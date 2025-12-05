हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Libra Rashifal (5 December 2025): तुला राशि चन्द्रमा के 8वें हाउस में होने से पार्टनर की भावनाओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है!

Aaj Ka Libra Rashifal (5 December 2025): तुला राशि चन्द्रमा के 8वें हाउस में होने से पार्टनर की भावनाओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है!

Today Libra Horoscope 5 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 05 Dec 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 5 December 2025 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चन्द्रमा आपके 8वें हाउस में स्थित होने के कारण घर और निजी मामलों में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं. परिस्थिति नियंत्रण में रखने के लिए धैर्य और सतर्कता आवश्यक है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में एंप्लॉयड पर्सन के अन्य जगह काम करने से कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. किसी भी योजना को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और प्रारूप बनाना आवश्यक है. अनजाने जोखिम या लालच में आना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

नौकरी राशिफल:

जॉब में चल रही परेशानियां बनी रहेंगी. धैर्य और मेहनत से ही हालात संभलेगें. कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव और बाहरी प्रेशर से निपटने के लिए संयम बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ की आवश्यकता है. परिवार में किसी रिश्तेदार का सहयोग लाभकारी रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी में अलग-अलग विडियो से भ्रम हो सकता है. नई पीढ़ी का दिन मौज-मस्ती में बीतेगा. पढ़ाई पर ध्यान दें और नियमित प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल:

आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है. समय रहते विशेषज्ञ की सलाह लें. मानसिक तनाव और नींद की कमी पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्राउन

उपाय: घर के उत्तर-पूर्व कोण में सफेद फूलों का भंडार रखें या सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में जोखिम उठाना सही रहेगा?

A1: नहीं, किसी भी कार्य को प्रारूप और जानकारी के बिना न करें.

Q2: नौकरी में परेशानियों का समाधान कब होगा?

A2: संयम और मेहनत से धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी.

Q3: लव लाइफ में समझ बढ़ाने के लिए क्या करें?

A3: पार्टनर के दृष्टिकोण को ध्यान से समझें और संवाद बढ़ाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Dec 2025 03:30 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
