हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Sagittarius Rashifal (25 December 2025): धनु राशि प्रमोशन और लोन से जुड़ी खुशखबरी, प्रेम में उतार-चढ़ाव

Today sagittarius Horoscope 25 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:40 AM (IST)
Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव (3rd हाउस) में विराजमान है, जिससे साहस, संपर्क और छोटे भाई-बहनों या कनिष्ठों से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा. अपने से छोटों का ध्यान रखना और उनकी मदद करना आपके लिए शुभ रहेगा. दिन कर्मठता और पहल का है, इसलिए पीछे न हटें.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य रहेगा. किसी प्रकार की बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है. फिर भी नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. वज्र योग के प्रभाव से यदि आपने लंबे समय से किसी बिजनेस लोन के लिए फाइल लगा रखी है तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. यह आपके व्यापार के विस्तार में मदद करेगा.

जॉब राशिफल
ऑफिस में सहकर्मी आपके कार्य में पूरा सहयोग करेंगे, जिससे आपके काम समय पर पूरे होंगे. ग्रहों की स्थिति बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात करने के लिए अनुकूल है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें.

धन राशिफल
आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, खासकर नौकरी और बिजनेस दोनों से. यदि लोन अप्रूव होता है तो आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी.

लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में आज थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. किसी छोटी बात से दिल दुख सकता है, इसलिए पार्टनर से संवाद बनाए रखें. परिवार में बच्चों के लिए समय निकालें और उनसे खुलकर बातचीत करें, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
युवा वर्ग को समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. करियर को लेकर जितनी चिंता है, उतना ही प्रयास भी करें. आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स को अपने गुरु और टीचर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ाएगा.

एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई में आज फोकस अच्छा रहेगा. टीचर्स की सलाह को मानकर चलेंगे तो सफलता के रास्ते खुलेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अनलकी अंक: 5
  • लकी रंग: रेड
  • आज का उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जप करें.

FAQs

1. क्या आज प्रमोशन या सैलरी बढ़ोतरी की बात करना सही रहेगा?
हाँ, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है.

2. क्या बिजनेस लोन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है?
जी हाँ, वज्र योग से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं.

3. लव लाइफ के लिए आज क्या सावधानी रखनी चाहिए?
संवाद बनाए रखें और भावनाओं में बहकर कोई गलत बात न कहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:40 AM (IST)
Embed widget