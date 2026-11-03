Aaj Ka Rashifal 3 November 2026: मंगलवार को काम में पहल करना कुछ राशियों के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि कुछ को खर्च और फैसलों में संयम रखना होगा. चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. चंद्र राशि आधारित आकलन में तुला वालों को पुराने संपर्कों से कमाई के मौके मिल सकते हैं और वृश्चिक वालों को नई जिम्मेदारी संभालनी पड सकती है. कन्या को बजट पर ध्यान देना होगा, जबकि मकर को पैसों से जुडे दस्तावेज जांचकर आगे बढना चाहिए. पढ़ें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

पंचम भाव में मित्र राशि सिंह में चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी मौलिक प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक निर्णय लेने की दक्षता को नई ऊर्जा देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान, विवेक और रचनात्मक योजनाओं के भाव (सिंह राशि) में संचरण करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. पांचवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह प्रभाव आपके भीतर आत्मविश्वास जगाने, स्वतंत्र विचार शैली को बढ़ावा देने और पुराने अनुभवों से सही रणनीति चुनने में बेहद मददगार रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव डायरेक्शन, स्पोर्ट्स, शिक्षा, सरकारी सलाहकार और स्वतंत्र उद्यमों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय क्षमता में स्पष्टता लाएगा, जिससे टीम का नेतृत्व करना और कार्यस्थल पर पहल करना आसान होगा. मंगलवार के दिन आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे जटिल कार्यों को गति मिलेगी. उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अपनी राय व्यक्त करते समय दूसरों के सुझावों को भी सम्मान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अपनी बौद्धिक योजनाओं और पूर्व में किए गए स्वतंत्र निर्णयों से वित्तीय स्थिरता लाने का संकेत दे रहा है. किसी रचनात्मक काम या सलाहकार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ लाभांश प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. इस समयावधि में दीर्घकालिक निवेश योजनाओं की रूपरेखा बनाना, बच्चों की शिक्षा से जुड़े वित्तीय निर्णय लेना या नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर बातचीत करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से दोपहर 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे किए गए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण उत्साहवर्धक, आत्मीय और जीवंत बना रहेगा. संतान की किसी उपलब्धि या उनकी पढ़ाई में आ रहे सुधार से मन प्रसन्न रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य उत्तम रहेगा और वे आपकी व्यक्तिगत व पेशेवर योजनाओं में पूरा संबल देंगे. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी और खुलापन रहेगा, जिससे आपसी जुड़ाव और गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक योजना पर चर्चा करना मानसिक सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, डिफेंस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स और लॉ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य अवधारणाओं को मजबूत करने और मॉक टेस्ट्स में बढ़त बनाने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता और तार्किक शक्ति में वृद्धि होगी. सोशल मीडिया के भटकाव से खुद को दूर रखें और अपने दैनिक अध्ययन लक्ष्यों को पूरा करने पर अडिग रहें. अनुशासित दिनचर्या से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ या तैलीय खान-पान से सीने में हल्की जलन या पित्त की समस्या हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए संतुलित और हल्का सुपाच्य आहार लें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. सुबह हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से दिनभर ऊर्जा का प्रवाह संतुलित बना रहेगा. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी की उपासना करें और उन्हें लाल पुष्प अथवा सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल वस्त्र भेंट करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का पूरा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा तथा बुद्धि और पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी.

वृषभ राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

चौथे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके घरेलू सुख-साधनों, संपत्ति से जुड़े कार्यों और आंतरिक संतुलन को मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और अचल संपत्ति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग का प्रभाव बना रहेगा. चौथे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और मघा नक्षत्र का संयोग परिवार के पारंपरिक मामलों को सुलझाने और घरेलू वातावरण में गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत उपयुक्त है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद, होटल प्रबंधन और निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता और साख को मजबूती देगा. मंगलवार के दिन कार्यस्थल पर अपने बुनियादी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने और अधूरी पड़ी फाइलों को निपटाने में मन लगेगा. वरिष्ठ सहकर्मियों से बातचीत करते समय शालीनता बनाए रखें; आपके व्यावहारिक और सुलझे हुए तौर-तरीकों की कार्यालय में सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अचल संपत्ति के रख-रखाव, घरेलू साजो-सामान और सुरक्षित संचित कोष को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने पारिवारिक सौदे या जमीन-जायदाद से संबंधित कागजी प्रक्रिया में प्रगति देखने को मिल सकती है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में गृह उपयोगी स्थायी वस्तुओं की खरीद, संपत्ति के दस्तावेजों का सत्यापन या सुरक्षित बचत योजनाओं में पूंजी लगाना हितकर रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी अजनबी के कहने पर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने या बिना लिखा-पढ़ी के कोई बड़ा वित्तीय समझौता करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गरिमामय, शांत और आत्मीयता से भरा रहेगा. माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर व सार्थक विचार-विमर्श होगा. प्रेम संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं रखने के बजाय एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझना रिश्ते में स्थायित्व लाएगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय पीना और सामान्य बातचीत करना दिनभर की मानसिक थकान को दूर कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, होटल मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुनियादी विषयों के रिवीजन का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित रहेगा और पुराने नोट्स को व्यवस्थित करना आसान होगा. व्यर्थ के डिजिटल भटकाव से खुद को अलग रखें और परीक्षा प्रारूप के अनुरूप अभ्यास करें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर संतुलित रहेगा, लेकिन सीने में भारीपन, कफ या मौसम के बदलाव के कारण हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में तरलता बनी रहे. सुबह थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और गहरा श्वास लेना आपके फेफड़ों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, लाल मसूर या भोजन का दान करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होगा तथा पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में सुख-शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

तीसरे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके साहस, उद्यमशीलता और संवाद शैली में दृढ़ता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, बाहुबल, सहोदर, लघु यात्राओं और संचार के भाव (सिंह राशि) में भ्रमण करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह संयोग नई पहलों को शुरू करने, सहकर्मियों को प्रेरित करने और संपर्कों का विस्तार करने के लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

टेलीकॉम, मीडिया प्रोडक्शन, पीआर, प्रिंटिंग, कूरियर सेवाएं, डिजिटल पब्लिशिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन व्यावसायिक गति तेज करने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपकी बातचीत में एक अलग अधिकार और स्पष्टता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स को अपनी शर्तों पर सहमत करना आसान होगा. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां लेने में संकोच न करें; आपकी त्वरित निर्णय क्षमता और सक्रियता वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. फील्ड वर्क या व्यावसायिक दौरों से जुड़े कार्यों में आशातीत प्रगति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अल्पकालिक व्यावसायिक दौरों, दलाली, अनुबंधों और संचार माध्यमों से लाभ के नए रास्ते खोलने का संकेत दे रहा है. पहले किए गए किसी व्यावसायिक समझौते या फ्रीलांस असाइनमेंट से अटका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. इस अवधि में नए क्लाइंट से अनुबंध करना, संचार उपकरणों या लैपटॉप की खरीद करना और बचत योजनाओं को आगे बढ़ाना लाभप्रद रहेगा. दोपहर 02:19 से दोपहर 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी भी जल्दबाजी में जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेने या बिना लिखा-पढ़ी के नकदी लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गतिशील, जीवंत और मेलजोल से भरा रहेगा. छोटे भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना संकोच दूर होगा और उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रहेगी, जिससे घरेलू व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सीधा संवाद रिश्ते को मजबूती देगा. शाम के समय किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से सुखद बातचीत दिनभर की मानसिक थकान मिटा देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, खेलकूद, विदेशी भाषा, कोडिंग और रक्षा सेवाओं की लिखित व शारीरिक परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अभ्यास की गति बढ़ाने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होगा. ऑनलाइन गपशप और सोशल मीडिया पर समय नष्ट न करें; पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को निर्धारित समय में हल करने का अभ्यास करें. निरंतर अभ्यास से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ या लगातार टाइपिंग व ड्राइविंग के कारण कंधों, भुजाओं और उंगलियों में हल्का तनाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए गले की देखभाल रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं. रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, फल अथवा पठन सामग्री भेंट करें. इससे शुक्ल योग और तीसरे भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा आपके पराक्रम और संपर्कों में निरंतर वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

दूसरे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके संचित धन, पारिवारिक संस्कारों और संवाद में अधिकारपूर्ण स्पष्टता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, कुटुंब, संचित पूंजी, वाणी और पैतृक संसाधनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा और सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. दूसरे भाव में सूर्य की राशि सिंह में चंद्रमा और मघा नक्षत्र का यह मेल वित्तीय मामलों में दूरदर्शिता बरतने, पारिवारिक गरिमा को ऊंचा उठाने और शब्दों के सही चयन से प्रभाव छोड़ने में बहुत मददगार होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और संस्थागत वित्तीय सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी भाषा में गरिमा और दृढ़ता लाएगा, जिससे व्यावसायिक साझेदारों व ग्राहकों से बातचीत में आपका प्रभाव बढ़ेगा. मंगलवार के दिन ऑफिस में ऑडिट रिपोर्ट्स, बजट आवंटन और तिमाही के बचे हुए वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में गति आएगी. सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अहंकार से बचें और व्यावहारिक तथ्यों को आगे रखकर टीम का नेतृत्व करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचित पूंजी को बढ़ाने, पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण और सुरक्षित कोष को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश से रुका हुआ वित्तीय लाभ मिल सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड, सुरक्षित बचत योजनाओं की शुरुआत या पारिवारिक वित्तीय योजनाएं तय करना बेहद लाभकारी रहेगा. दोपहर 02:19 से दोपहर 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी अपरिचित व्यक्ति के कहने पर बड़ा निवेश करने, बिना लिखित रसीद के नकद लेन-देन या जोखिम भरे वित्तीय वादों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

कुटुंब का वातावरण आत्मीय, गंभीर और परंपराओं से ओतप्रोत रहेगा. कुल-परंपरा या बुजुर्गों के किसी पुराने मसले पर परिवार के सदस्यों के बीच सार्थक और सम्मानजनक बातचीत होगी. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें और एक-दूसरे के पारिवारिक मूल्यों का आदर करें, जिससे आपसी जुड़ाव और गहरा होगा. शाम के समय घर के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना और घरेलू विषयों पर विचार करना मन को शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आंकड़ों और मुख्य वित्तीय सिद्धांतों के रिवीजन का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति तेज रहेगी और जटिल विषयों को याद रखना आसान होगा. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन बहुत अधिक गर्म, तीखे या तैलीय भोजन से मुख में छाले, दांतों में संवेदनशीलता या गले में सूखापन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में सादा जल लें. आंखों और मुख को दिन में दो-तीन बार ताजे पानी से धोएं. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी और एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें, साथ ही भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर अथवा लाल पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ सों सोमाय नमः' अथवा 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या सफेद अन्न भेंट करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होगा तथा धन संचय व पारिवारिक सामंजस्य में निरंतर वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मगौरव, प्रभावशीलता और नेतृत्वकारी दृष्टिकोण को विशेष आभा देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव) में संचरण करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह संयोग आपके अंतर्मन को दृढ़ बनाएगा, पुराने अनुभवों को वर्तमान कार्यशैली में ढालने की शक्ति देगा और दूसरों पर आपका प्रभाव स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

प्रशासन, रणनीतिक योजना, सरकारी संपर्क, कॉर्पोरेट लीडरशिप, इवेंट मैनेजमेंट और बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी स्थिति मजबूत करने का है. लग्न का चंद्रमा आपके तौर-तरीकों में स्वाभाविकता और गरिमा लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और व्यावसायिक साझेदारों के सामने आपकी साख बढ़ेगी. मंगलवार के दिन दफ्तर में नई नीतियों के क्रियान्वयन और टीम को दिशा देने में आप सबसे आगे रहेंगे. अपने अधीनस्थों के साथ बात करते समय अहंकार के भाव से बचें और कार्यक्षेत्र में सामूहिक समन्वय पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अपनी व्यक्तिगत साख, पुरानी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और स्वतंत्र पहलों से लाभ सुनिश्चित करने का संकेत दे रहा है. पूर्व में किए गए किसी बड़े सौदे या रणनीतिक अनुबंध से अटका हुआ लाभांश जारी हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में नए कारोबारी प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना, ब्रांडिंग से जुड़े आवश्यक खर्च या सुरक्षित बचत योजनाओं की शुरुआत करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी अपरिचित के प्रभाव में आकर बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने या बिना पूरी जांच-पड़ताल के ऑनलाइन निवेश करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश गरिमामय, आत्मीय और सहयोग से परिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे और महत्वपूर्ण घरेलू मसलों में आपकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य उत्तम रहेगा और वे आपके सामाजिक व व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे. प्रेम संबंधों में अपने साथी के विचारों को खुलापन देकर सुनना रिश्ते में मधुरता और विश्वास को बढ़ाएगा. शाम के समय घर पर परिवार के साथ बैठकर भोजन करना और दिनभर की बातें साझा करना मानसिक शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, सैन्य अधिकारी वर्ग, राजनीति शास्त्र, जनप्रशासन और उच्च प्रबंधन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य विषयों के गहन पुनरावलोकन का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता और तार्किक चिंतन में दृढ़ता आएगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय समसामयिक मुद्दों और पिछले वर्षों के मुख्य प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर जोर दें. सुनियोजित दिनचर्या से आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के प्रति आपका आत्मविश्वास निरंतर सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मनोबल उच्च रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार या लगातार मानसिक सक्रियता के कारण सिर में हल्का तनाव या आंखों में सूखापन महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बहुत अधिक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष लाल पुष्प या सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, लाल मसूर या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का पूरा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा तथा मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में निरंतर वृद्धि होगी.

कन्या राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

बारहवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव दूरस्थ संपर्कों, योजनाबद्ध खर्चों और पर्दे के पीछे किए जाने वाले रणनीतिक विश्लेषण को दिशा देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, शोध, विदेशी मामलों, एकांत चिंतन और संस्थागत प्रक्रियाओं के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग का प्रभाव बना रहेगा. बारहवें भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह मेल बजट के सूक्ष्म पुनर्मूल्यांकन, जटिल डेटा की ऑडिटिंग और अनावश्यक दबाव से बचकर शांत मन से कार्य निपटाने के लिए श्रेष्ठ है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, साइबर सुरक्षा, मल्टीनेशनल कंपनियों, लीगल कंप्लायंस, आयात-निर्यात, रिसर्च लैब्स और अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बैक-एंड सिस्टम को व्यवस्थित करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र की उन सूक्ष्म गलतियों को पहचानने में मदद करेगा जो सामान्य नजर से छूट जाती हैं. मंगलवार के दिन दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी गपशप से खुद को दूर रखें और केवल अपने प्राथमिक असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान लगाएं. वरिष्ठों से ईमेल या लिखित रूप में संवाद करते समय शब्दों की स्पष्टता और तकनीकी तथ्यों पर पूरा ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पूर्व नियोजित व्ययों के समायोजन, अंतरराष्ट्रीय अथवा दूरस्थ भुगतानों को संभालने और टैक्स या कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का संकेत दे रहा है. विदेशी क्लाइंट या सुदूर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बकाया फंड प्रोसेस हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. इस समयावधि में जरूरी तकनीकी उपकरणों का नवीनीकरण, आवश्यक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद या सुरक्षित सावधि योजनाओं पर विचार करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से दोपहर 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी अपरिचित ऑनलाइन लिंक पर लेन-देन करने, अनचाहे निवेश सुझावों को मानने या बड़ी नकदी निकालने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और अंतर्मुखी बना रहेगा. मन में भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर विचार चलते रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत सीमित लेकिन सारगर्भित रहेगी. जीवनसाथी आपकी व्यस्तताओं को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों का अत्यधिक विश्लेषण करने या बाल की खाल निकालने से बचें; वर्तमान स्थितियों को सहजता से स्वीकार करना ही रिश्ते में मधुरता लाएगा. शाम के समय घर पर शांत बैठकर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना या हल्का संगीत सुनना दिनभर की भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, कॉर्पोरेट लॉ, उच्च गणित, मेडिकल रिसर्च और विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन डीप-स्टडी और कठिन अध्यायों के पुनरावलोकन का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों के मूल सिद्धांतों को समझना आसान होगा. मोबाइल फोन के अनावश्यक नोटिफिकेशन्स बंद रखें और निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति पर ध्यान दें. योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई आगामी टेस्ट्स के लिए आपके संशय दूर करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन देर रात तक जागने या लगातार स्क्रीन के इस्तेमाल से आंखों में जलन, भारीपन या पैरों में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में आंखों को ताजे पानी से धोएं और छोटे ब्रेक लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बासी या अत्यधिक तैलीय भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. रात को समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को लाल मसूर, मौसमी फल अथवा भोजन भेंट करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होगा तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

तुला राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

ग्यारहवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके सामाजिक संपर्कों, आय के स्रोतों और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, लाभ, उपलब्धि, बड़े भाई-बहनों और नेटवर्क सर्कल के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. एकादश भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह योग प्रभावशालियों से संपर्क साधने, रुकी हुई वित्तीय योजनाओं को गति देने और सामूहिक प्रयासों से सफलता पाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, लक्जरी रिटेल, इवेंट प्लानिंग, पीआर, परिधान उद्योग और सामूहिक संगठनों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विस्तार का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक नेटवर्किंग को धार देगा, जिससे प्रभावशाली लोगों और नए क्लाइंट्स से जुड़ना आसान होगा. मंगलवार को कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्रगति समीक्षा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करते समय अपने सुझावों को स्पष्टता से रखें; वरिष्ठ अधिकारी आपकी रणनीतिक दृष्टि का सम्मान करेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले व्यावसायिक संपर्कों से लाभ उठाने, बकाया भुगतानों की प्राप्ति और आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी साझेदारी या सलाहकार असाइनमेंट से अटका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में नए क्लाइंट से अनुबंध करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ाना या किसी व्यावसायिक विस्तार की योजना बनाना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समय के दौरान बिना पूरी जांच-पड़ताल के किसी अनजान योजना में पूंजी लगाने या किसी की मौखिक गारंटी पर धन उधार देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश उल्लासपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामाजिक रूप से सक्रिय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है और उनका उपयोगी सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हरसंभव साथ देंगे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति विश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. शाम के समय मित्रों या परिजनों के साथ समय बिताना दिनभर की भागदौड़ के बाद मन को ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रबंधन, अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामूहिक अध्ययन और जटिल टॉपिक्स को स्पष्ट करने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों के अभ्यास पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और लगातार चलने-फिरने से पिंडलियों या एड़ियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में पैरों को थोड़ा विश्राम दें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. रात में समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी और कार्यकुशलता बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, लाल मसूर या भोजन भेंट करें. इससे शुक्ल योग और ग्यारहवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा आय व सामाजिक प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

दसवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र, सामाजिक साख और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका, पद-प्रतिष्ठा और सामाजिक अधिकार के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. दशम भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह संयोग व्यावसायिक नेतृत्व को स्थापित करने, बड़े फैसलों को लागू करने और कार्यस्थल पर प्रभाव जमाने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा प्रबंधन, भारी उद्योग, माइनिंग, रियल एस्टेट डेवलपर्स और तकनीकी इंजीनियरिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे क्लाइंट्स और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना आसान होगा. मंगलवार को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और प्राथमिक लक्ष्यों के निर्धारण में आपकी तत्परता दिखेगी. कार्यस्थल पर किसी भी तरह की अनावश्यक बहस में पड़ने के बजाय केवल अपने काम के ठोस नतीजों पर टिके रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार और पूर्व में किए गए श्रम के लाभांश को सुरक्षित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने अनुबंध या व्यावसायिक सेवा का बकाया भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. इस शुभ समयावधि में नए पेशेवर समझौतों पर हस्ताक्षर करने, आवश्यक व्यावसायिक उपकरणों की खरीद या सुरक्षित बचत योजनाओं की शुरुआत करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से दोपहर 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी धनराशि उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश अनुशासित, आत्मीय और गरिमामय बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और उनके साथ महत्वपूर्ण घरेलू विषयों पर चर्चा होगी. जीवनसाथी आपके कार्यक्षेत्र के दायित्वों का सम्मान करेगा और घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास और परिपक्वता बनी रहेगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करना मन को संतोष और शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, सैन्य बलों, रक्षा अनुसंधान और उच्च तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य अवधारणाओं के रिवीजन का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय अपने कमजोर टॉपिक्स के नोट्स को फिर से तैयार करें. योजनाबद्ध अध्ययन से आने वाले साक्षात्कारों और टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से रीढ़ के ऊपरी हिस्से या कंधों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में हल्का खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अथवा लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और दसवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

धनु राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

नौवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी दूरदर्शिता, वैचारिक स्पष्टता और नीतिगत योजनाओं को नई गति देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च चिंतन, वैधानिक मार्गदर्शन और दूरगामी निर्णयों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग का प्रभाव बना रहेगा. नवम भाव में मित्र राशि के चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह योग लंबित औपचारिक प्रक्रियाओं को सुलझाने, वरिष्ठ मार्गदर्शकों से सहयोग पाने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

उच्च शिक्षा, विधिक परामर्श, शोध, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रकाशन, बौद्धिक संपदा और परामर्श सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को धरातल पर उतारने का है. नौवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संवाद में आपकी प्रामाणिकता को बढ़ाएगा, जिससे दूरस्थ परियोजनाओं में सकारात्मक प्रगति होगी. मंगलवार को कार्यस्थल पर रणनीतिक बैठकों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. सहकर्मियों के साथ काम करते समय तथ्यों को स्पष्ट रखें और किसी भी नए समझौते पर आगे बढ़ने से पहले उसके नीतिगत पहलुओं की भलीभांति समीक्षा कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं, बौद्धिक अधिकारों और पूर्व नियोजित अनुबंधों से आय को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने कानूनी समझौते या सुदूर स्थान से जुड़ा अटका हुआ मानदेय खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. इस अवधि में उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण पर व्यय करना, सुरक्षित व दीर्घकालिक बचत योजनाओं की शुरुआत करना या बौद्धिक अनुबंधों को अंतिम रूप देना लाभकारी रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी अपरिचित के झांसे में आकर पूंजी लगाने, जोखिम भरे ऑनलाइन सट्टे या बिना जांच-परख के किसी वित्तीय सहमति पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश गरिमामय, शांत और वैचारिक रूप से परिपक्व बना रहेगा. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य या पिता तुल्य व्यक्ति से सार्थक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे घरेलू निर्णयों में स्पष्टता आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य उत्तम रहेगा और वे आपके पेशेवर लक्ष्यों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखेंगे. प्रेम संबंधों में विचारों का खुलापन और आपसी सम्मान रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. शाम के समय किसी शांत वातावरण में परिजनों के साथ समय बिताना या आध्यात्मिक चिंतन करना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, उच्च तकनीकी शोध, न्यायिक सेवा, दर्शनशास्त्र और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को ग्रहण करना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के मुख्य प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर अध्ययन या काम करने से जांघों या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में थोड़ा टहलें और हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान अष्टक अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, चने की दाल या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और नौवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा भाग्य का सहयोग निरंतर बना रहेगा.

मकर राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

आठवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का संचरण और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके शोधपूर्ण दृष्टिकोण, वित्तीय अनुशासनात्मक समीक्षा और बैक-एंड प्रक्रियाओं को तेज करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, संयुक्त वित्त, जोखिम प्रबंधन, पैतृक देयताओं और अप्रत्याशित परिवर्तनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग का प्रभाव बना रहेगा. अष्टम भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह योग जटिल तकनीकी खामियों को पकड़ने, गुप्त योजनाओं का विश्लेषण करने और वित्तीय विसंगतियों को दुरुस्त करने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फॉरेंसिक ऑडिट, साइबर सुरक्षा, बीमा मूल्यांकन, माइनिंग, डेटा आर्काइविंग, पेट्रोकेमिकल्स और कर सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी तकनीकी पेचीदगी की तह तक जाकर कमियों को सुधारने में आपकी मदद करेगा. मंगलवार के दिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों की अनौपचारिक राजनीति से दूरी बनाए रखें. अपने प्राथमिक असाइनमेंट्स की फाइलों और गोपनीय डेटा को केवल आधिकारिक व लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा पॉलिसियों के क्लेम, टैक्स कंप्लायंस और संचित पूंजी के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व वित्तीय समझौते या तकनीकी ऑडिट से रुका हुआ फंड जारी हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के भुगतान, आवश्यक कानूनी दस्तावेजों के सत्यापन या सुरक्षित बचत योजनाओं की समीक्षा के लिए यह समय उत्तम है. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की अटकलबाजी, बिना सोचे-समझे किए गए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और अंतर्मुखी बना रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय या संयुक्त संपत्ति से जुड़े मसले पर सदस्यों के बीच संतुलित बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी आपके गंभीर मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के संशय को स्थान न दें; सीधी और स्पष्ट बात करना ही रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखेगा. शाम के समय किसी एकांत स्थान पर बैठना या मनपसंद किताब पढ़ना मानसिक थकान को दूर कर नई ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उच्च गणित और रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी. फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. योजनाबद्ध और केंद्रित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से अपच की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बाहर के तले-भुने या बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी और एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, लाल मसूर की दाल या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और मघा नक्षत्र का पूरा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा तथा आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक संकोच दूर होकर कार्यों में स्थिरता आएगी.

