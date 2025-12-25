हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Cancer Rashifal (25 December 2025): कर्क राशि खर्च बढ़ेंगे, पारिवारिक तनाव और सेहत पर ध्यान जरूरी

Today Cancer Horoscope 25 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 25 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव (8th हाउस) में विराजमान है, जिससे दिन कुछ उतार–चढ़ाव भरा रह सकता है. खासतौर पर ननिहाल पक्ष या ससुराल से जुड़े रिश्तों में गलतफहमियां और खटास की स्थिति बन सकती है. आज कोई भी बात आवेश में आकर न कहें. धैर्य और संयम से ही स्थितियां संभलेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल
आज खान–पान में जरा सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है. पेट, गैस, या कमजोरी की शिकायत हो सकती है. हल्का और पौष्टिक भोजन लें. पानी अधिक पीएं और बाहर का खाना टालें. योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा सावधानी वाला है. कस्टमर की एक्टिविटी पर विशेष नजर रखें क्योंकि चोरी या धोखाधड़ी की आशंका बन रही है. चन्द्रमा–राहु का ग्रहण दोष बनने से खर्च ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन निराश न हों—आज का खर्च भविष्य का लाभ भी बन सकता है. सुरक्षा, अकाउंट और स्टॉक पर विशेष ध्यान दें.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के काम को लेकर मानसिक उलझन रह सकती है. किसी निर्णय को लेकर असमंजस रहेगा, लेकिन शांत मन से काम करेंगे तो सभी टास्क समय पर पूरे हो जाएंगे. ध्यान रखें कि किसी को गलत ठहराकर अपना फायदा न उठाएं, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है.

धन राशिफल
आज खर्च अधिक रहेंगे—घर, बिजनेस या किसी जरूरी चीज पर पैसा लग सकता है. हालांकि यह खर्च आगे चलकर फायदा देगा. अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट बनाकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. पैतृक या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर घर में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. शांत बातचीत से ही समाधान निकलेगा. न्यू जनरेशन को प्यार में धोखा मिलने की आशंका है, जिससे मन दुखी हो सकता है और करियर पर असर पड़ सकता है—भावनाओं पर काबू रखें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
युवाओं को आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है. रिश्तों से जुड़ा कोई झटका आपको विचलित कर सकता है, लेकिन भविष्य के लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा.

एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई में मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन अनुशासन के साथ पढ़ेंगे तो दिन ठीक निकल जाएगा. आज रिवीजन और पुराने टॉपिक दोहराने के लिए अच्छा दिन है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अनलकी अंक: 3
  • लकी रंग: ग्रीन
  • आज का उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को रिश्तों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, खासकर ननिहाल और परिवार से जुड़े मामलों में गलतफहमी हो सकती है.

2. क्या आज खर्च ज्यादा रहेगा?
जी हाँ, खर्च अधिक रहेगा लेकिन यह भविष्य में लाभ देने वाला हो सकता है.

3. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?
थोड़ा संवेदनशील है, धोखा या भावनात्मक चोट की आशंका बन रही है, सतर्क रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
