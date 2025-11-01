आज का लव राशिफल: 2 नवंबर 2025, इन राशियों के लिए प्यार में छिपे हैं सरप्राइज! जानें अपनी किस्मत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Today Love Horoscope for November 2, 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है.कार्तिक माह के शुक्ल की एकादशी और त्रयोदशी तिथि है. इसके अलावा पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, व्याघात योग, हर्षण योग, विष्टि और बव करण बन रहा है.

पढ़िए रविवार का लव राशिफल क्या कहता है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ मन की बात कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ चल रहे छोटे मोटे झगड़े खत्म होंगे. रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मनमुटाव से भरा रह सकता है. पार्टनर को प्रपोज करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पार्टनर के साथ सामंजस्य भी बढ़ेगा.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के सिंगल जातक आज किसी को प्रपोज करने से बचें. ग्रह आज आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं. रिश्तों में गलतफहमियों को पैदा न होने दें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज का दिन रिश्तें में चुनौतिपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ सकता है. भावनाओं के आवेग में आकर पार्टनर को किसी भी तरह की ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार लाने का काम करें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को आज पार्टनर की ओर से प्रपोजल मिल सकता है. रिश्ते में जल्दबाजी मचाने से बचें. अपने डर और संकोच से बचें. पार्टनर के साथ पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो कार्यक्रम को रद्द न करें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलनसार रह सकता है. लव मैरिज करने वाले जातकों को आज परिवार की ओर से स्वीकृति मिल सकती है. रिलेशनशिप में जल्दबाजी मचाने से बचें.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

आज के दिन किसी भी मित्र से बेवजह लड़ाई या झगड़ा करने से बचें. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमति है तो नराजगी जाहिर करने की जगह उनके साथ बातचीत करके समस्या को हल करें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा. सम्मानपूर्वक अपने प्यार के बारे में घरवालों को बताएं. किसी भी ऐसे झूठ का सहारा लेने से बचें, जिसके कारण आपके घरवालों का ट्रस्ट टूट जाए.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

आज के दिन चीजें अलग रह सकती है. छोटी सी चिंगरी आग लगाने का काम कर सकती है. इसलिए किसी के कहने पर पार्टनर पर सवाल या शक न करें. रिश्ते में बढ़ती अस्थिरता को कम करने के लिए रोमांटिक डेट पर जाएं.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए. बेवजह का गुस्सा आपके जीवन में शांति भंग कर सकता है. वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

वैवाहिक जीवन में घर का वातावरण रिश्ते पर असर डाल सकता है. कोशिश करें घर में ऐसी कोई भी बात नहीं करें जो आपके पार्टनर को हर्ट करें. सिंगल लोगों की आज प्यार की ख्वाहिश पूरी हो सकती है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में सावधानी बरतनें की जरूरत है. नए रिश्ते में प्यार को मजबूत करने के लिए पार्टनर का सम्मान करें. अपनी मीठी आवाज में पार्टनर को संगीत सुनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.