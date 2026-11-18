Tarot Rashifal 19 November 2026: नवंबर महीने का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में उच्च पद प्राप्ति, फूड इंडस्ट्री में लाभ, विदेश से व्यापारिक अवसर और विवाह के नए प्रस्तावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज तुला राशि वालों को उच्च पद मिलने के योग हैं तथा मिथुन के फूड व्यापारियों को बड़ा लाभ और कर्क को लव प्रपोजल मिलेगा, वहीं धनु राशि के लोगों को संवाद की कमी से अवसर न खोने और सिंह राशि वालों को कार्यस्थल के विवाद तुरंत सुलझाने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम संबंधीत डिसिप्लिन को बढ़ाने की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव नजर आ सकता है लेकिन मानसिक स्वरूप से कोई भी बात तकलीफ दायक नहीं होगी. पेट दर्द बीच-बीच में तकलीफ देता रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, व्यापार संबंधित बातों को सुधारने के लिए अपने क्षेत्र के पारंगत व्यक्ति की सहायता लेना जरूरी होगा. लव लाइफ संबंधित कन्फ्यूजन बढ़ सकता है. नींद संबंधित बेचैनी की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन बना रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा. पति पत्नी में प्रेम बढ़ सकता है. कमर दर्द और कमर में जकड़न अधिक रहेगी. घर संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाते समय आपको प्राप्त होने वाली राय के बारे में जरूर सोचे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपने काम और क्षेत्र में पारंगत होने के लिए ट्रेनिंग या ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयत्न आपके द्वारा किया जाएगा. किसी व्यक्ति के द्वारा लव प्रपोजल आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है. शरीर में पानी की काम मात्रा कम होती हुई नजर आएगी.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, काम की जगह छोटे-मोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जिसे तुरंत सुलझाने की कोशिश करें.रिलेशनशिप संबंधित बातों में पाटनर का विश्वास कम होने की वजह से आपसी तनाव बढ़ सकता है. श्वसन या छाती संबंधित विकार होने की संभावना बन रही है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपने काम के अलावा अन्य बातों पर भी ध्यान देकर व्यापार संबंधित कोई योजना आपके द्वारा बनाई जा सकती है. परिचित व्यक्ति के द्वारा विवाह संबंधित प्रपोजल प्राप्त होगा. गले की खराश थोड़ी तकलीफ दायक हो सकती है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नौकरी से जुड़े हुए लोगों को काम की जगह उच्च पद जल्दी ही प्राप्त हो सकता है. मित्र की पहचान के द्वारा विवाह संबंधित प्रपोजल आएगा. सर में भारीपन दिनभर महसूस होता रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा व्यापार संबंधित अवसर आपको मिल सकता है. पार्टनर के लिए थोड़ा वक्त निकाल कर उनके साथ बातचीत बढ़ाने की कोशिश करें. सर्दी और गले की खराश तकलीफ दे सकती है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह लोगों के साथ संवाद ठीक से ना बनाने की वजह से कुछ अवसर आपसे छीन लिए जा सकते हैं. विवाह संबंधित निर्णय मन के अनुसार होने की वजह से आपको आनंद और समाधान महसूस होगा. बुखार और कमजोरी महसूस हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोगों को अपने काम के बदले में कितना मुनाफा प्राप्त हो रहा है इस बात पर ध्यान देकर काम करना होगा. पार्टनर के स्वभाव को जानने की कोशिश बढ़ाएं. पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि व्यापार संबंधित की गई यात्रा सफलता दिलाएगी. आप किसी व्यक्ति के केवल व्यक्तित्व पर आकर्षित हो रहे हैं उनके स्वभाव और विचारों को भी जाने की कोशिश करें. डायरिया या पेट संबंधित इंफेक्शन हो सकता है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इवेंट मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को क्लाइंट के द्वारा मिले सुझावों पर ध्यान देना होगा. मानसिक बेचैनी बढ़ने की वजह से रिलेशनशिप के प्रति भी नकारात्मक विचार बढ़ने लगेंगे. गलत खानपान की वजह से पेट संबंधित इंफेक्शन हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.