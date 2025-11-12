चंद्रमा के 8वें भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी से अनबन होने की आशंका है. पार्टनरशिप या सहयोग में गड़बड़ी से आधिकारिक दस्तावेजों का दुरुपयोग हो सकता है।
Dhanu Rashifal 12 November 2025: धनु राशि के लिए ननिहाल या परिवार में मतभेद संभव, संयम रखें
Today Sagittarius Horoscope 12 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 12 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा 8th हाउस में होने से ननिहाल में किसी से अनबन हो सकती है. पार्टनरशिप कोलेबोरेशन गड़बडा जाने से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया जा सकता है. आपके प्रयासों से रुके हुए काम पूरे होंगे. जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें पूरी दृढ़ता से निभाएंगे.
धन राशिफल:
बिजनेस में आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रह सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर ध्यान दें, वहीं से धन के नए स्रोत बनेंगे. निवेश सोच-समझकर करें, समय लाभकारी रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी प्लानिंग और धैर्य से सफलता मिलेगी. पार्टनर से सहयोग बना रहेगा. नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं. किसी भी डील को फाइनल करने से पहले एक बार पुनः जांच अवश्य करें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर सीनियर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन से बचें. हर काम का डॉक्युमेंटेशन रखें और किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशन में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा.
लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिध योग के बनने से सोशल मीडिया पर किसी खास व्यक्ति से रोमांटिक बातचीत शुरू हो सकती है. यह रिश्ता भविष्य में स्थिरता ला सकता है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स या प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, परिणाम सकारात्मक मिलेंगे.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारियों में सुधार होगा. फिटनेस और खेल-कूद में रुचि बढ़ेगी.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: भगवान विष्णु को पीली वस्त्र और चना दाल अर्पित करें, साथ ही “ॐ वासुदेवाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
