हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Sagittarius Rashifal (23 December 2025): धनु राशि करियर में नए अवसर, निवेश से लाभ और रिश्तों में सतर्कता

Aaj Ka Sagittarius Rashifal (23 December 2025): धनु राशि करियर में नए अवसर, निवेश से लाभ और रिश्तों में सतर्कता

Today sagittarius Horoscope 23 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 02:45 AM (IST)
Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, इसलिए पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. वाणी में संयम रखें, क्योंकि आपकी कही गई बातों का सीधा असर रिश्तों और परिस्थितियों पर पड़ेगा.

बिजनेस राशिफल
व्याघात योग के प्रभाव से राजनीतिक संपर्कों का लाभ आपको व्यापार में मिलेगा. सरकारी अधिकारियों या गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट आसानी से बन सकते हैं, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यदि व्यापार विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता है, तो लोन के लिए आवेदन करना अनुकूल रहेगा. बैंक अधिकारियों का सहयोग मिलने के अच्छे संकेत हैं.

जॉब राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें. किसी भी तरह की गलती बॉस की नाराजगी का कारण बन सकती है. जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए दिन शुभ है, उन्हें मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आपके कामों में रुकावट आ सकती है. बजट बनाकर खर्च करने से स्थिति संभल जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो अनावश्यक विवाद में फंस सकते हैं. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में भी किसी बात को लेकर खटास आ सकती है, इसलिए संवाद में धैर्य रखें.

हेल्थ राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन को मस्कुलर पेन से राहत मिलेगी, जिससे वे अपनी प्रैक्टिस पर बेहतर फोकस कर पाएंगे. सामान्य सेहत ठीक रहेगी, बस ओवरएक्सर्शन से बचें.

युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
विद्यार्थियों को करियर से जुड़े बेहतर अवसर मिल सकते हैं. युवाओं की दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जो मानसिक रूप से रिलैक्स करेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: ग्रे
  • उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चने का दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज लोन के लिए अप्लाई करना सही रहेगा?
हाँ, बैंक से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

Q2. क्या नौकरी तलाशने वालों को सफलता मिलेगी?
जी हाँ, मनचाही कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है.

Q3. पारिवारिक तनाव से कैसे बचें?
वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 02:45 AM (IST)
