Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 July 2026: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उन्नति और सफलता लेकर आया है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज शाम 07:49 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव) यानी धन, कुटुंब व वाणी स्थान में धनु राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे तीसरे भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

दूसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति के नवीनीकरण (रिनोवेशन) में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है.

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहेगा. आपके बिजनेस रिलेटेड सभी कार्य आसानी से चलते रहेंगे और मार्केट से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबार का विस्तार होगा और आज किसी प्रभावशाली राजनेता से मुलाकात होने से आपके किसी लंबे समय से रुके हुए काम के पूरा होने की प्रबल उम्मीद है. हालांकि, पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा मुनाफे के लालच में लोकल या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई बिल्कुल न करें, वरना जमा-जमाया बिजनेस खराब हो सकता है.

नौकरीपेशा जातकों (वेतनभोगी लोगों) के लिए आज का दिन तनावमुक्त रहेगा. आप बिना किसी चिंता या प्रतिस्पर्धा के डर के काम करेंगे. वर्कस्पेस पर फालतू सोचने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में हो जाएंगी. नई नौकरी जॉइन करने वाले लोगों का ऑफिस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे काम बनते चले जाएंगे और सीनियर्स व बॉस का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और पारिवारिक जीवन

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा मानसिक उलझन भरा रह सकता है; धैर्य रखकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में शांति का माहौल बना रहेगा. लव लाइफ के मामले में आज अपने लवर (पार्टनर) की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके विचारों को प्राथमिकता दें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

गोल्डन (सुनहरा) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, साथ ही गुड़-चने का भोग लगाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें. इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को पंडित सुरेश श्रीमाली की क्या विशेष चेतावनी है?

Ans. व्यापारियों को अधिक मुनाफे के लालच में लोकल या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने से बचना चाहिए, वरना मार्केट में साख खराब हो सकती है.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहने वाला है?

Ans. नए कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीनियर्स और बॉस का भरोसा मिलेगा तथा बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के काम पूरा होगा.

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