हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal (28 October 2025): कार्यस्थल पर संयम रखें, घर में मां की सेहत का रखें ध्यान, पढ़ें कन्या राशि

Aaj Ka Kanya Rashifal (28 October 2025): कार्यस्थल पर संयम रखें, घर में मां की सेहत का रखें ध्यान, पढ़ें कन्या राशि

Today Virgo Horoscope 28 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Oct 2025 12:35 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें.

ग्रहों की स्थिति बताती है कि दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे. किसी पुराने घरेलू मुद्दे पर आज समाधान निकल सकता है.

बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस करने वालों के लिए दिन सतर्कता की मांग करता है. धन या सिक्योरिटी से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है. अपने प्रोडक्ट या गोदाम की सुरक्षा बढ़ाएं और सीसीटीवी की व्यवस्था करें. किसी पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. नए निवेश या पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें.

जॉब राशिफल:
जिन लोगों ने हाल ही में नई नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें अपने सीनियर्स और साथियों से विवाद से बचना चाहिए. छोटी सी गलती आपकी छवि को खराब कर सकती है. कार्यस्थल पर संयम और प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें. जल्द ही आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा.

लव और फैमिली लाइफ:
परिवार में शांति बनाए रखना जरूरी है. माता की सेहत को लेकर तनाव रह सकता है, लेकिन परिवार के सहयोग से स्थिति बेहतर होगी. पार्टनर से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें.

हेल्थ राशिफल:
आज पेट से जुड़ी तकलीफें, जैसे गैस, जलन या अपच परेशान कर सकती हैं. मसालेदार भोजन और देर रात के खाने से परहेज करें. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और हल्का आहार लें.

फाइनेंस:
धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. किसी की बातों में आकर पैसा उधार न दें. घर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाना आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
उपाय: आज दुर्गा माता को नीले फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का 21 बार जाप करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा और मां का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Oct 2025 12:35 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
