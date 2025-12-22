हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल23 दिसंबर 2025 राशिफल: इन 5 राशियों पर बजरंगबली बरसाएंगे कृपा, धन-करियर में बंपर लाभ!

23 दिसंबर 2025 राशिफल: इन 5 राशियों पर बजरंगबली बरसाएंगे कृपा, धन-करियर में बंपर लाभ!

23 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल: बजरंगबली की कृपा से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को धन-करियर में बंपर लाभ. मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल और उपाय पढ़ें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Dec 2025 08:03 PM (IST)
23 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार का दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने और सिंदूर चढ़ाने से जीवन में साहस, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है. 

ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 23 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा. विशेष रूप से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ इन पांच राशियों पर बजरंगबली की विशेष कृपा बरसेगी. इन राशि वालों को धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है.

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का प्रभाव मंगलवार को अधिक रहता है, और हनुमान जी मंगल के प्रतीक माने जाते हैं. इस दिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है. आइए विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल और उन उपायों को जो आपके दिन को और बेहतर बना सकते हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए 23 दिसंबर का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. बजरंगबली की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगी. धन के मामले में अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों का दिन सामान्य रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. परिवार में छोटी-मोटी खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पेट संबंधी समस्या हो सकती है.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी होगा. संवाद कौशल से लाभ मिलेगा. नौकरी में नए अवसर आ सकते हैं. व्यापार में साझेदारी से फायदा होगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है, धैर्य रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव रह सकता है. कार्यों में बाधाएं आएंगी, लेकिन शाम तक स्थिति सुधरेगी. धन व्यय अधिक होगा, बचत पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा.
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों पर बजरंगबली की विशेष कृपा रहेगी. करियर में बंपर सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. धन लाभ के प्रबल योग हैं. व्यापार विस्तार के लिए दिन शुभ है. प्रेम जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.
लकी कलर: नारंगी
लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों का दिन मेहनत वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. परिवार में शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 5

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ फलदायी होगा. बजरंगबली की कृपा से धन लाभ होगा. करियर में नई शुरुआत के योग हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. धन निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में सुख-शांति रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा.
उपाय: हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ें.
लकी कलर: लाल
लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसेगी. करियर में बड़ा लाभ मिलेगा. नई नौकरी या प्रमोशन के योग हैं. धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम.
उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 3

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों का दिन स्थिर रहेगा. कार्यों में प्रगति होगी. धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी. परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
उपाय: बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं.
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन बंपर लाभ वाला होगा. बजरंगबली की कृपा से नई योजनाएं सफल होंगी. करियर में उन्नति और धन लाभ के योग प्रबल हैं. प्रेम और परिवार में खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य अच्छा.
उपाय: हनुमान जी की आरती करें.
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन कार्यों में देरी हो सकती है. धन व्यय पर नियंत्रण रखें. परिवार में छोटे विवाद संभव. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
उपाय: हनुमान जी को राम नाम जपें.
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 9

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 22 Dec 2025 08:03 PM (IST)
