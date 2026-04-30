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Aaj ka Kark Rashifal 30 April 2026: कर्क राशि वैशाख पूर्णिमा पर भूमि-भवन के मामले सुलझेंगे, पर उधारी और कलह से रहें सावधान
Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 30 अप्रैल 2026 के लिए आज भूमि विवाद सुलझने का योग है, लेकिन व्यापार में पुरानी उधारी और ऑफिस की राजनीति से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Kark Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.
ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.
बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पुरानी उधारी के कारण लेनदार आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आने की आशंका है. साथ ही, शिपमेंट्स में देरी होने की वजह से पेनाल्टी भरने की नौबत आ सकती है, जो आपके कैश फ्लो को बाधित करेगी. हालांकि, अच्छी बात यह है कि चंद्रमा के चौथे भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े पुराने अटके हुए मामले सुलझ सकते हैं.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपको कूटनीति से काम लेना होगा. आपके भरोसेमंद को-वर्कर ही पीठ पीछे सीनियर से आपकी बुराई कर सकते हैं, जिससे आपकी साख को धक्का लग सकता है. टीम के सहयोग के बिना अकेले प्रोजेक्ट संभालना आपको पहाड़ जैसा भारी महसूस होगा. छोटी-छोटी गलतियों पर भी पैनी नजर रखें ताकि बड़ी बाधा से बचा जा सके.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
छात्रों और कुछ नया सीखने वालों (Learners) के लिए आज मानसिक थकान हावी रह सकती है. नई चीजें सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा और आपकी रचनात्मकता (Creativity) कुछ समय के लिए शून्य महसूस हो सकती है. आज ज्यादा तनाव लेने के बजाय विषयों के पुनरीक्षण (Revision) पर ध्यान दें.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज शांति बनाए रखना अनिवार्य है. ससुराल पक्ष की अत्यधिक दखलअंदाजी की वजह से जीवनसाथी के साथ बड़ा झगड़ा होने के योग बन रहे हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. निजी बातों को बाहर साझा न करें और धैर्य से काम लें.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के प्रति आज किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. खान-पान में की गई कोताही आपको बिस्तर पर ले जा सकती है. पाचन संबंधी विकार या मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं, इसलिए हल्का और घर का बना भोजन ही करें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को जल या भोजन का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.
FAQs
1. कर्क राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा जोखिम क्या है?
आज व्यापार में पुरानी उधारी और ऑफिस में सहकर्मियों की राजनीति आपके लिए सबसे बड़ा जोखिम साबित हो सकती है.
2. भूमि-भवन से जुड़े निवेश के लिए आज का दिन कैसा है?
चंद्रमा चौथे भाव में हैं, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी विवाद सुलझ सकते हैं, लेकिन नया निवेश राहुकाल टालकर ही करें.
3. आज स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?
बाहर के भोजन से पूरी तरह परहेज करें और नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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