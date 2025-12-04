Aaj Ka Virgo Rashifal (4 December 2025): कन्या राशि चन्द्रमा 9वें हाउस में होने से परिवार और पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी!
Today Virgo Horoscope 4 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 4 December 2025 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि चन्द्रमा 9वें भाव में स्थित है. जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे और किसी धार्मिक कार्य में मन लग सकता है.
कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा और सीनियर्स की मदद से अटके हुए काम भी पूरे होंगे.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. व्यापार में उन्नति बनी रहने के योग हैं. कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ना शुरू होंगे, जिससे मन में राहत मिलेगी. हालांकि किसी भी लेनदेन को बिना लिखित प्रमाण के न करें, वरना भुगतान में गलती या धन वसूली में दिक्कत हो सकती है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कार्यभार बढ़ने के बावजूद टीमवर्क आपको लाभ दिलाएगा. सीनियर्स की ओर से मदद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा. कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सौहार्द बनाए रखने के लिए संयम और नम्रता जरूरी है. आपका गुस्सा या कड़वाहट घर में विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
न्यू जनरेशन दिन की शुरुआत अपने इष्टदेव की उपासना से करें. इससे मनोबल बढ़ेगा और बिगड़े हुए काम भी बनते नजर आएंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस रखने की जरूरत होगी.
हेल्थ राशिफल:
कंप्यूटर पर काम करने वालों की आंखों में जलन या पानी आने की समस्या बढ़ सकती है. थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और जरूरत पड़ने पर आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: सुबह इष्टदेव की आराधना करें और परिवार के सदस्यों से मधुर व्यवहार रखें.
FAQs
Q1: क्या आज कारोबार में लाभ मिलेगा?
A1: हां, रुके हुए काम बनने और व्यापार में उन्नति के योग हैं.
Q2: क्या ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी?
A2: हां, सीनियर महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं जिसकी सफलता आपको खुशी देगी.
Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है?
A3: खासकर आंखों की देखभाल करें, लंबे समय तक स्क्रीन से बचें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL