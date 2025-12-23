बिजनेस राशिफल
व्यापार में नई मशीनों या बड़े उपकरणों की खरीदारी फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े काम करने वाले व्यापारियों को संबंधित अधिकारियों को संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए. इससे न केवल काम सुचारु रहेगा बल्कि बाजार में आपकी साख भी मजबूत होगी.
जॉब राशिफल
यदि आप मैनेजर या लीडरशिप पोजिशन पर हैं, तो जूनियर्स के साथ कठोर व्यवहार से बचें. अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा करना टीम का मनोबल बढ़ाएगा. कुछ लोगों को वर्कस्पेस के अलावा पार्ट-टाइम जॉब की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जिससे आय में संतुलन बना रहेगा.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय और खर्च में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अतिरिक्त कमाई के अवसर तलाशना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में बातचीत करते समय शब्दों को सोच-समझकर बोलें, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है. परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खास सरप्राइज मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. नियमित दिनचर्या अपनाएं.
युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने-अपने क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखनी होगी, तभी सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को आलस्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही उनके परिणामों पर नकारात्मक असर डाल सकती है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद को काला तिल दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, बड़े निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
Q2. क्या पार्ट-टाइम जॉब फायदेमंद होगी?
हाँ, अतिरिक्त आय के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है.
Q3. विद्यार्थियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
आलस्य से बचें और नियमित पढ़ाई पर फोकस रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.