Embed widget