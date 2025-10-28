Aaj Ka Kanya Rashifal (28 October 2025): कार्यस्थल पर संयम रखें, घर में मां की सेहत का रखें ध्यान, पढ़ें कन्या राशि
Today Virgo Horoscope 28 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें.
ग्रहों की स्थिति बताती है कि दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे. किसी पुराने घरेलू मुद्दे पर आज समाधान निकल सकता है.
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस करने वालों के लिए दिन सतर्कता की मांग करता है. धन या सिक्योरिटी से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है. अपने प्रोडक्ट या गोदाम की सुरक्षा बढ़ाएं और सीसीटीवी की व्यवस्था करें. किसी पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. नए निवेश या पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें.
जॉब राशिफल:
जिन लोगों ने हाल ही में नई नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें अपने सीनियर्स और साथियों से विवाद से बचना चाहिए. छोटी सी गलती आपकी छवि को खराब कर सकती है. कार्यस्थल पर संयम और प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें. जल्द ही आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा.
लव और फैमिली लाइफ:
परिवार में शांति बनाए रखना जरूरी है. माता की सेहत को लेकर तनाव रह सकता है, लेकिन परिवार के सहयोग से स्थिति बेहतर होगी. पार्टनर से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें.
हेल्थ राशिफल:
आज पेट से जुड़ी तकलीफें, जैसे गैस, जलन या अपच परेशान कर सकती हैं. मसालेदार भोजन और देर रात के खाने से परहेज करें. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और हल्का आहार लें.
फाइनेंस:
धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. किसी की बातों में आकर पैसा उधार न दें. घर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाना आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
उपाय: आज दुर्गा माता को नीले फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का 21 बार जाप करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा और मां का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
