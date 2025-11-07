हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 7 November 2025: धनु राशि कर्ज से राहत और परिवार में सुकून, खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत

Dhanu Rashifal 7 November 2025: धनु राशि कर्ज से राहत और परिवार में सुकून, खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत

Today Sagittarius Horoscope 7 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 02:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन संघर्ष और सफलता दोनों लेकर आएगा. चन्द्रमा षष्ठ भाव में होने से पुराने कर्जों या आर्थिक तनाव से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. आपके प्रयासों से रुके हुए काम पूरे होंगे. जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें पूरी दृढ़ता से निभाएंगे.

धन राशिफल:
बिजनेस में आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रह सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर ध्यान दें — वहीं से धन के नए स्रोत बनेंगे. निवेश सोच-समझकर करें, समय लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी प्लानिंग और धैर्य से सफलता मिलेगी. पार्टनर से सहयोग बना रहेगा. नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं. किसी भी डील को फाइनल करने से पहले एक बार पुनः जांच अवश्य करें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर सीनियर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन से बचें. हर काम का डॉक्युमेंटेशन रखें और किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशन में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिध योग के बनने से सोशल मीडिया पर किसी खास व्यक्ति से रोमांटिक बातचीत शुरू हो सकती है. यह रिश्ता भविष्य में स्थिरता ला सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स या प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, परिणाम सकारात्मक मिलेंगे.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारियों में सुधार होगा. फिटनेस और खेल-कूद में रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: भगवान विष्णु को पीली वस्त्र और चना दाल अर्पित करें, साथ ही “ॐ वासुदेवाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 02:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

7 नवंबर 2025 को धनु राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन संघर्ष और सफलता दोनों लेकर आएगा. पुराने कर्जों या आर्थिक तनाव से राहत मिल सकती है और रुके हुए काम पूरे होंगे.

धनु राशि वालों के धन राशिफल के अनुसार क्या सलाह दी गई है?

बिजनेस में आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रह सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. पार्टनरशिप में मार्केटिंग और नेटवर्किंग से धन के नए स्रोत बन सकते हैं.

7 नवंबर 2025 को धनु राशि वालों के लिए नौकरी के संबंध में क्या खास है?

वर्कस्पेस पर सीनियर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन से बचें और हर काम का डॉक्युमेंटेशन रखें. मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशन में वर्कलोड बढ़ने के बावजूद आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

धनु राशि वालों के लव और फैमिली लाइफ के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सोशल मीडिया पर किसी खास व्यक्ति से रोमांटिक बातचीत शुरू हो सकती है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget