23 दिसंबर 2025 राशिफल: इन 5 राशियों पर बजरंगबली बरसाएंगे कृपा, धन-करियर में बंपर लाभ!

23 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार का दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने और सिंदूर चढ़ाने से जीवन में साहस, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है.

ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 23 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा. विशेष रूप से मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ इन पांच राशियों पर बजरंगबली की विशेष कृपा बरसेगी. इन राशि वालों को धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है.

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का प्रभाव मंगलवार को अधिक रहता है, और हनुमान जी मंगल के प्रतीक माने जाते हैं. इस दिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है. आइए विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल और उन उपायों को जो आपके दिन को और बेहतर बना सकते हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए 23 दिसंबर का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. बजरंगबली की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगी. धन के मामले में अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों का दिन सामान्य रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. परिवार में छोटी-मोटी खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी होगा. संवाद कौशल से लाभ मिलेगा. नौकरी में नए अवसर आ सकते हैं. व्यापार में साझेदारी से फायदा होगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है, धैर्य रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव रह सकता है. कार्यों में बाधाएं आएंगी, लेकिन शाम तक स्थिति सुधरेगी. धन व्यय अधिक होगा, बचत पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा.

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 2

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों पर बजरंगबली की विशेष कृपा रहेगी. करियर में बंपर सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. धन लाभ के प्रबल योग हैं. व्यापार विस्तार के लिए दिन शुभ है. प्रेम जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

लकी कलर: नारंगी

लकी नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों का दिन मेहनत वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. परिवार में शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ फलदायी होगा. बजरंगबली की कृपा से धन लाभ होगा. करियर में नई शुरुआत के योग हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. धन निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में सुख-शांति रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

उपाय: हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ें.

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसेगी. करियर में बड़ा लाभ मिलेगा. नई नौकरी या प्रमोशन के योग हैं. धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम.

उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 3

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों का दिन स्थिर रहेगा. कार्यों में प्रगति होगी. धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी. परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

उपाय: बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं.

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन बंपर लाभ वाला होगा. बजरंगबली की कृपा से नई योजनाएं सफल होंगी. करियर में उन्नति और धन लाभ के योग प्रबल हैं. प्रेम और परिवार में खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य अच्छा.

उपाय: हनुमान जी की आरती करें.

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन कार्यों में देरी हो सकती है. धन व्यय पर नियंत्रण रखें. परिवार में छोटे विवाद संभव. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

उपाय: हनुमान जी को राम नाम जपें.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 9