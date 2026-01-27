हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबॉस से प्यार या करियर की तबाही? ज्योतिष के ये 3 योग बताते हैं आपके ऑफिस अफेयर का भविष्य

बॉस से प्यार या करियर की तबाही? ज्योतिष के ये 3 योग बताते हैं आपके ऑफिस अफेयर का भविष्य

Astro Analysis: नियति या ग्रहों का खेल? जानिए क्यों कार्यस्थल पर अधिकार और आकर्षण का मेल अक्सर विवादों में बदल जाता है. कुंडली के 10वें और 5वें भाव का गहरा विश्लेषण और रीयल-लाइफ केस स्टडी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Jan 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

आज की कॉर्पोरेट लाइफ में 'ऑफिस रोमांस' कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दिल बॉस पर आ जाए, तो मामला केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि पावर-गेम और ग्रहों के खेल का हो जाता है . क्या यह प्रेम आपको प्रमोशन दिलाएगा या आपका इस्तीफा लिखवाएगा? इस विशेष विश्लेषण में हम जानेंगे कि शुक्र, शनि और राहु की तिकड़ी कैसे वर्कप्लेस पर 'हनी-ट्रैप' या 'सोलमेट' के योग बनाती है .

क्यों खींचता है बॉस का व्यक्तित्व?

मनोविज्ञान कहता है कि हम 'पावर' के प्रति आकर्षित होते हैं . ज्योतिष इसे 'सूर्य और शनि' का प्रभाव मानता है. जब आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो आप अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो आपको सुरक्षा (Protection) और सत्ता (Power) का अहसास कराए .

शनि-शुक्र की युति: यदि आपकी कुंडली में ये दो ग्रह साथ हैं, तो आपको अपने से बड़े पद या उम्र के व्यक्ति में ही अपना 'परफेक्ट मैच' नजर आता है .

मीरा की गलती या ग्रहों की चाल? (Case Study)

बेंगलुरु में काम करने वाली मीरा (काल्पनिक नाम) की उम्र 30 वर्ष है, ये एक मार्केटिंग मैनेजर हैं. इनका अपने डायरेक्टर के साथ 2 साल का गुप्त संबंध है. ज्योतिष के अनुसार मीरा की कुंडली में 10वें भाव (करियर) का स्वामी शनि, 5वें भाव (प्रेम) के स्वामी बुद्ध के साथ राहु से दृष्ट था. राहु ने इस रिश्ते को 'Unconventional' (अपरंपरागत) बना दिया.

जैसे ही शनि का गोचर मीरा के 8वें भाव (Scandals) पर आया, कंपनी के एचआर (HR) तक बात पहुंच गई. नतीजा डायरेक्टर का पद बच गया (पावरफुल ग्रह के कारण), लेकिन मीरा को मर्यादा उल्लंघन (Breach of Decorum) के नाम पर नौकरी छोड़नी पड़ी. मीरा के जीवन में ये स्थिति क्यों और कैसे बनी, कंडली से समझते हैं

  1. शुक्र और शनि (10वें भाव में) हो तो बॉस के साथ गहरा और लंबा रिश्ता, लेकिन संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाता है.
  2. राहु और पंचमेश (5th Lord) गुप्त अफेयर, अफवाहें और अचानक बदनामी का डर की स्थिति पैदा करता है.
  3. गुरु की 10वें भाव पर दृष्टि, मर्यादा बनी रहेगी और रिश्ता विवाह में बदल सकता है.
  4. मंगल और शुक्र (कार्यस्थल भाव में), तीव्र शारीरिक आकर्षण, जो जल्द ही विवाद में बदल सकता है.

बृहत् पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार, कर्म स्थान (10th House) पर जब काम-वासना के ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, तो जातक का बहक जाता है. वहीं यदि आपकी कुंडली में 'गजकेसरी योग' या 'मजबूत गुरु' है, तो आप कार्यस्थल की राजनीति और ऐसे संबंधों के जाल से बच निकलते हैं. लेकिन यदि छठा भाव (शत्रु) सक्रिय है, तो बॉस से प्रेम अक्सर कोर्ट-कचहरी या 'यौन उत्पीड़न' के आरोपों पर खत्म होता है.

टिप्स: अगर आप बॉस के प्यार में हैं, तो ये करें

यदि आप इस स्थिति में फंस चुके हैं, तो ये 3 ज्योतिषीय उपाय आपकी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं:-

  1. शनि की शांति: हर शनिवार पीपल के नीचे दीया जलाएं, ताकि प्रोफेशनल लाइफ में 'दंड' न मिले .
  2. केसर का तिलक: रोज माथे पर केसर लगाएं, इससे आपका 'गुरु' मजबूत होगा और आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी .
  3. शुक्र का दान: यदि रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, तो सफेद वस्तुओं का दान करें .

सितारों की चेतावनी

बॉस से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन 'शक्ति संतुलन' (Power Imbalance) को नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है. आपकी कुंडली के सितारे आपको संकेत देते हैं, यदि 10वें भाव में राहु है, तो संभल जाइए, यह प्रेम नहीं बल्कि एक 'ट्रैप' हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Office Kundli Boss Astro Special Relationship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget