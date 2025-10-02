Aaj Ka Meen Rashifal 2 October 2025: व्यापार में लाभ, प्रेम में सामंजस्य, स्वास्थ्य का रखें ध्यान! पढ़ें मीन राशि का भाग्यफल
Today Pisces Horoscope 2 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 11वें भाव में होने से प्रॉफिट बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे. व्यापार और पार्टनरशिप में सक्रियता से लाभ मिलेगा. अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना भी है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल
गैस और एसिडिटी की वजह से दिनचर्या असंतुलित रह सकती है. खान-पान में संयम रखें और हल्का, पौष्टिक भोजन करें. योग और व्यायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना लाभकारी रहेगा.
बिजनेस राशिफल
लग्जरी आइटम व्यवसायियों को अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है. फेस्टिव सीजन के दौरान पार्टनरशिप बिजनेस में सक्रियता जरूरी है. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और ऑर्डर में सफलता मिल सकती है, लेकिन माल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें.
लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. विवाह योग्य लोगों को बेहतरीन रिश्ता मिलने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से आपसी संबंध मजबूत होंगे.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन को ऑफिस की राजनीति से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ट्रैवलिंग के दौरान एंप्लॉयड पर्सन को सीनियर और अनुभवी सहयोगियों का लाभ मिलेगा.
धन राशिफल
प्रॉफिट बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे. व्यापार और पार्टनरशिप में सक्रिय रहने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे.
युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा. अपनी मेहनत और नियमित अभ्यास से मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं.
शुभ अंक 1
शुभ रंग पिंक
आज का उपाय
भगवान विष्णु को सफेद फूल अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का जाप करें. इससे व्यापार में सफलता और पारिवारिक जीवन में संतुलन मिलेगा.
FAQs
Q1 क्या मीन राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ का दिन है?
हाँ, पार्टनरशिप और व्यापार में सक्रिय रहने से प्रॉफिट बढ़ेगा.
Q2 क्या मीन राशि के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी आवश्यक है?
हाँ, गैस और एसिडिटी से बचने के लिए खान-पान में संयम रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
