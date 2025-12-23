बिजनेस राशिफल
व्याघात योग के प्रभाव से राजनीतिक संपर्कों का लाभ आपको व्यापार में मिलेगा. सरकारी अधिकारियों या गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट आसानी से बन सकते हैं, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यदि व्यापार विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता है, तो लोन के लिए आवेदन करना अनुकूल रहेगा. बैंक अधिकारियों का सहयोग मिलने के अच्छे संकेत हैं.
जॉब राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें. किसी भी तरह की गलती बॉस की नाराजगी का कारण बन सकती है. जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए दिन शुभ है, उन्हें मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आपके कामों में रुकावट आ सकती है. बजट बनाकर खर्च करने से स्थिति संभल जाएगी.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो अनावश्यक विवाद में फंस सकते हैं. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में भी किसी बात को लेकर खटास आ सकती है, इसलिए संवाद में धैर्य रखें.
हेल्थ राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन को मस्कुलर पेन से राहत मिलेगी, जिससे वे अपनी प्रैक्टिस पर बेहतर फोकस कर पाएंगे. सामान्य सेहत ठीक रहेगी, बस ओवरएक्सर्शन से बचें.
युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
विद्यार्थियों को करियर से जुड़े बेहतर अवसर मिल सकते हैं. युवाओं की दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जो मानसिक रूप से रिलैक्स करेगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- शुभ रंग: ग्रे
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चने का दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज लोन के लिए अप्लाई करना सही रहेगा?
हाँ, बैंक से सहयोग मिलने के संकेत हैं.
Q2. क्या नौकरी तलाशने वालों को सफलता मिलेगी?
जी हाँ, मनचाही कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है.
Q3. पारिवारिक तनाव से कैसे बचें?
वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.