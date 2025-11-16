Aaj Ka Meen Rashifal (16 November 2025): मीन राशि बड़ा टेंडर मिलने के योग, बिजनेस में गलतफहमी से बचें
Today Pisces Horoscope 16 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 16 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. पारिवारिक और भावनात्मक तनाव बढ़ा सकता है. किसी पुराने मुद्दे को लेकर परिवार में मतभेद हो सकते हैं.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन ठीक नहीं है. पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. मानसिक तनाव और थकान महसूस होगी. चिकित्सक की सलाह अनुसार दवाइयां नियमित लें और नींद का पूरा ध्यान रखें. ध्यान और प्राणायाम करने से राहत मिलेगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन चुनौतिपूर्ण रहेगा. किसी पुराने लेन-देन को लेकर मतभेद हो सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. उधारी देने या लेने से बचें. कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें.
नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस पर आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद न करें. कार्यस्थल पर शांति बनाए रखना ही आज के दिन आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.
लव और फैमिली राशिफल:
वैवाहिक जीवन में मनमुटाव संभव है. आपके गुस्से या कठोर शब्दों से जीवनसाथी आहत हो सकता है. प्रेम जीवन में धोखे की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. पारिवारिक स्तर पर कोई पुराना विवाद उभर सकता है, इसलिए संयम रखें.
युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं को आज अपनी संगत पर ध्यान देना होगा. किसी गलत संगति में पड़ने से परिवार को निराशा हो सकती है.
धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. किसी निवेश या लेन-देन में नुकसान की संभावना है. खर्चों में संयम रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु को पीली वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे पारिवारिक शांति और मानसिक स्थिरता मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
