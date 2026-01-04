हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aquarius Rashifal (4 January 2026): कुंभ राशि शत्रुओं पर जीत और करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी

Aaj Ka Aquarius Rashifal (4 January 2026): कुंभ राशि शत्रुओं पर जीत और करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी

Today Aquarius Horoscope 4 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 03:09 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Aquarius Rashifal 4 January 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा 6th हाउस में होने से ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से संभलकर रहें.

छात्रों और युवाओं के लिए यह समय अध्ययन और ज्ञानार्जन में उपयुक्त है. कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में परिस्थितियाँ स्थिर रहेंगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से ही लाभ प्राप्त होगा.

किसी भी काम को अधूरी तरह न छोड़ें और विरोधियों की बातों में आकर अपनी मानसिक स्थिति को प्रभावित न होने दें. आज का दिन नए अवसरों की संभावना भी लेकर आया है, बस आपको समझदारी से कदम उठाने होंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन मध्यम रूप से फलदायी रहेगा. यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए धैर्यपूर्वक योजना बनाना बेहतर रहेगा. विशेष रूप से पार्टनरशिप वाले व्यवसाय के लिए 14 जनवरी के बाद समय शुभ है क्योंकि मलमास के दौरान किसी भी तरह के नए शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है.

आपके व्यवसाय में इनवेस्टर का ध्यान आकर्षित हो सकता है, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा. अगर कोई परियोजना गवर्नमेंट ऑफिस में अटकी हुई है, तो अधिकारियों से बातचीत में हमेशा विनम्रता और संयम बनाए रखें. कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला रहेगा, लेकिन आपकी रणनीति और मेहनत आपको आगे रखेगी.

नौकरी राशिफल

कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. ऑफिस में वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है. फिर भी, आपकी मेहनत और काबिलियत आपके कार्यों की सराहना दिलाएगी.

बड़े और प्रतिष्ठित कंपनियों से ऑफर मिलने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए नई अवसरों पर ध्यान रखें. यदि आप अपने पसंदीदा फील्ड में ही करियर बनाए रखेंगे, तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल

लव और रिलेशनशिप में आज सुधार के योग हैं. दांपत्य जीवन में समझदारी और सहयोग बना रहेगा, जिससे परिवार और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.

अविवाहित जातकों के लिए यह दिन आकर्षण और नए संबंध बनाने का समय है. परिवार के साथ समय बिताने से सुख और संतोष मिलेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा. अध्ययन और असाइनमेंट समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. नई चीजें सीखने का उत्साह बना रहेगा. ध्यान और योगाभ्यास के लिए थोड़ी देर समय निकालें ताकि मानसिक तनाव से बचा जा सके. मनोरंजन में ध्यान ज्यादा न लगाएं, अन्यथा पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान से बचें. नींद पूरी करना आवश्यक है. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और किसी भी तरह की अनावश्यक जोखिम वाली गतिविधियों से बचें. नियमित योगाभ्यास और ध्यान आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

अनलक्की अंक: 7

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और हल्के स्वच्छ भोजन का सेवन करें.

FAQs

Q1: क्या आज नौकरी में प्रमोशन या नई अवसर मिलने की संभावना है?

A1: जी हां, मेहनत और काबिलियत के चलते बड़े कंपनी से ऑफर या प्रमोशन के योग बने हैं.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A2: हां, लेकिन 14 जनवरी के बाद ही पार्टनरशिप या नए निवेश करें, पहले मलमास में शुभ कार्य टालें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 03:09 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
Embed widget