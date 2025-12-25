Aaj Ka Kark Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव (8th हाउस) में विराजमान है, जिससे दिन कुछ उतार–चढ़ाव भरा रह सकता है. खासतौर पर ननिहाल पक्ष या ससुराल से जुड़े रिश्तों में गलतफहमियां और खटास की स्थिति बन सकती है. आज कोई भी बात आवेश में आकर न कहें. धैर्य और संयम से ही स्थितियां संभलेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

आज खान–पान में जरा सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है. पेट, गैस, या कमजोरी की शिकायत हो सकती है. हल्का और पौष्टिक भोजन लें. पानी अधिक पीएं और बाहर का खाना टालें. योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा सावधानी वाला है. कस्टमर की एक्टिविटी पर विशेष नजर रखें क्योंकि चोरी या धोखाधड़ी की आशंका बन रही है. चन्द्रमा–राहु का ग्रहण दोष बनने से खर्च ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन निराश न हों—आज का खर्च भविष्य का लाभ भी बन सकता है. सुरक्षा, अकाउंट और स्टॉक पर विशेष ध्यान दें.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के काम को लेकर मानसिक उलझन रह सकती है. किसी निर्णय को लेकर असमंजस रहेगा, लेकिन शांत मन से काम करेंगे तो सभी टास्क समय पर पूरे हो जाएंगे. ध्यान रखें कि किसी को गलत ठहराकर अपना फायदा न उठाएं, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है.

धन राशिफल

आज खर्च अधिक रहेंगे—घर, बिजनेस या किसी जरूरी चीज पर पैसा लग सकता है. हालांकि यह खर्च आगे चलकर फायदा देगा. अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट बनाकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. पैतृक या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर घर में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. शांत बातचीत से ही समाधान निकलेगा. न्यू जनरेशन को प्यार में धोखा मिलने की आशंका है, जिससे मन दुखी हो सकता है और करियर पर असर पड़ सकता है—भावनाओं पर काबू रखें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

युवाओं को आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है. रिश्तों से जुड़ा कोई झटका आपको विचलित कर सकता है, लेकिन भविष्य के लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा.

एजुकेशन राशिफल

पढ़ाई में मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन अनुशासन के साथ पढ़ेंगे तो दिन ठीक निकल जाएगा. आज रिवीजन और पुराने टॉपिक दोहराने के लिए अच्छा दिन है.

भाग्यशाली अंक: 7

7 अनलकी अंक: 3

3 लकी रंग: ग्रीन

ग्रीन आज का उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को रिश्तों में सावधानी रखनी चाहिए?

हाँ, खासकर ननिहाल और परिवार से जुड़े मामलों में गलतफहमी हो सकती है.

2. क्या आज खर्च ज्यादा रहेगा?

जी हाँ, खर्च अधिक रहेगा लेकिन यह भविष्य में लाभ देने वाला हो सकता है.

3. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?

थोड़ा संवेदनशील है, धोखा या भावनात्मक चोट की आशंका बन रही है, सतर्क रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.