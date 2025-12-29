Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 December 2025 in Hindi: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अवसरों और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चन्द्रमा के पंचम भाव (5th हाउस) में स्थित होने के कारण अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है,

जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. आज आप भावनात्मक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे और रचनात्मक सोच के साथ फैसले लेने में सक्षम रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के क्षेत्र में आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े जातक आने वाले दिनों में निवेश बढ़ाने के लिए लोन की फाइल लगाने पर विचार कर सकते हैं, जिसके लिए परिवार के साथ चर्चा जरूरी होगी.

माइनिंग या कच्चे माल से जुड़े कारोबारियों को खजाने के समान कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. हालांकि सामाजिक स्तर पर काम करते समय किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शुभ समाचार लेकर आ सकता है. परिघ और शिव योग के बनने से किसी मित्र या जान-पहचान के माध्यम से जॉब ऑफर मिलने के योग हैं. जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें ऑफिस में धन लाभ से जुड़ी सूचना मिल सकती है. अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इंक्रीमेंट या बोनस की घोषणा भी संभव है.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आज मधुरता बनी रहेगी. प्यार भरी बातचीत से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतुलन प्रदान करेगा. घर से बाहर निकलते समय पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा, इससे आपके कार्यों में सफलता के योग बढ़ेंगे.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के जातकों को आज केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा. इधर-उधर की बातों में समय गंवाने से बचें. यदि आप पूरी एकाग्रता से प्रयास करेंगे तो भविष्य में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जिन लोगों को दमा या सांस से जुड़ी समस्या है, उन्हें घर के बाहर निकलने से बचना चाहिए. प्रदूषण और ठंडी हवा से सावधान रहें. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सफेद

अनलक्की अंक: 6

उपाय:

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज नौकरी बदलने के योग हैं?

A1: जी हां, मित्रों के माध्यम से नया जॉब ऑफर मिल सकता है.

Q2: क्या बिज़नेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है?

A2: हां, खासकर माइनिंग और इंडस्ट्रियल फील्ड में लाभ के योग हैं.

Q3: क्या आज पारिवारिक सहयोग मिलेगा?

A3: हां, परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.