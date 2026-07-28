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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 28 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का कारोबार होगा विस्तार, राजनेता से मुलाकात से बनेंगे अटके काम

Vrishchik Rashifal 28 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का कारोबार होगा विस्तार, राजनेता से मुलाकात से बनेंगे अटके काम

Scorpio Horoscope 28 July 2026: वृश्चिक राशि वाले आज न करें बिजनेस में यह गलती, जॉब में बढ़ेगा बॉस का भरोसा. पंडित सुरेश श्रीमाली से जानें आज का पंचांग, शुभ समय, भाग्यशाली अंक-रंग व सटीक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:44 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 July 2026: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उन्नति और सफलता लेकर आया है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज शाम 07:49 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव) यानी धन, कुटुंब व वाणी स्थान में धनु राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे तीसरे भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

दूसरे भाव में चंद्रमा के रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति के नवीनीकरण (रिनोवेशन) में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहेगा. आपके बिजनेस रिलेटेड सभी कार्य आसानी से चलते रहेंगे और मार्केट से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबार का विस्तार होगा और आज किसी प्रभावशाली राजनेता से मुलाकात होने से आपके किसी लंबे समय से रुके हुए काम के पूरा होने की प्रबल उम्मीद है. हालांकि, पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा मुनाफे के लालच में लोकल या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई बिल्कुल न करें, वरना जमा-जमाया बिजनेस खराब हो सकता है.

नौकरीपेशा जातकों (वेतनभोगी लोगों) के लिए आज का दिन तनावमुक्त रहेगा. आप बिना किसी चिंता या प्रतिस्पर्धा के डर के काम करेंगे. वर्कस्पेस पर फालतू सोचने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में हो जाएंगी. नई नौकरी जॉइन करने वाले  लोगों का ऑफिस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे काम बनते चले जाएंगे और सीनियर्स व बॉस का भरोसा आप पर और बढ़ेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और पारिवारिक जीवन

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा मानसिक उलझन भरा रह सकता है; धैर्य रखकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में शांति का माहौल बना रहेगा. लव लाइफ के मामले में आज अपने लवर (पार्टनर) की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके विचारों को प्राथमिकता दें.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, साथ ही गुड़-चने का भोग लगाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें. इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को पंडित सुरेश श्रीमाली की क्या विशेष चेतावनी है?
Ans. व्यापारियों को अधिक मुनाफे के लालच में लोकल या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने से बचना चाहिए, वरना मार्केट में साख खराब हो सकती है.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहने वाला है?
Ans. नए कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीनियर्स और बॉस का भरोसा मिलेगा तथा बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के काम पूरा होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:44 AM (IST)
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