Aaj Ka Rashifal: 7 नवंबर 2026, शनिवार के राशिफल में धनु के लिए शाम के बाद नए संपर्कों से लाभ के संकेत हैं, जबकि वृश्चिक और मीन को खर्च व साझा पैसों का हिसाब ध्यान से देखना चाहिए. आज चंद्रमा शाम 5:15 बजे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेगा.

इस बदलाव के आधार पर मेष के लिए साझेदारी, मकर के लिए काम की जिम्मेदारियां और तुला के लिए निजी फैसले प्रमुख विषय बनते हैं. पढ़ें आपकी राशि के लिए दिन और शाम का अलग फल, साथ ही राहुकाल और जरूरी पंचांग भी.

मेष राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

शत्रुओं की हर चाल को मात देने और अपने रुके हुए आधिकारिक कामों को गति में लाने के लिए शनिवार का यह दिन विशेष अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है. चंद्रमा दिन के पहले पहर तक कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव को ऊर्जा प्रदान करेगा और शाम 05:15 बजे के बाद तुला राशि में जाकर आपके सातवें भाव को प्रभावित करने लगेगा. इसके अलावा चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को शिखर पर रखेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके उपरांत रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. दिनभर चंद्रबल आपके पक्ष में रहने से पुरानी किसी उलझन या प्रतिस्पर्धा का सुखद समाधान तलाशना आपके लिए काफी आसान रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी आक्रामक व स्पष्ट कार्यशैली विरोधियों के हौसले पस्त कर देगी. लीगल मैटर्स, फाइनेंस, मेडिकल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मेष राशि के प्रोफेशनल्स के लिए अपनी धाक जमाने का यह सबसे मुफीद समय है. शाम के समय जैसे ही चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, पार्टनरशिप में चल रहे उपक्रमों और नए अनुबंधों को लेकर अनुकूल बातचीत शुरू होगी. दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, सुरक्षा यंत्रों और मशीनरी से जुड़े व्यापारियों को पूरे दिन शानदार ग्राहक समर्थन और भारी बिक्री का लाभ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली होने और व्यावसायिक मुनाफे से आर्थिक ढांचा काफी मजबूत रहेगा. किसी भी नई योजना, निवेश या सोने-चांदी की शुभ खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. दूसरी ओर, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल की अशुभ समयावधि रहेगी; इस समय किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, ऑनलाइन जोखिम भरे लेन-देन करने अथवा किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिन का दूसरा भाग पारिवारिक खरीदारी और त्योहार की तैयारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में उत्सव का वातावरण और आगामी दीपोत्सव की तैयारियां पूरे उत्साह से चलेंगी. दिन के पहले भाग में परिवार की सुरक्षा और घरेलू व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर रहेगा, जबकि शाम को जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सुखद और सहयोगी बन जाएगा. दांपत्य जीवन में परस्पर आदर और प्रेम का नया प्रवाह देखने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां लेकर आएगा; पार्टनर के साथ शाम का समय त्योहार की खुशियां साझा करने और एक-दूसरे को समय देने के लिए सबसे शानदार रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, तकनीकी डिप्लोमा, पुलिस, प्रतियोगी परीक्षाओं और मेडिकल एंट्रेस की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास की गति बढ़ाने का है. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपकी एकाग्रता और जटिल सवालों को तुरंत हल करने की क्षमता को निखारेगी. त्योहारी गहमागहमी और घर के कामों के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए समय जरूर निकालें; आज किया गया गहराई से रिवीज़न आने वाली चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर ऊंचा रहेगा, लेकिन शाम होते-होते अत्यधिक दौड़धूप से कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. शनिवार के दिन गरिष्ठ या बहुत अधिक तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रहे. बदलते मौसम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें.

उपाय

शनिवार और त्रयोदशी व चतुर्दशी के संधिकाल के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जरूर प्रज्वलित करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद सफाईकर्मी या असहाय व्यक्ति को भोजन या वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त करेगा.

वृषभ राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

अपनी रचनात्मक योजनाओं को धरातल पर उतारने और परिवार में उत्सव की खुशियों को दोगुना करने के लिए शनिवार का दिन बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा दिन के अधिकांश भाग तक आपकी राशि से पांचवें त्रिकोण भाव यानी कन्या राशि में रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत आपके छठे भाव यानी तुला राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता और विवेक को नई स्पष्टता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिन का पहला भाग बौद्धिक व आर्थिक रूप से फलदायी रहेगा, जबकि शाम के बाद का समय आपको रोजमर्रा के कामों और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरगामी सोच और कलात्मक दृष्टिकोण की अधिकारी वर्ग द्वारा भरपूर सराहना होगी. मीडिया, फैशन, आर्किटेक्चर, ज्वैलरी डिजाइनिंग, होटल प्रबंधन और वित्तीय कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों के लिए नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का दिन है. दीपोत्सव के चलते परिधान, होम डेकोर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट हैंपर्स और मिष्ठान्न कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. शाम के समय जब चंद्रमा छठे भाव में जाएगा, तो कार्यस्थल की पेंडिंग फाइलों और कागजी औपचारिकता को समय पर पूरा करने पर जोर दें ताकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने निवेशों से लाभ और अप्रत्याशित वित्तीय आवक से आपका बैंक बैलेंस सुदृढ़ होगा. घर की साज-सज्जा, आभूषण या नए सामान की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा ऑनलाइन लेन-देन करने, किसी को नकद उधार देने या जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी खरीदारी में बजट का थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए समझदारी भरा रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नरक चतुर्दशी और आगामी दीपावली की तैयारियों को लेकर उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. बच्चों की तरफ से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय घर की साफ-सफाई और यम के निमित्त दीप प्रज्वलित करने में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में परस्पर आदर और प्रेम भाव गहरा होगा, जिससे घरेलू वातावरण शांत और सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखें; आज एक छोटी सी मुलाकात या सुंदर उपहार आपके रिश्ते में नई मिठास घोल देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइन आर्ट्स, डिजाइनिंग, प्रबंधन, सिविल सर्विसेज और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी अध्ययन रणनीति को दुरुस्त करने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव विश्लेषणात्मक विषयों और तकनीकी सिद्धांतों को शीघ्रता से समझने में बहुत मददगार होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित समय जरूर निकालें; आज तैयार किए गए नोट्स और रिवीज़न आने वाली परीक्षाओं में आपकी सफलता की राह आसान करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और खान-पान में अनियमितता के चलते शाम को पेट में भारीपन या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. त्योहारी मिठाइयों और अत्यधिक तले-भुने भोजन से थोड़ा परहेज रखें. बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर विश्राम करने की आदत बनाए रखें.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी कन्या अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिष्ठान्न, फल या वस्त्र भेंट करना आपके ऐश्वर्य, मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि में वृद्धि कराएगा.

मिथुन राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

घरेलू जिम्मेदारियों और पेशेवर योजनाओं के बीच सटीक संतुलन साधने के लिए आज का दिन काफी निर्णायक साबित होगा. चंद्रमा दिन के अधिकांश भाग तक आपकी राशि से चौथे भाव यानी कन्या राशि में रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत आपके पांचवें भाव यानी तुला राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ प्रभाव आपकी तार्किक सूझबूझ को धार देगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि लग जाएगी. दिन का पहला भाग घर-परिवार, अचल संपत्ति और माता के सहयोग से जुड़े मामलों को गति देगा, जबकि शाम के बाद रचनात्मक सोच और आर्थिक फैसलों में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी कागजी पकड़, सटीक डेटा प्रस्तुति और त्वरित बातचीत की शैली से सहकर्मियों के बीच आपकी साख मजबूत होगी. मीडिया, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े पेशेवरों के लिए नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलने के संकेत हैं. दीपोत्सव के चलते होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डेकोरेशन और स्टेशनरी के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. शाम के समय जब चंद्रमा पंचम भाव में जाएगा, तो अपनी कार्यप्रणाली में नयापन लाएं और वरिष्ठों से मिले फीडबैक को तुरंत अमल में लाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और पूर्व नियोजित निवेशों से नकदी का प्रवाह बहुत सुगम बना रहेगा. घर की साज-सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट्स या वाहन की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे के दौरान किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, बड़ी नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर विशेष उत्साह बना रहेगा. माता जी का स्नेह और संबल आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. शाम के समय परिवार के साथ मिलकर मुख्य द्वार व देहरी पर दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. दांपत्य जीवन में घरेलू व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को लेकर एकमत राय रहेगी, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी पसंद-नापसंद का भी पूरा सम्मान रखें; शाम को कोई छोटा उपहार रिश्ते में नया उत्साह भरेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कंप्यूटर साइंस, जनसंचार, राज्य स्तरीय तकनीकी सेवाओं और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को दोहराने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव स्मरण शक्ति और तार्किक स्पष्टता को तेज करेगा. त्योहार की व्यस्तता के बीच भी अपने तय अध्ययन घंटों से समझौता न करें; आज तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं के लिए आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन बदलते मौसम और काम की व्यस्तता के चलते सीने में हल्का भारीपन, कफ की प्रवृत्ति या कंधों में खिंचाव आ सकता है. बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों, आइसक्रीम और अत्यधिक चिकनाई वाले पकवानों से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और सुबह ताजी हवा में हल्का प्राणायाम अवश्य करें ताकि श्वसन तंत्र सुचारू बना रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद व्यक्ति को पठन सामग्री, फल अथवा वस्त्र भेंट करना घर में सुख-समृद्धि और विद्या-बुद्धि में वृद्धि कराएगा.

