Aquarius Horoscope 24 September: कुंभ राशि के लिए भाग्य का साथ, व्यापार में नए संबंध बनेंगे
Today Aquarius Horoscope 24 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 September 2025: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर और मानसिक स्फूर्ति लेकर आएगा. चन्द्रमा तुला राशि में नवम भाव में होने से कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा. आपकी योजनाओं में सफलता के संकेत हैं. मित्र और परिवार आपका मनोबल बढ़ाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का सिरदर्द या आँखों की थकान हो सकती है. खानपान संतुलित रखें. योग, ध्यान और सुबह की सैर से ऊर्जा बनी रहेगी.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों के लिए आज का दिन लाभकारी है. नए सौदे और ग्राहक मिलने से मुनाफा बढ़ेगा. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. किसी बड़े निवेश से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध मधुर होंगे. अविवाहित जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में सुख-शांति और भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से लाभ होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूलखर्ची से बचें. अचानक धनलाभ के योग बन रहे हैं.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अच्छा है. सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे. नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारी मिलने से करियर में उन्नति होगी.
युवा राशिफल: युवा वर्ग के लिए दिन उत्साहवर्धक है. प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता की संभावना है. नए अवसर सामने आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 2
शुभ रंग: नीला और हल्का हरा
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी और जल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को नए कार्य में सफलता मिलेगी?
हाँ, नए कार्य और जिम्मेदारी लेने के लिए दिन अनुकूल है.
Q2. क्या आज कुंभ राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?
हाँ, पुराने निवेश और नए अवसर से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
