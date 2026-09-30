चंद्रमा बदलेगा चाल, 30 सितंबर दोपहर बाद किन राशियों की खुलेगी किस्मत?

Aaj Ka Rashifal 30 September 2026: 30 सितंबर का दिन दो अलग मिजाज लेकर आ रहा है. दोपहर सवा एक बजे चंद्रमा मेष से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में कदम रखेगा. इस बड़े बदलाव से कई राशियों के अटके काम एकदम से रफ्तार पकड़ेंगे और रुकी हुई रकम खाते में लौट सकती है.

वहीं कुछ राशियों को दोपहर बाद फैसले बहुत संभलकर लेने होंगे. आज चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण भी दोपहर में पूरा करना श्रेयस्कर रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है-

मेष राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि दोपहर 02:57 तक रहेगी, इसके बाद पंचमी शुरू होगी. शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध दोपहर यानी अपराह्न काल में होता है, इसलिए दोपहर तक चतुर्थी तिथि रहने से आज ही चतुर्थी श्राद्ध और तर्पण किया जाएगा. इसके बाद लगने वाली पंचमी तिथि का श्राद्ध कल रहेगा.

दिन दो अलग हिस्सों में बंटा रहेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में रहेगा. सुबह के वक्त जोश और ऊर्जा बनी रहेगी. इस दौरान जरूरी काम तेजी से निपटाने का मन करेगा. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. इसके बाद आपकी भागदौड़ थमेगी. ध्यान पैसों की बचत और घर-परिवार पर टिकेगा. जल्दबाजी से बचें. दोपहर बाद हिसाब-किताब सुलझाना ज्यादा मुफीद रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बढ़िया है. नए ऑर्डर पक्के करने हों या ग्राहकों से मिलना हो, लंच से पहले ही बात कर लें. दोपहर बाद अपनी तिजोरी, बहीखाते और पुरानी उधारी पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोग सुबह ही अपनी फाइलें बॉस के सामने रख दें. दोपहर बाद दफ्तर में किसी से बहस न करें. अपनी सीट पर फोकस बनाए रखें. शांत रहकर बात करेंगे, तो अटके काम भी आसानी से निकल जाएंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर बाद राहत मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने ग्राहक या सौदे से अटका पैसा खाते में आ सकता है. श्राद्ध कर्म या घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है. यह खर्च आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी के कहने पर शॉर्टकट या रिस्की स्कीम में पैसा न लगाएं. जो बचत हाथ में है, उसे संभालकर रखना ही आज की समझदारी होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में माहौल शांत और संजीदा रहेगा. दोपहर बाद परिजनों के साथ बैठकर जरूरी मुद्दों पर बात हो सकती है. जीवनसाथी आज किसी उलझन में बहुत काम की सलाह दे सकता है. उनकी बात को नजरअंदाज न करें. लव लाइफ में साथी पर अपनी बात थोपने की कोशिश न करें. जैसी बात है, साफ-साफ कह दें. इससे गलतफहमी दूर होगी और रिश्ता मजबूत बनेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह के समय शरीर में अच्छी फुर्ती रहेगी. दोपहर बाद स्क्रीन पर देर तक काम करने से आंखों में खिंचाव आ सकता है. सिर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. बदलते मौसम में बहुत ठंडा पानी या भारी तला-भुना खाना न लें. पेट खराब होने की आशंका रह सकती है. दिनभर सादा पानी पीते रहें. काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त नहीं है. विशेष समय के इंतजार में न बैठें. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. कोई जरूरी बात या कागजी काम हो, तो दोपहर 12:11 से 01:40 तक रहने वाले राहुकाल के बीतने के बाद ही निपटाएं.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें. नए एग्रीमेंट पर साइन करने से भी बचें. इसके अलावा आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. बहुत जरूरी न हो, तो उत्तर दिशा की लंबी यात्रा टालें. यदि जाना ही पड़े तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

बुधवार की सुबह नहाकर भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. मन ही मन ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पूर्वजों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं.

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज आपकी अपनी राशि में दोपहर बाद चंद्रमा का आगमन एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है. सवा एक बजे से पहले तक जब तक चंद्रमा बारहवें भाव में है, मन में अनजाना असमंजस, सुस्ती और फिजूल दौड़-भाग बनी रह सकती है. 01:14 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, आपका मूड, ऊर्जा और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. सुबह जिस काम में रुकावट लग रही थी, शाम तक वही काम खुद-ब-खुद संवरता नजर आएगा. आज पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना श्रेयस्कर रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को सुबह किसी सप्लायर के पीछे भागने या माल की डिलीवरी को लेकर झिकझिक से बचना होगा. दोपहर बाद का वक्त ग्राहकों की आमद बढ़ाने और नए सौदों पर मुहर लगाने के लिए सबसे मुफीद है. सौंदर्य प्रसाधन, फैंसी कपड़े, खान-पान और सजावटी सामान का काम करने वालों की शाम अच्छी बिक्री के साथ बीतेगी. नौकरीपेशा जातक सुबह अपने काम का रिकॉर्ड और हिसाब सही रखें. लंच के बाद बॉस से अपनी किसी मांग या प्रोजेक्ट के नए आइडिया पर खुलकर बात करें, आपकी बात सुनी जाएगी.

धन (Finance & Wealth)

सुबह अचानक कोई गाड़ी की सर्विस, गैजेट का बिल या पुराना बकाया सामने आकर जेब हल्की कर सकता है. दोपहर बाद पैसों की आवक संभलने लगेगी. फंसा हुआ कमीशन या किसी पार्टी के पास अटका पैसा खाते में ट्रांसफर होने के योग बनेंगे. यदि कहीं पूंजी लगाने का विचार है, तो शाम का समय बातचीत के लिए ठीक है, पर किसी के कहने पर शेयर या क्रिप्टो जैसे सट्टे वाले सौदों में हाथ न डालें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

सुबह मन बुझा-बुझा रहने से घर में किसी छोटी बात पर तुनकमिजाजी हो सकती है, इसलिए चुप रहकर काम निकालें. दोपहर बाद खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल हल्का और खुशनुमा हो रहा है. जीवनसाथी के साथ शाम की चाय पर किसी घरेलू मसले का बहुत सुलझा हुआ समाधान निकल आएगा. लव लाइफ में अगर कोई नाराजगी चल रही थी, तो दोपहर बाद सीधी और मीठी बात से सुलह हो जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

नींद पूरी न होने या दिनचर्या बिगड़ने से सुबह सिर भारी या आंखों में जलन महसूस हो सकती है. दोपहर बाद शरीर में नई फुर्ती लौटेगी. कफ और गले की खराश से बचने के लिए फ्रिज का पानी और तली चीजें न लें. दिनभर घूंट-घूंट करके सादा पानी पीते रहें और शाम को थोड़ा टहल लें ताकि रात को नींद गहरी आए.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रूटीन के काम बिना रुके करते रहें. किसी बड़े सौदे या बातचीत के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल में किसी भी बड़े आर्थिक लेनदेन या नए समझौते पर साइन न करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना बेहतर है. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल मुंह में रखकर या गणेश जी को नमन करके ही घर से निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम को किसी जरूरतमंद को चावल, बताशे या मौसमी फल का दान करें.

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन आपके संपर्कों और कमाई के नजरिए से बहुत अहम मोड़ पर है. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त पुराने दोस्तों से बातचीत, नेटवर्किंग और बकाया पैसों की तकादा करने में सफलता मिलेगी. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा. इसके बाद आपकी भागदौड़ बाहरी दुनिया से हटकर खर्चे संभालने और कागजी काम समेटने पर टिक जाएगी. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग लंच से पहले तक नए ग्राहकों से मिलने, फोन कॉल्स करने और टीम के साथ बिक्री की रणनीति बनाने का काम पूरा कर लें. दोपहर बाद दूर के शहरों के क्लाइंट्स या ऑनलाइन माल मंगाने-भेजने के काम पर ध्यान दें. किसी भी नए वेंडर से डील करते समय नियम साफ रखें. नौकरीपेशा लोग सुबह ही अपनी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन सीनियर्स के सामने रख दें. दोपहर बाद दफ्तर की गॉसिप से दूर रहें और अपनी डेस्क पर फाइलों को दुरुस्त करने पर टिके रहें.

धन (Finance & Wealth)

दिन के पहले हिस्से में किसी पुराने काम या इंसेंटिव का अटका हुआ भुगतान हाथ में आने के आसार हैं. दोपहर बाद किसी यात्रा, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या घर के जरूरी सामान पर अचानक खर्च निकल सकता है. शाम के समय ऑनलाइन शॉपिंग में जल्दबाजी न दिखाएं. अपने क्रेडिट कार्ड और यूपीआई खर्चों की सीमा तय रखें ताकि महीने के आखिर में बजट न बिगड़े.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

सुबह बड़े भाई-बहनों या करीबी मित्रों से किसी जरूरी बात पर बढ़िया सलाह मिलेगी. दोपहर बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मन थोड़ा गंभीर रह सकता है. जीवनसाथी से बात करते समय ताने मारने से पूरी तरह बचें. अगर वे किसी बात पर असहमत हों तो बहस न बढ़ाएं. लव लाइफ में साथी की किसी बात पर बेवजह शक न करें. सीधी और साफ बात से हर बात सुलझ जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

लगातार फोन और लैपटॉप पर काम करने से आंखों में सूखापन या सिर के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद चाय या कॉफी बार-बार पीने से बचें. दिनभर सादा पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. रात को सोने से एक घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना लें, जिससे गहरी नींद आ सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम तय रूटीन से करते रहें. किसी बड़े सौदे या नई बातचीत के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर दस्तखत करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें.

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन काम के दबाव से शुरू होकर शाम को राहत और लाभ की ओर बढ़ेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त दफ्तर या दुकान पर जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी और काम को समय पर पूरा करने की भागदौड़ बनी रहेगी. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा. इसके बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी, अटका काम रफ्तार पकड़ेगा और चेहरे पर सुकून लौटेगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना उत्तम रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को सुबह अपने स्टाफ और दैनिक सप्लाई की व्यवस्था पर पूरी नजर रखनी होगी. दोपहर बाद बड़े सौदे पक्के करने और पुराने संपर्कों से नया काम उठाने का बेहतरीन मौका मिलेगा. थोक कारोबारियों की शाम अच्छी बिक्री और नए ऑर्डर्स के साथ बीतेगी. नौकरीपेशा जातक सुबह अपने काम में कोई ढिलाई न बरतें क्योंकि उच्चाधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी. लंच के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी और किसी पेंडिंग फाइल को मैनेजमेंट की हरी झंडी मिल सकती है.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर बाद का समय शानदार रहेगा. किसी पुराने ग्राहक से रुका हुआ भुगतान या कमीशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है. साझेदारी के काम से जुड़े लोगों को अच्छा आर्थिक फायदा मिलने के आसार हैं. शाम के समय भविष्य के लिए किसी सुरक्षित योजना या फिक्स्ड डिपॉजिट में बचत करने का विचार बनेगा. दिखावे के चक्कर में गैर-जरूरी लक्जरी चीजों पर पैसा बहाने की गलती न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

सुबह काम में उलझे रहने से परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. दोपहर बाद घर का माहौल हल्का और खुशनुमा हो जाएगा. बड़े भाई-बहनों या किसी वरिष्ठ पारिवारिक मित्र से बहुत व्यावहारिक सुझाव मिलेगा. जीवनसाथी के साथ शाम को बैठकर घर की आगामी योजनाओं पर अच्छी बातचीत होगी. लव लाइफ में साथी का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन निश्चिंत रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह ज्यादा भागदौड़ और तनाव से गर्दन या पीठ की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर सुधरेगा और मन में ताजगी आएगी. जल तत्व की राशि होने के कारण बदलते मौसम में बहुत ठंडी चीजों से परहेज रखें, नहीं तो सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और समय पर भोजन करें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े फैसले, नए सौदे या जरूरी चर्चा के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल खत्म हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना बेहतर है. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल मुंह में रखकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को चावल, कच्चा दूध या सफेद मिठाई का दान करें.

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन काम और साख के मामले में आपको मजबूत स्थिति में लाएगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त धर्म-कर्म, कागजी कार्यवाही और दूर की योजनाएं बनाने में मन लगेगा. सवा एक बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में अपनी उच्च राशि में आएगा, आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में दबदबा दोनों बढ़ेंगे. वरिष्ठ लोगों के सामने अपनी बात रखने का यह सबसे सही वक्त होगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी और दुकानदार सुबह के समय कानूनी कागजात, टैक्स और बाहरी फर्मों से जुड़े मसले निपटा लें. दोपहर बाद नए सौदों पर मुहर लगाने और बड़े ग्राहकों से सीधे बात करने का समय है. सरकारी टेंडर या प्रशासनिक अनुमति से जुड़े काम दोपहर बाद गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा जातक सुबह अपने प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार कर लें. लंच के बाद बॉस या मैनेजमेंट के सामने अपनी योजनाएं रखें, आपकी कार्यशैली और लीडरशिप की तारीफ होगी.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दोपहर बाद का समय ज्यादा फलदायी रहेगा. कारोबार में किसी नए क्लाइंट से एडवांस पेमेंट या पुराना अटका हुआ बिल पास होने के योग हैं. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सुझाव से पैसों की बचत का अच्छा रास्ता निकलेगा. किसी भी तरह की जल्दबाजी में आकर भारी जोखिम वाले शेयरों या अज्ञात स्कीमों में पूंजी न फंसाएं. संतुलित बजट ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और अनुशासित रहेगा. दोपहर बाद काम की आपाधापी के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. उनकी व्यावहारिक सलाह से घर की कोई बड़ी उलझन सुलझ सकती है. पिता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और उनका मार्गदर्शन मिलेगा. लव लाइफ में अपनी व्यस्तता का कारण साथी को प्यार से समझाएं, इससे रिश्ते में भरोसा और सम्मान बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

ज्यादा देर एक ही जगह बैठकर काम करने से पीठ के निचले हिस्से या कंधों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. खान-पान में सादा और ताजा भोजन लें. बाहर के बहुत तीखे और तले-भुने खाने से बचें ताकि एसिडिटी या पित्त की शिकायत न हो. दिनभर काम के बीच में घूंट-घूंट करके सादा पानी पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े फैसले, नए सौदे या जरूरी बातचीत के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं.

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन शुरुआती सुस्ती के बाद दोपहर ढलते-ढलते नई उम्मीद और राहत लेकर आएगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त अनचाही रुकावटें या काम की गति में धीमी चाल महसूस हो सकती है. सवा एक बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके नौवें भाव में आएगा, मानसिक दबाव पूरी तरह छंट जाएगा. परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में मुड़ेंगी और अटके काम आगे बढ़ने लगेंगे. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना उत्तम रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को लंच से पहले टैक्स, बिलिंग और पुराने बहीखातों के काम खुद जांच लेने चाहिए. किसी कर्मचारी के भरोसे अहम काम न छोड़ें. दोपहर बाद जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आएगा, तब अटकी डील्स आगे बढ़ेंगी और बाहरी पार्टियों से नए ऑर्डर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोग सुबह दफ्तर की किसी भी राजनीति या कानाफूसी से दूर रहें. दोपहर बाद अपने प्रोजेक्ट्स या रिसर्च वर्क को सीनियर्स के सामने रखें, आपकी बारीक समझ की सराहना होगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन का पहला हिस्सा थोड़े संभलकर चलने का रहेगा. किसी पुराने बिल या अचानक आई देनदारी पर खर्च हो सकता है. दोपहर बाद नकदी के प्रवाह में सुधार दिखेगा. पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है. किसी के बहकावे में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट वाली स्कीमों में जोखिम न लें. सुरक्षित संचय ही वित्तीय स्थिरता देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

सुबह मन में पुरानी बातों को लेकर हल्का भारीपन रह सकता है, जिसे घर के लोगों पर जाहिर न होने दें. दोपहर बाद पारिवारिक माहौल पूरी तरह हल्का और सकारात्मक हो जाएगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर किसी मसले पर विमर्श करने से सही राह मिलेगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक दुविधा को सुलझाने में आगे बढ़कर साथ देगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात सीधे और सरल रूप में रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

दिन के शुरुआती हिस्से में अपच, पेट में गैस या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा और ताजगी लौटेगी. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार ही लें. बाहर के तीखे और तले-भुने खाने से परहेज रखें ताकि पाचन व्यवस्थित रहे. दिनभर काम के बीच-बीच में पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े सौदे, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या कानूनी बातचीत के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना बेहतर है. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें.

तुला राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन दो अलग मिजाज लेकर आ रहा है. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त साझेदारों से तालमेल, ग्राहकों से सीधी डील और नए संपर्कों को साधने में गति बनी रहेगी. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके आठवें भाव में जाएगा. इसके बाद आपकी दौड़-भाग थमेगी और ध्यान गोपनीय कागजात, टैक्स और पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने पर टिक जाएगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना उत्तम रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को लंच से पहले ग्राहकों से बातचीत, नए सौदों की शर्तें और सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट पक्के कर लेने चाहिए. दोपहर बाद नए काम में हाथ डालने के बजाय पुराने स्टॉक और बिलिंग का मिलान करें. नौकरीपेशा जातक सुबह ही अपनी मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन पूरी कर लें. दोपहर बाद दफ्तर में किसी की अंदरूनी खींचतान से खुद को अलग रखें और अपनी डेस्क पर प्रोजेक्ट्स की बारीकियों की जांच पर ध्यान दें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन के पहले हिस्से में साझेदारी या संयुक्त व्यापार से जुड़ी स्थिति साफ होगी. दोपहर बाद कोई पुराना बकाया या अनचाहा खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए पहले से तैयार रहें. बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी अटके मामले में दोपहर बाद कागजी प्रगति दिखेगी. किसी के कहने पर भी सट्टा बाजार या ज्यादा जोखिम वाली योजनाओं में पूंजी न फंसाएं. अपनी सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

सुबह दांपत्य जीवन में अच्छा तालमेल और सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी घरेलू और व्यावहारिक मामलों में आपका संबल बनेगा. दोपहर बाद पारिवारिक बातचीत में किसी पुराने संवेदनशील मुद्दे को कुरेदने से बचें, नहीं तो बेवजह तनाव बढ़ सकता है. ससुराल पक्ष से कोई जरूरी संदेश आ सकता है. लव लाइफ में साथी की किसी बात पर संदेह करने के बजाय सीधी और मीठी बात करें ताकि आपसी भरोसा पक्का रहे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव या दिनभर की भागदौड़ से पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम में पेट को आराम देने के लिए पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें. बाहर के तले-भुने या बहुत गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें ताकि पाचन न बिगड़े. काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें और शाम को थोड़ा टहल लें ताकि थकान दूर हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी जरूरी बातचीत या वित्तीय कागजात की समीक्षा के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल खत्म हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को चावल, मिश्री या मौसमी फल का दान करें.

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन चुनौतियों से निकलकर संतुलन और मजबूती की ओर बढ़ने का है. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. सुबह के वक्त पुराने विवाद सुलझाने, कागजात दुरुस्त करने और विरोधियों की चालों को शांत करने में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके सातवें भाव में जाएगा. इसके बाद आपके काम और बातचीत में एक खास संतुलन दिखेगा. साझेदारों और ग्राहकों को साधने के लिए दोपहर बाद का समय सबसे मुफीद रहेगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना उत्तम रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बकाएदारों से वसूली और स्टाफ की समस्याओं को दूर करने के लिए बढ़िया है. दोपहर बाद साझेदारों से सीधी बातचीत और नए सप्लायर्स के साथ शर्तें तय करने की गति तेज होगी. नौकरीपेशा लोग लंच से पहले तक अपनी जिम्मेदारियों को बारीकी से निपटा लें. दोपहर बाद उच्चाधिकारियों से तालमेल बहुत बेहतर होगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी राय को तरजीह दी जाएगी.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के पहले हिस्से में पुराना अटका हुआ पैसा निकालने या किसी छोटे कर्ज को चुकाने में सफलता मिलेगी. दोपहर बाद साझेदारियों या संयुक्त व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में वित्तीय लाभ की नई राह खुलेगी. शाम के समय किसी नए कमर्शियल टाई-अप पर पूंजी लगाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन सभी शर्तें लिखित में रखना सुरक्षित रहेगा. किसी की बातों में आकर जोखिम भरे सट्टे में पैसा लगाने से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और व्यवस्थित बना रहेगा. दोपहर बाद जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत होगा. वे आपकी किसी उलझन या चिंता को दूर करने में पूरी तरह साथ देंगे. परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन घरेलू व्यवस्थाओं को और सुगम बनाएगा. लव लाइफ में दिन का दूसरा हिस्सा बहुत अनुकूल रहेगा. साथी के साथ बैठकर भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर परिपक्व और सौहार्दपूर्ण चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह के समय अत्यधिक भागदौड़ के कारण पेट के निचले हिस्से में भारीपन या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. दोपहर बाद शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति में सुधार दिखेगा. गरिष्ठ, बासी और बहुत तीखे भोजन से परहेज रखें ताकि पाचन क्रिया व्यवस्थित रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीते रहें और शाम को हल्का टहलना मानसिक सुकून देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं.

धनु राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन मानसिक सोच से निकलकर जमीनी स्तर पर काम निपटाने की ओर बढ़ेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेगा. सुबह के वक्त नई योजनाओं की रूपरेखा बनाने, अध्ययन और बौद्धिक चर्चाओं में मन खूब लगेगा. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा. इसके बाद आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह व्यावहारिक हो जाएंगी. पुराने अटके काम, बहीखाते दुरुस्त करने और दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना उत्तम रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा नए उत्पाद या प्रचार की रणनीति तैयार करने के लिए बढ़िया है. दोपहर बाद अपने स्टाफ की कार्यशैली देखने, गोदाम की व्यवस्था जांचने और सप्लायर्स के साथ लेन-देन के हिसाब को निपटाने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा जातक सुबह अपने रचनात्मक आइडियाज तैयार रखें. लंच के बाद दफ्तर में अपनी पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाएं. काम में दिखाई गई बारीकी विरोधियों को शांत रखेगी और सीनियर्स का भरोसा मजबूत करेगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर बाद स्थिति ज्यादा नियंत्रण में नजर आएगी. किसी पुराने अटके भुगतान या काम के बिल को पास कराने के लिए दोपहर बाद का समय अनुकूल रहेगा. यदि किसी पुराने कर्ज या देनदारी को निपटाने का दबाव था, तो उसे हल करने की योजना बन सकती है. किसी नए जोखिम भरे निवेश या दोस्तों के बहकावे में आकर बड़ी रकम लगाने से बचें. संचित धन की सुरक्षा और खर्चों पर नियंत्रण रखना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित और शांत रहेगा. दोपहर से पहले संतान की पढ़ाई या उनकी गतिविधियों को लेकर बातचीत हो सकती है. दोपहर बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में समय बीतेगा. जीवनसाथी आज किसी व्यावहारिक उलझन को सुलझाने में आपका पूरा सहयोग देगा, जिससे काम का बोझ हल्का महसूस होगा. लव लाइफ में साथी से बातचीत करते समय अहंकार से बचें और उनकी बातों को धैर्य से सुनें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव या ज्यादा भागदौड़ की वजह से पैरों में थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में लगातार एक ही जगह बैठने से बचें और थोड़ी देर का वॉक ब्रेक लें. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें. बाहर के बहुत ज्यादा मीठे या गरिष्ठ खाने से परहेज रखें ताकि पाचन क्रिया संतुलित रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी जरूरी बातचीत, हिसाब-किताब के मिलान या कागजी काम के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को चने की दाल, पीले फल या सात्विक भोजन कराएं.

मकर राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन घरेलू जिम्मेदारियों से शुरू होकर बौद्धिक स्पष्टता की ओर बढ़ेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा. सुबह के वक्त घर-मकान के काम, मरम्मत या पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में समय बीतेगा. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके पांचवें भाव में जाएगा. इसके बाद मन का असमंजस पूरी तरह खत्म होगा. आपके सोचने का नजरिया व्यावहारिक बनेगा और योजनाओं को सही दिशा मिलेगी. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा स्टॉक, गोदाम और घरेलू व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बढ़िया है. दोपहर बाद नए सौदों पर बातचीत करने और बिजनेस में कुछ नया प्रयोग करने का सही समय है. शिक्षा, कंसल्टेंसी और तकनीकी काम से जुड़े लोगों को दोपहर बाद बड़ा लाभ हो सकता है. नौकरीपेशा लोग लंच से पहले तक अपनी बुनियादी रिपोर्ट्स जांच लें. दोपहर बाद आपकी योजनाएं और सटीक सुझाव उच्चाधिकारियों को काफी प्रभावित करेंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर बाद स्थिति ज्यादा मजबूत और स्पष्ट नजर आएगी. सुबह घर की किसी जरूरी वस्तु पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद पुरानी समझदारी और पिछले निवेश से लाभ दिखने लगेगा. यदि किसी ग्राहक के पास आपका पैसा अटका था, तो बातचीत से वापसी की राह बनेगी. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर शेयर बाजार या जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी न फंसाएं. संतुलित दृष्टिकोण ही धन की सुरक्षा करेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. दोपहर से पहले माता जी या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पारिवारिक मसलों को सुलझाने में मददगार बनेगी. दोपहर बाद बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि से मन खुश होगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा सहयोग देगा. लव लाइफ में साथी के साथ बातचीत के दौरान बनावटीपन से बचें. सीधी और सहज बात से रिश्ते में भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह ज्यादा देर एक ही मुद्रा में झुककर काम करने से पीठ या रीढ़ की हड्डी में हल्का खिंचाव आ सकता है. दोपहर बाद ताजगी और स्फूर्ति में स्पष्ट सुधार होगा. बदलते मौसम में कफ और पेट की समस्याओं से बचने के लिए सात्विक और ताजा भोजन ही लें. बाहर के ठंडे या गरिष्ठ पेय पदार्थों से परहेज रखें. दिनभर काम के बीच-बीच में सादा पानी पीते रहें और शाम को थोड़ा आराम जरूर करें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े फैसले, नए सौदे या जरूरी चर्चा के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल, साबुत उड़द या मौसमी फल दान करें.

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन संपर्कों की दौड़-भाग से शुरू होकर आंतरिक सुकून और स्थिरता की ओर बढ़ेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा. सुबह के वक्त फोन कॉल्स, छोटी बातचीत और संपर्कों को साधने में तेजी रहेगी. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा. इसके बाद बाहरी दुनिया की आपाधापी स्वतः शांत हो जाएगी. आपका ध्यान अपने घर-परिवार, मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं को व्यवस्थित करने पर टिकेगा. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए लंच से पहले का समय डिलीवरी समन्वय, फील्ड वर्क और ग्राहकों से बात पक्की करने के लिए बहुत अच्छा है. दोपहर बाद गोदाम की व्यवस्था, प्रॉपर्टी, इंटीरियर या निर्माण सामग्री से जुड़े कार्यों में स्थिरता और लाभ के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोग सुबह ही अपनी कॉल्स और जरूरी पत्राचार निपटा लें. दोपहर बाद दफ्तर में बैठकर पेंडिंग फाइलों और आगामी योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने पर ध्यान दें. आपका व्यवस्थित काम सीनियर्स का भरोसा बढ़ाएगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति अधिक सुरक्षित और मजबूत नजर आएगी. सुबह छोटी-मोटी यात्रा या संचार पर थोड़ा खर्च हो सकता है. दोपहर बाद पैतृक संपत्ति या गृह-उपयोगी वस्तुओं से जुड़ी बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी. पुराने क्लाइंट के पास अटकी पूंजी की वापसी के लिए दोपहर बाद विनम्र बातचीत से राह बन सकती है. दिखावे या जल्दबाजी वाले सौदों से बचें. अपनी बचत की सुरक्षा को ही प्राथमिकता दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादित बना रहेगा. दोपहर से पहले भाई-बहनों या करीबियों के साथ किसी मसले पर उपयोगी विमर्श होगा. दोपहर बाद माता जी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को शांति और संबल मिलेगा. जीवनसाथी आज घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में आपकी मजबूत ढाल बनेगा. लव लाइफ में साथी पर अपनी राय थोपने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझें. इससे रिश्ते में आत्मीयता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह ज्यादा भागदौड़ और स्क्रीन पर रहने से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद शारीरिक तनाव में कमी आएगी और मानसिक शांति मिलेगी. कफ या सीने में भारीपन से बचने के लिए बदलते मौसम में बहुत ठंडे पानी और बासी खाने से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें. शाम को समय पर भोजन कर विश्राम करें ताकि नींद पूरी हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े सौदे, घरेलू योजनाओं को अंतिम रूप देने या जरूरी बातचीत के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग, मौसमी फल या सात्विक भोजन कराएं.

मीन राशि दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2026 (बुधवार)

आज का दिन संचित पूंजी के संतुलन से शुरू होकर नए पराक्रम और संपर्कों की ओर बढ़ेगा. दोपहर 01:14 तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा. सुबह के वक्त वाणी पर नियंत्रण, घरेलू प्राथमिकताओं और नकदी के संतुलन को साधने में ध्यान लगा रहेगा. सवा एक बजे के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा. इसके बाद आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास, सक्रियता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जागेगी. पितरों के निमित्त चतुर्थी श्राद्ध का तर्पण दोपहर में पूरा कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए लंच से पहले का समय बहीखातों की जांच और ग्राहकों से बकाया पेमेंट्स की तकादा करने के लिए सबसे अच्छा है. दोपहर बाद मार्केटिंग, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों को नए संपर्कों के जरिए बड़ा फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोग सुबह अपने रूटीन ड्राफ्ट्स और जरूरी ईमेल्स दुरुस्त कर लें. दोपहर बाद दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और किसी जटिल काम को तेजी से पूरा करके आप सीनियर्स की नजर में आएंगे.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन की शुरुआत में बजट सुरक्षित रखने पर फोकस रहेगा. दोपहर बाद अपने व्यक्तिगत प्रयासों और अतिरिक्त संपर्कों के दम पर नए काम की बात बनेगी. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा या अनुबंध से जुड़े खर्चे सामने आते हैं, तो उससे भविष्य में अच्छे वित्तीय रिटर्न की नींव पड़ेगी. किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर तुरंत मुनाफे वाली सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश में हाथ न डालें. सुनियोजित पूंजी प्रबंधन ही सुरक्षा देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और विश्वास से भरा रहेगा. दोपहर से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ घरेलू प्राथमिकताओं पर सार्थक चर्चा होगी. दोपहर बाद छोटे भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक दुविधा को सुलझाने में आगे बढ़कर साथ देगा. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद सहज और खुला रखें. अपनी भावनाएं खुलकर साझा करने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह के समय काम की शुरुआत में गले में हल्का सूखापन या आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद शरीर में चुस्ती-फुर्ती लौटेगी और सुस्ती दूर होगी. बाहों और कंधों में जकड़न से बचने के लिए काम के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग ब्रेक जरूर लें. खान-पान में सादा और ताजा भोजन लें. बाहर के बासी या अत्यधिक तीखे भोजन से परहेज रखें ताकि पाचन दुरुस्त रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

आज पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का संयोग नहीं है. अपने रोजमर्रा के काम सामान्य गति से करते रहें. किसी बड़े सौदे, महत्वपूर्ण बातचीत या नए अनुबंध के लिए दोपहर 01:40 बजे के बाद का समय चुनें, जब राहुकाल समाप्त हो जाएगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर 12:11 से 01:40 तक राहुकाल के दौरान किसी को बड़ा नकद उधार न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. आज बुधवार होने से उत्तर दिशा की यात्रा टालना समझदारी होगी. बहुत मजबूरी हो तो थोड़ा तिल खाकर या गणेश जी को प्रणाम करके ही निकलें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का स्मरण करें. दोपहर में पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल मिले जल से तर्पण करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीले फल या सात्विक भोजन कराएं.

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