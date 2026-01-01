हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (1 January 2026): मीन राशि लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल और समझदारी बनी रहेगी, गलतफहमी से बचें!

Today Pisces Horoscope 1 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 01 Jan 2026 03:51 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 1 January 2026 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के तीसरे हाउस में होने से साहस, करेज और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में नई चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य और समझदारी आपको हर कठिनाई से पार लगाएगी. आज आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और लगन के साथ निभाएंगे.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में कम मेहनत के बावजूद अधिक लाभ मिलने की संभावना है. जो भी प्रॉफिट या अवसर मिल रहे हैं, वह आपके प्रारब्ध का फल है. वर्तमान में भी अपनी मेहनत और लगन से कार्य करते रहें.

बिजनेसमैन को मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी रणनीति और दूरदर्शिता आपको लाभ दिलाएगी. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में समझौते की संभावना बनी हुई है.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर सहयोग का वातावरण अच्छा रहेगा. कोवर्कर का पूरा समर्थन मिलने से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. शुभ योग के प्रभाव से ट्रांसफर या पोस्ट में परिवर्तन की संभावना है. अचानक वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और धैर्य की वजह से काम समय पर पूरे होंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें और विश्वास बनाए रखें. परिवार में छोटा फंक्शन या खरीदारी की योजना बन सकती है, लेकिन बजट का ध्यान रखें. सामाजिक स्तर पर आप सक्रिय रहेंगे और सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अविवाहित जातकों का प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, और नई संभावनाएँ उभर सकती हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

न्यू जनरेशन के लिए यह समय स्वयं सुधार और लापरवाह आदतों को छोड़ने का है. यदि कोई बुरी लत है और आप समझ भी रहे हैं, तो उसे तुरंत त्यागना लाभकारी रहेगा. छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है. स्पोर्ट्स पर्सन को अतिरिक्त मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा उभर सकती है. नियमित एक्सरसाइज और योग का अभ्यास करें, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. थकान और नींद की कमी से बचें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आज विशेष रूप से आवश्यक है.

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

लकी कलर: पर्पल

उपाय:

नियमित योग और व्यायाम करें. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें.

FAQs:

Q1: क्या आज व्यापार में लाभ होगा?

A1: हाँ, कम मेहनत के बावजूद लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

 Q2: क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है?

Q2A2: पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा उभर सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3: क्या आज वर्कप्लेस में सहयोग मिलेगा?

A3: हाँ, कोवर्कर और सीनियर्स से सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन कार्य आसान होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Jan 2026 03:51 AM (IST)