कर्क राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

भागदौड़ भरे संपर्कों को समेटने और शाम होते ही पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शनिवार का दिन विशेष बदलाव लेकर आ रहा है. चंद्रमा दिन के पहले पहर तक आपकी राशि से तीसरे भाव (कन्या राशि) में गोचर करते हुए आपके पराक्रम और संवाद को धार देगा, वहीं शाम 05:15 बजे के बाद वह तुला राशि में प्रवेश कर आपके चौथे भाव यानी सुख और गृह भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग की युति आपके अटके हुए फैसलों में गति लाएगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके उपरांत रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिनभर चंद्रबल आपके पक्ष में रहने से सहयोगियों से सहयोग जुटाना और शाम को घरेलू साज-सज्जा को व्यवस्थित करना बेहद आसान रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी त्वरित सक्रियता और स्पष्ट संवाद शैली से कई पेंडिंग कामों का तेजी से निपटारा होगा. मीडिया, कूरियर, लॉजिस्टिक्स, पब्लिशिंग, कस्टमर सपोर्ट और तकनीकी ड्राफ्टिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन का पहला भाग नए संपर्कों को भुनाने का है. दीपोत्सव के चलते पैकेजिंग, गिफ्ट हैंपर्स, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और घरेलू एप्लायंसेज के व्यापारियों के पास ग्राहकों की भारी आवाजाही रहेगी. शाम के समय जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाएगा, तो कार्यस्थल की आपाधापी को दफ्तर में ही छोड़कर घर की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें ताकि मानसिक सुकून बना रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

स्थानीय दौरों और पुराने संपर्कों से नकदी की आवक सुचारू रहेगी, जिससे त्योहार का बजट संतुलित बना रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, सजावटी वस्तुएं, वाहन या चांदी के आभूषण खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ और फलदायी रहेगा. इसके विपरीत, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ पहरा रहेगा; इस सवा घंटे में किसी भी प्रकार का बड़ा चेक काटने, बिना लिखा-पढ़ी के उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय घर की साज-सज्जा पर सोच-समझकर किया गया खर्च मन को संतोष देगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही उत्साह का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि शाम को माता जी का सानिध्य और आशीर्वाद आपके मनोबल को नई मजबूती देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और आप दोनों मिलकर घर की देहरी व आंगनों में दीये सजाने की तैयारी करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना आत्मीयता बढ़ाएगा; शाम के समय साथी को कोई विचारशील उपहार देकर या उनसे खुलकर बात करके रिश्ते में नई ताजगी लाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, रेलवे, पैरामेडिकल, पुलिस और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अभ्यास की गति तेज करने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव जटिल सिद्धांतों और शॉर्ट नोट्स को तेजी से दोहराने में मदद करेगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपने तय अध्ययन स्लॉट से समझौता न करें; दिन में की गई एकाग्र पढ़ाई शाम को आपको उत्सव का आनंद निश्चिंत होकर लेने का मौका देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर की दौड़धूप और भारी सामान उठाने से शाम को कंधों, बाहों या छाती के आसपास हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और भारी वजन उठाने से परहेज करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों या बासी पकवानों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की रुकावटों को दूर कर मानसिक शांति व पारिवारिक सुख में वृद्धि कराएगा.

