Aaj Ka Dhanu Rashifal (29 October 2025): आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, पढ़ें धनु राशि
Today Sagittarius Horoscope 29 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. चन्द्रमा दूसरे भाव में स्थित होने से वित्तीय स्थिति में सुधार के योग हैं. धन प्राप्ति के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. आज आप अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से कई काम पूरे करेंगे.
हेल्थ राशिफल:
हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. खानपान में लापरवाही न करें और अधिक तनाव से बचें. सुबह हल्का व्यायाम या मेडिटेशन करने से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
धृति योग के प्रभाव से बिजनेस में सामान्य से अधिक लाभ होने की संभावना है. नई डील या कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में संबंध बेहतर होंगे जिससे आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. आज कोई पुराना निवेश भी मुनाफा दे सकता है.
जॉब राशिफल:
नौकरी में सकारात्मक समाचार मिलने के योग हैं. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, ऑफिस में किसी के द्वारा गलत कार्य के लिए प्रलोभन दिया जा सकता है, इससे बचें, अन्यथा छवि खराब हो सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में तालमेल बना रहेगा, आपसी समझ और स्नेह में वृद्धि होगी. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, पर स्थिति जल्द ही सामान्य होगी. आज पारिवारिक माहौल में थोड़ा संयम बनाए रखना बेहतर रहेगा.
फाइनेंस राशिफल:
आज फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत रहेगी. धन संचय के नए अवसर बनेंगे और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना उचित रहेगा.
कैरियर राशिफल:
यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स के लिए दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. वाशि योग से स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: आज के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें, आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL