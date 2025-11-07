स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान व योग करें।
Makar Rashifal 7 November 2025: मकर राशि नए बिजनेस की नींव रखने का शुभ दिन, घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा
Today Capricorn Horoscope 7 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन मकर जातकों के लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा पंचम भाव में होने से संतान सुख की प्राप्ति और परिवार में खुशी के संकेत हैं. आपके प्रयासों से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से करें, भाग्य आपका साथ देगा.
धन राशिफल:
व्यावसायिक क्षेत्र में धन लाभ के योग बन रहे हैं. लोन अप्रूवल या किसी निवेश से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे. नए बिजनेस की नींव रखने का यह सही समय है. हालांकि, खर्चों में संतुलन बनाए रखें और किसी पर अधिक भरोसा न करें.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए समय शुभ रहेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं. दूसरों के सहयोग से आपके कार्य पूर्ण होंगे. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले दस्तावेज़ी जांच अवश्य करें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपके कार्य की सराहना होगी. सीनियर्स को अपनी मेहनत और प्रस्तुति से प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे. अपने भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करें — यही आपकी तरक्की की कुंजी है. सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी आपके प्यार और भावनाओं को समझेगा. घर में किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है, जिससे परिवार में शांति बनी रहेगी. माता-पिता से सम्मान और संतान से खुशी प्राप्त होगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सोच और स्पष्ट विचारों से सबका दिल जीतेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय फलदायी रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता आवश्यक है. डॉक्टर की सलाह और निर्धारित रूटीन का पालन करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: स्काई ब्लू
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे पारिवारिक और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.