सिंह राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और शाम होते ही सामाजिक संपर्कों व पराक्रम को नई दिशा देने के लिए शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. दिन के अधिकांश समय चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे यानी धन व कुटुंब भाव (कन्या राशि) में संचरित रहेगा और शाम 05:15 बजे के बाद वह तुला राशि में प्रवेश कर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का मेल आपकी बातचीत और रणनीतिक निर्णयों में गजब का प्रभाव पैदा करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिन का पहला भाग संचित धन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का है, जबकि शाम के बाद आपके साहस और नए संपर्कों का दायरा तेजी से फैलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी मुखर वाणी और सटीक वित्तीय समझ की बदौलत अटकी हुई व्यापारिक फाइलों में नई जान आएगी. बैंकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, टैक्स कंसल्टेंसी, ज्वैलरी निर्माण और सप्लाई चेन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन के पहले भाग में महत्वपूर्ण मीटिंग्स निपटाना लाभकारी रहेगा. शाम को जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएगा, तो मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और टेक्निकल ड्राफ्टिंग से जुड़े जातकों के नए संपर्क बनेंगे. दीपोत्सव के चलते सर्राफा, कांसा-तांबा बर्तन, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और सजावटी वस्तुओं के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ बनी रहेगी. कार्यस्थल पर कनिष्ठ कर्मचारियों से काम लेते समय अपने लहजे में शालीनता रखें ताकि सब मिलकर तेजी से काम पूरा कर सकें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुके हुए पेमेंट्स आने और पारिवारिक संपत्तियों के सही प्रबंधन से आपका वित्तीय पक्ष बहुत मजबूत रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. दूसरी ओर, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ पहरा रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए दीर्घकालिक रूप से हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष चहल-पहल रहेगी. परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य और आशीर्वाद आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा, वहीं शाम को छोटे भाई-बहनों के साथ मिलकर घर और मुख्य द्वार की सजावट करने में आनंद आएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा और वे त्योहारी व्यवस्थाओं में आपका पूरा हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई प्यारा उपहार देने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, न्यायिक सेवा, सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रिवीज़न की गति बढ़ाने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव स्मरण शक्ति और तार्किक स्पष्टता को तेज करेगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के घंटों से समझौता न करें; दिन में हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास और मेरिट दोनों सुरक्षित करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार दौड़धूप और मीठे व गरिष्ठ व्यंजनों के अधिक सेवन से गले में हल्की खराश, टॉन्सिल या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. त्योहारी पकवानों का स्वाद लेते समय गरिष्ठ चीजों से थोड़ा संतुलन बनाएं. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर विश्राम करें ताकि अगली सुबह ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर यश, मान-सम्मान और धन-समृद्धि में वृद्धि कराएगा.

कन्या राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और शाम होते ही आर्थिक व पारिवारिक मामलों में स्पष्ट दिशा पाने के लिए शनिवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. दिन के अधिकांश भाग में चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा और शाम 05:15 बजे के बाद वह तुला राशि में प्रवेश कर आपके दूसरे यानी धन व कुटुंब भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपके व्यावहारिक फैसलों और काम करने के सलीके को मजबूती प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके उपरांत रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. दिन का पहला भाग अपनी कार्यक्षमता और योजनाओं को धार देने का है, जबकि शाम के बाद संचित धन, पारिवारिक समन्वय और घरेलू उत्सव की तैयारियां आपकी मुख्य प्राथमिकता बनेंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली में अद्भुत अनुशासन और बारीक विश्लेषण देखने को मिलेगा, जिससे जटिल फाइलों और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का निपटारा बहुत तेजी से होगा. ऑडिट, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का है. शाम के समय जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएगा, तो वित्तीय समझौतों और पूर्व नियोजित पेमेंट्स को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी. दीपोत्सव के चलते स्टेशनरी, गिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कस्टमाइज्ड पैकिंग से जुड़े कारोबारियों के पास ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को तार्किक ढंग से रखें; प्रबंधन आपके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए नई जिम्मेदारी सौंप सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बौद्धिक सेवाओं और पूर्व नियोजित अनुबंधों से धन का आगमन सुचारू रहेगा, जिससे त्योहारी बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा. घर की साज-सज्जा, जरूरी सामान, गैजेट्स या वाहन की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय पारिवारिक खरीदारी में बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए आर्थिक रूप से हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. परिजनों के साथ मिलकर घर की साफ-सफाई और सजावट को अंतिम रूप देने में आपका पूरा सहयोग रहेगा. शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू बजट और त्योहार की प्राथमिकताओं पर सुखद चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपका मानसिक तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में बातचीत में सौम्यता बनाए रखें; शाम के समय साथी को कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में नई मिठास जोड़ी जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सीए, सीएस, डाटा साइंस, नीट और राज्य स्तरीय तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को शिखर पर ले जाने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव गणितीय गणनाओं और विश्लेषणात्मक विषयों को तेजी से समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपनी अध्ययन समय-सारणी का पालन करें; दिन में हल किए गए मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं के लिए आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार काम करने या अत्यधिक सोचने की वजह से शाम होते-होते मानसिक थकावट या आंखों में हल्का तनाव हो सकता है. काम के बीच-बीच में स्क्रीन से ब्रेक लें और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ व्यंजनों से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना घर में सुख-समृद्धि और विद्या-बुद्धि में वृद्धि कराएगा.

तुला राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

आध्यात्मिक संतुलन साधने, खर्चों पर नियंत्रण पाने और शाम होते ही नए उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शनिवार का दिन विशेष बदलाव लेकर आ रहा है. दिन के अधिकांश समय चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें व्यय भाव (कन्या राशि) में रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत वह तुला राशि में प्रवेश कर आपके लग्न भाव में गोचर करने लगेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी कलात्मक सोच और व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिन का पहला भाग शांत रहकर पर्दे के पीछे से सटीक योजनाएं बनाने का है, जबकि शाम के बाद आपका आत्मविश्वास, सामाजिक आकर्षण और निर्णय क्षमता दोनों शिखर पर रहेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मल्टीनेशनल कंपनियों, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, ई-कॉमर्स, लीगल एडवाइजरी और दूरस्थ प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन के पहले हिस्से में कागजी औपचारिकताओं को निपटाना मुफीद रहेगा. शाम को जब चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएगा, तो साझेदारों और सहयोगियों के साथ संवाद बेहद सहज व प्रभावशाली हो जाएगा. दीपोत्सव के चलते सुगंधित उत्पाद, कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम गारमेंट्स, फैशनेबल वस्त्र और होम डेकोरेशन के व्यापारियों की दुकानों पर शाम होते ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ेगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को अलग रखें; अपने असाइनमेंट को पूरी एकाग्रता के साथ समय पर पूरा करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी का प्रवाह विदेशी संपर्कों और पूर्व नियोजित निवेशों से बना रहेगा, हालांकि त्योहारी उपहारों और घर की भव्य साज-सज्जा पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है. घर के लिए जरूरी सामान, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन या आभूषणों की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. इसके विपरीत, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय व्यक्तिगत खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना समझदारी भरा रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में नरक चतुर्दशी और आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर घर की साफ-सफाई और दीपदान की योजना बनाने में दिन बीतेगा, जबकि शाम को परिवार के साथ बिताया गया समय मन को गहरा सुकून देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन ढलते ही नई ताजगी आएगी; साथी के साथ शाम को त्योहार की खुशियां साझा करना और उन्हें कोई सुंदर उपहार भेंट करना रिश्ते में आपसी विश्वास और प्रेम को और मजबूत करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, अंतर्राष्ट्रीय विधि, भाषा विज्ञान और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकांत में गंभीर अध्ययन करने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव तकनीकी बारीकियों और कठिन सिद्धांतों को शीघ्रता से समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के स्लॉट से समझौता न करें; दिन में हल किए गए मॉक टेस्ट्स और शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार स्क्रीन पर समय बिताने या देर रात तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, सिरदर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में आंखों को थोड़ा आराम दें और पर्याप्त विश्राम लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बहुत अधिक ठंडी तासीर वाली चीजों और बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद महिला को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर जीवन में सुख, ऐश्वर्य और शांति को बढ़ाएगा.

वृश्चिक राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलने, बड़े लाभ के स्रोत तलाशने और शाम होते ही शांत मन से आंतरिक रणनीतियों पर विचार करने के लिए शनिवार का दिन विशेष फलदायी रहेगा. दिन के पहले पहर तक चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय व सिद्धि भाव (कन्या राशि) में संचरित रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत तुला राशि में प्रवेश कर आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी तार्किक सूझबूझ और व्यावसायिक समझ को मजबूती प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके उपरांत रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि प्रभावी हो जाएगी. दिन का पहला भाग लाभ कमाने, पुराने पेमेंट्स वसूलने और नेटवर्क बढ़ाने का है, जबकि शाम के बाद का समय विदेशी संपर्कों और आध्यात्मिक शांति के लिए मुफीद रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सूझबूझ और बड़े संपर्कों की बदौलत किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या बड़े टेंडर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी ठेके, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा आपूर्ति, तकनीकी कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन का पहला भाग बड़ी सफलताएं दिलाने वाला रहेगा. शाम को जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा, तो दूरदराज के क्षेत्रों या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े काम गति पकड़ेंगे. दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सुरक्षा उपकरणों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के व्यापारियों के यहां ग्राहकों का भारी रश रहेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा; अपने विचारों को स्पष्ट आंकड़ों के साथ रखें, प्रबंधन आपके सुझावों का पूरा समर्थन करेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुके हुए पेमेंट्स की प्राप्ति और पुराने निवेशों से बड़ा वित्तीय लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. घर के लिए जरूरी सामान, तांबे या पीतल के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन अथवा सोने-चांदी के आभूषण खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी उपहारों और सजावट पर कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. शाम के समय घर की साज-सज्जा और यम दीपम की तैयारियों में परिवार के सभी सदस्य पूरे समर्पण से हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक संबल देगा, जिससे दांपत्य जीवन में भरोसा और आत्मीयता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के लक्ष्यों का सम्मान करें; शाम के समय साथी को कोई खास उपहार देकर रिश्ते में नई ताजगी और मिठास लाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, सिविल सेवा, सैन्य सेवाएं, बायो-टेक्नोलॉजी और उच्च इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को परखने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव जटिल सिद्धांतों, फॉर्मूलों और तकनीकी बारीकियों को गहराई से समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी पढ़ाई का समय तय रखें; दिन में हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी टेस्ट्स में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन त्योहारी आपाधापी और अनियमित समय पर भोजन करने से शाम को पेट में भारीपन, गैस या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. बाहर के बासी, बहुत अधिक तीखे या अत्यधिक चिकनाई वाले भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर नींद पूरी करें.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य की रक्षा और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

धनु राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

कर्मक्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवाने और शाम होते ही बड़े लाभ व सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने के लिए शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. दिन के पहले पहर तक चंद्रमा आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव (कन्या राशि) में संचरित रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत तुला राशि में प्रवेश कर आपके ग्यारहवें यानी आय व लाभ भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच और निर्णय क्षमता को नई गति देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिन का पहला भाग दफ्तर के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और आधिकारिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का है, जबकि शाम के बाद आपके आर्थिक लाभ और मित्रों के साथ उत्सव का दायरा तेजी से फैलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपके रणनीतिक विजन, निर्णय क्षमता और काम को समय पर पूरा करने की शैली की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे. सरकारी विभागों, कानूनी फर्मों, कॉर्पोरेट लीडरशिप, उच्च शिक्षण संस्थानों और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन के पहले हिस्से में महत्वपूर्ण डील्स को अंतिम रूप देना लाभकारी रहेगा. शाम को जब चंद्रमा एकादश भाव में जाएगा, तो व्यावसायिक संपर्कों और सहयोगियों के जरिए नए प्रोजेक्ट्स की राह खुलेगी. दीपोत्सव के चलते पीतल-कांसा धातु, धार्मिक पुस्तकें, स्टेशनरी, शिक्षण सामग्री, ऑटोमोबाइल और गिफ्ट्स के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाएं; आपकी साख प्रबंधन में और मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक सौदों के सफल समापन और पुराने निवेशों से धन की आवक बहुत मजबूत रहेगी. घर के लिए जरूरी सामान, सोने-चांदी के सिक्के, पीतल के बर्तन, वाहन, धार्मिक पुस्तकें अथवा पीले रंग की सजावटी वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय मित्रों और परिजनों के साथ खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और आगामी दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह बना रहेगा. पिता अथवा परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. शाम के समय घर की साज-सज्जा और दीपदान की तैयारियों में परिजनों के बीच गहरा सहयोग और सामंजस्य देखने को मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंधों में परस्पर सम्मान और समझदारी बढ़ेगी, जिससे दांपत्य जीवन में सुखद शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई प्यारा उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, यूपीएससी, प्रबंधन, उच्च शिक्षण और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी तैयारी को ठोस रूप देने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव जटिल सिद्धांतों, केस लॉज और विश्लेषणात्मक विषयों को गहराई से समझने में गति लाएगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित अध्ययन समय-सारणी का पालन करें; दिन में हल किए गए मॉक टेस्ट्स और मुख्य नोट्स का रिवीज़न आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़, बैठकों और त्योहार की जिम्मेदारियों के चलते घुटनों, जांघों या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का विश्राम लें और खड़े रहकर लगातार काम करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ या बासी भोजन से दूरी बनाएं. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शारीरिक ऊर्जा का संतुलन ठीक बना रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर यश, मान-सम्मान और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

मकर राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

भाग्य का सकारात्मक सहयोग पाने, नीतिगत मामलों को सुलझाने और शाम होते ही कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शनिवार का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. दिन के अधिकांश भाग तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम यानी भाग्य भाव (कन्या राशि) में गोचर करेगा और शाम 05:15 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश कर आपके दसवें यानी कर्म भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी कार्ययोजनाओं को ठोस दिशा और बौद्धिक स्पष्टता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. दिन का पहला भाग उच्च लक्ष्यों के निर्धारण और धर्म-कर्म के लिए श्रेष्ठ है, जबकि शाम के बाद आपके प्रशासनिक कौशल और व्यावसायिक निर्णयों की सराहना होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी व्यावहारिक समझ और अनुशासन की बदौलत पेंडिंग कार्यों का निपटारा तेजी से होगा. उच्च शिक्षा, लीगल कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्निकल रिसर्च, पब्लिशिंग और सरकारी अनुबंधों से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन का पहला हिस्सा महत्वपूर्ण संपर्क साधने का है. शाम को जब चंद्रमा दशम भाव में प्रवेश करेगा, तो प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहेंगी. दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु की टिकाऊ वस्तुओं के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही पूरे दिन बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं; आपकी दूरदर्शिता व्यापारिक साख को नई ऊंचाई देगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दूरगामी निवेशों, पैतृक संपत्तियों और नियमित व्यावसायिक आवक से आपका वित्तीय ढांचा काफी सुदृढ़ रहेगा. घर के जरूरी सामान, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औजार अथवा चांदी के सिक्कों की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. इसके विपरीत, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, सट्टेबाजी में हाथ डालने या अनजान लिंक पर ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय घर की साज-सज्जा और उत्सव की खरीदारी में बजट का संतुलन बनाए रखना समझदारी भरा रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह और धार्मिक माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके कई संशयों को दूर करेगा. शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगनों में दीप सजाने में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना आत्मीयता बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई विचारशील उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

यूजीसी नेट, उच्च तकनीकी शोध, सिविल सर्विसेज और न्यायिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव तकनीकी विषयों और कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के समय से समझौता न करें; दिन में हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी परीक्षाओं में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और सीढ़ियां चढ़ने-उतरने से शाम होते-होते घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और भारी वजन उठाने से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय या बासी भोजन से दूरी बनाएं. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य, यश और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

कुंभ राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

गहन शोध, अटके हुए कानूनी व वित्तीय पेच सुलझाने और शाम होते ही उच्च चिंतन व भाग्य का सकारात्मक संबल पाने के लिए शनिवार का दिन विशेष बदलाव लेकर आ रहा है. दिन के अधिकांश समय चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (कन्या राशि) में गोचर करेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत तुला राशि में प्रवेश कर आपके नवम यानी भाग्य व धर्म भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपकी तार्किक समझ और छिपी हुई रणनीतियों को मजबूती प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान शुरू हो जाएगा. दिन का पहला भाग गुप्त योजनाओं और सतर्कता के साथ काम निपटाने का है, जबकि शाम के बाद आपके दृष्टिकोण में खुलापन आएगा और मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में किसी संवेदनशील प्रोजेक्ट, आंतरिक ऑडिट, डेटा सुरक्षा या जटिल तकनीकी गणनाओं से जुड़े मामलों में आपकी बारीक नजर बेहद उपयोगी साबित होगी. बीमा, माइनिंग, फॉरेंसिक साइंस, टैक्स ऑडिट, रिसर्च लैब्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन के पहले भाग में काम की बारीकियों पर ध्यान देना श्रेयस्कर रहेगा. शाम को जब चंद्रमा नवम भाव में जाएगा, तो दूरदराज के संपर्कों और वरिष्ठ मार्गदर्शकों से सहयोग मिलने लगेगा. दीपोत्सव के चलते ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, सेनेटरी हार्डवेयर, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारोबारियों के यहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रहेगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी आंतरिक विवाद से दूर रहें और अपने दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने टैक्स रिफंड, पैतृक देनदारियों के निपटारे और अप्रत्याशित वित्तीय स्रोतों से धन का प्रवाह बेहतर होगा. घर के लिए जरूरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण, नीली या गहरे रंग की वस्तुएं, चांदी के सिक्के अथवा रसोई के टिकाऊ स्टील के बर्तन खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. इसके विपरीत, सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस अवधि में किसी नए वित्तीय जोखिम में हाथ डालने, शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बड़ी नकदी उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष चहल-पहल रहेगी. दिन के पहले भाग में ससुराल पक्ष से कोई संदेश या विचार-विमर्श हो सकता है, वहीं शाम को घर के मंदिर और मुख्य देहरी पर दीप प्रज्वलित करने में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ साझा संपत्तियों या घरेलू व्यवस्थाओं पर व्यावहारिक चर्चा होगी, जिससे आपसी समझ और विश्वास और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिन ढलते ही सुखद बदलाव आएगा; साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, शाम के समय कोई छोटा सा उपहार रिश्ते में नई ताजगी और मिठास भरेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च स्कॉलर्स, डाटा एनालिटिक्स, आर्कियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइबर लॉ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जटिल फॉर्मूलों और सिद्धांतों की तह तक जाने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव गूढ़ विषयों और पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई से न भटकें; दिन में की गई एकाग्र पढ़ाई शाम को आपको उत्सव का आनंद निश्चिंत होकर लेने का अवसर देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार काम करने और भागदौड़ के चलते पेट के निचले हिस्से में भारीपन, गैस या शाम होते-होते पैरों में हल्की ऐंठन हो सकती है. त्योहार के दौरान बासी, अत्यधिक चिकनाई वाले या ज्यादा मसालेदार खाने से पूरी तरह परहेज रखें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागकर स्क्रीन पर समय बिताने से बचें ताकि नींद पूरी हो सके.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाई कर्मचारी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर धन-समृद्धि में वृद्धि कराएगा.

मीन राशि: 7 नवंबर 2026 (शनिवार)

साझेदारी के मामलों को सुलझाने, जनसंपर्क से लाभ उठाने और शाम होते ही गहन चिंतन व आंतरिक स्थिरता पाने के लिए शनिवार का दिन विशेष फलदायी रहेगा. दिन के पहले पहर तक चंद्रमा आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य व साझेदारी भाव (कन्या राशि) में संचरित रहेगा और शाम 05:15 बजे के उपरांत तुला राशि में प्रवेश कर आपके आठवें भाव को सक्रिय करेगा. इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का प्रभाव आपके पेशेवर संवाद और व्यावहारिक समझ को मजबूती देगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि सुबह 10:49 बजे तक ही रहेगी, जिसके तुरंत बाद रूप चतुर्दशी (नरक चौदस) की तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. दिन का पहला भाग संयुक्त प्रयासों, अनुबंधों और सामाजिक मेलजोल का है, जबकि शाम के बाद का समय गूढ़ विषयों के अध्ययन, टैक्स या बीमा से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए मुफीद रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और टीम को साथ लेकर चलने की कला से जटिल व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी. जनसंपर्क, संयुक्त उपक्रम, इवेंट मैनेजमेंट, आयात-निर्यात, कानूनी समझौतों और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन का पहला भाग बड़े समझौते करने का है. शाम को जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाएगा, तो ऑडिट, रिसर्च और गोपनीय योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. दीपोत्सव के चलते पीतल के सजावटी सामान, सौंदर्य प्रसाधन, फैशनेबल वस्त्र, गिफ्ट आइटम्स और मिष्ठान्न कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे जातक वित्तीय लेन-देन के मामलों में पूरी पारदर्शिता रखें ताकि आपसी विश्वास बना रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दैनिक व्यापारिक आवक और साझेदारी के मुनाफे से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. घर के लिए जरूरी सामान, सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, नया वाहन अथवा धार्मिक ग्रंथ खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं सुबह 08:46 से 10:09 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए त्योहारी बजट का संतुलन बनाए रखना समझदारी भरा रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में नरक चतुर्दशी और दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सुबह से ही विशेष उत्साह और उल्लास बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और आप दोनों मिलकर घर की सजावट व आगामी त्योहारों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देंगे. शाम के समय घर की देहरी और मुख्य द्वार पर यम के निमित्त दीप सजाने में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के प्रति आदर और स्नेह बढ़ने से घरेलू वातावरण अत्यंत शांत और सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी; शाम के समय उन्हें कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में नई ताजगी लाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, होटल मैनेजमेंट, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, मेडिकल रिसर्च और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी तैयारी को तराशने का है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव तार्किक विषयों, भाषा ज्ञान और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूत करने में गति लाएगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी अध्ययन समय-सारणी का पालन करें; दिन में हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी टेस्ट्स में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप और त्योहार की जिम्मेदारियों के चलते शाम होते-होते पैरों में हल्का दर्द, पंजों में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और आरामदायक जूते-चप्पल का ही प्रयोग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय या बासी भोजन से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

शनिवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध तेल या घी का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी, असहाय व्यक्ति या सफाईकर्मी को काले तिल, फल अथवा वस्त्र भेंट करना विद्या, स्वास्थ्य और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.