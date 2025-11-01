हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का लव राशिफल: 2 नवंबर 2025, इन राशियों के लिए प्यार में छिपे हैं सरप्राइज! जानें अपनी किस्मत

आज का लव राशिफल: 2 नवंबर 2025, इन राशियों के लिए प्यार में छिपे हैं सरप्राइज! जानें अपनी किस्मत

Love Horoscope Today November 2, 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Today Love Horoscope for November 2, 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है.कार्तिक माह के शुक्ल की एकादशी और त्रयोदशी तिथि है. इसके अलावा पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, व्याघात योग, हर्षण योग, विष्टि और बव करण बन रहा है.

पढ़िए रविवार का लव राशिफल क्या कहता है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ मन की बात कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ चल रहे छोटे मोटे झगड़े खत्म होंगे. रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मनमुटाव से भरा रह सकता है. पार्टनर को प्रपोज करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पार्टनर के साथ सामंजस्य भी बढ़ेगा. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के सिंगल जातक आज किसी को प्रपोज करने से बचें. ग्रह आज आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं. रिश्तों में गलतफहमियों को पैदा न होने दें. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज का दिन रिश्तें में चुनौतिपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ सकता है. भावनाओं के आवेग में आकर पार्टनर को किसी भी तरह की ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार लाने का काम करें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को आज पार्टनर की ओर से प्रपोजल मिल सकता है. रिश्ते में जल्दबाजी मचाने से बचें. अपने डर और संकोच से बचें. पार्टनर के साथ पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो कार्यक्रम को रद्द न करें. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलनसार रह सकता है. लव मैरिज करने वाले जातकों को आज परिवार की ओर से स्वीकृति मिल सकती है. रिलेशनशिप में जल्दबाजी मचाने से बचें. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

आज के दिन किसी भी मित्र से बेवजह लड़ाई या झगड़ा करने से बचें. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमति है तो नराजगी जाहिर करने की जगह उनके साथ बातचीत करके समस्या को हल करें. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा. सम्मानपूर्वक अपने प्यार के बारे में घरवालों को बताएं. किसी भी ऐसे झूठ का सहारा लेने से बचें, जिसके कारण आपके घरवालों का ट्रस्ट टूट जाए. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

आज के दिन चीजें अलग रह सकती है. छोटी सी चिंगरी आग लगाने का काम कर सकती है. इसलिए किसी के कहने पर पार्टनर पर सवाल या शक न करें. रिश्ते में बढ़ती अस्थिरता को कम करने के लिए रोमांटिक डेट पर जाएं. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए. बेवजह का गुस्सा आपके जीवन में शांति भंग कर सकता है. वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखें. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

वैवाहिक जीवन में घर का वातावरण रिश्ते पर असर डाल सकता है. कोशिश करें घर में ऐसी कोई भी बात नहीं करें जो आपके पार्टनर को हर्ट करें. सिंगल लोगों की आज प्यार की ख्वाहिश पूरी हो सकती है. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में सावधानी बरतनें की जरूरत है. नए रिश्ते में प्यार को मजबूत करने के लिए पार्टनर का सम्मान करें. अपनी मीठी आवाज में पार्टनर को संगीत सुनाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से आत्मविश्वास से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ मन की बात कर सकते हैं और जीवनसाथी के साथ छोटे-मोटे झगड़े खत्म होंगे।

मिथुन राशि के सिंगल जातकों को आज क्या करना चाहिए?

मिथुन राशि के सिंगल जातकों को आज किसी को प्रपोज करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में नहीं हैं। रिश्तों में गलतफहमियों को पनपने न दें।

वृश्चिक राशि वालों को आज परिवार का कैसा सहयोग मिलेगा?

वृश्चिक राशि वालों को आज परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप सम्मानपूर्वक अपने प्यार के बारे में घरवालों को बता सकते हैं।

कन्या राशि के जातकों को लव मैरिज के लिए परिवार से स्वीकृति मिल सकती है?

जी हाँ, कन्या राशि के जातकों को लव मैरिज के लिए परिवार की ओर से स्वीकृति मिलने की संभावना है। हालांकि, रिलेशनशिप में जल्दबाजी से बचें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget