Aaj Ka Makar Rashifal 30 September 2025: मकर राशि नए संपर्क से हानि के संकेत, विरोधियों से रहें सावधान

Aaj Ka Makar Rashifal 30 September 2025: मकर राशि नए संपर्क से हानि के संकेत, विरोधियों से रहें सावधान

Today Capricorn Horoscope 30 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Sep 2025 03:19 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 30 September 2025 in Hindi: आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करेगा. चन्द्रमा बारहवें भाव में होने से नए संपर्क से हानि या परेशानी हो सकती है. व्यापार और व्यक्तिगत मामलों में जल्दबाजी से बचें. फाइनेंशियल प्लानिंग पर विशेष ध्यान दें.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिए आज सावधानी जरूरी है. कंप्यूटर पर लंबे समय तक झुककर काम करने से पीठ और कमर में दर्द हो सकता है. आँखों को समय-समय पर आराम दें और लंबी बैठकों में ब्रेक लेना न भूलें.

बिज़नेस राशिफल
व्यापार में प्रतिद्वंदियों से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने या निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोचें. धैर्य और सतर्कता से ही आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है.

लव और पारिवारिक राशिफल
प्रेम संबंधों में छोटी बातों को तूल न दें. संयम और शांति बनाए रखें, जिससे संबंधों में दरार न आए. परिवार में विवाद होने पर मन को खिन्न न करें और धैर्यपूर्वक स्थिति संभालें.

जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर विरोधी या सीनियर्स से सतर्क रहें. आपकी मेहनत और क्षमता की कद्र होगी, लेकिन अलर्ट रहने से ही आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा.

धन राशिफल
वित्तीय मामलों में जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है. निवेश या बड़ी खरीदारी करने से पहले सभी पहलुओं का ध्यान रखें.

युवा राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को समय का सदुपयोग करना होगा. समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं. अपने लक्ष्यों पर पूरी एकाग्रता रखें.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल
उपाय: आज हनुमान जी को चावल और लाल पुष्प अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs
प्रश्न 1: क्या आज मकर राशि वालों को कोई नया संपर्क बनाना चाहिए?
उत्तर: नहीं, नए संपर्क से हानि हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

प्रश्न 2: क्या आज पीठ और कमर में दर्द की संभावना है?
उत्तर: हाँ, लंबे समय तक झुककर काम करने से परेशानी हो सकती है, समय-समय पर आराम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Sep 2025 03:19 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