कुंभ राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

सातवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यावसायिक गठबंधनों, जनसंपर्क और साझेदारियों के संवाद में गरिमा और स्पष्टता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी दैनिक साझेदारियों, व्यापारिक अनुबंधों, सार्वजनिक छवि और दांपत्य के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. सप्तम भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह योग साझेदारों के रुख को भांपने, अनुबंध की शर्तों को तय करने और सार्वजनिक बैठकों में अपनी साख मजबूत करने के लिए बहुत प्रभावी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आर्बिट्रेशन, लीगल पार्टनरशिप, रिटेल नेटवर्किंग, जनसंपर्क और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन समझौतों को अंतिम रूप देने का है. सातवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ मोलभाव में आपको व्यावहारिक बढ़त मिलेगी. मंगलवार को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और बाहरी साझेदारों के साथ बैठक करते समय कागजी औपचारिकताओं पर पूरा ध्यान रखें. किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी तकनीकी व व्यावहारिक पहलुओं की भलीभांति पड़ताल कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन साझा पूंजी, दैनिक व्यावसायिक बिक्री और पूर्व अनुबंधों से मिलने वाले लाभ को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी साझेदारी या व्यापारिक सौदे से रुका हुआ लाभांश खाते में हस्तांतरित हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में पार्टनरशिप डीड पर दस्तखत करने, नए क्लाइंट अनुबंध साइन करने या संयुक्त बचत योजनाओं की शुरुआत करना बहुत अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी भी मौखिक वादे पर बड़ा धन लगाने, साझीदार से अनपेक्षित वित्तीय विवाद में पड़ने या बिना रसीद के बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण व्यावहारिक, संतुलित और आत्मीय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर व सार्थक चर्चा हो सकती है. अपने साथी की बात को केवल तर्कों से काटने के बजाय उनकी भावनाओं का आदर करें, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें ताकि किसी भी प्रकार का संशय न रहे. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताना मानसिक तनाव को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और विश्लेषणात्मक विषयों को दोहराने का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन नियमों और कानूनी धाराओं को समझना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की गपशप से खुद को दूर रखें और अपने अध्ययन समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या यात्रा के कारण पीठ के निचले हिस्से और घुटनों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के दौरान बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, लाल मसूर या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और सातवें भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा साझेदारियों व दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी.

मीन राशि: 3 नवंबर 2026 (मंगलवार)

छठे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी प्रतिस्पर्धी दक्षता, कार्यक्षेत्र के दैनिक अनुशासन और जटिल विवादों को सुलझाने की क्षमता को धार देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 11:56 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे यानी सेवा, श्रम, ऋणमुक्ति, दैनिक दिनचर्या और विरोधियों पर नियंत्रण के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. मघा नक्षत्र देर रात 03:27 (27:27:08) बजे तक प्रभावी रहेगा तथा सुबह 09:53 बजे तक शुक्ल योग बना रहेगा. छठे भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र मघा का यह योग सेवा शर्तों को दुरुस्त करने, पुरानी उलझनों को सुलझाने और कार्यस्थल पर विरोधी तत्वों पर प्रभाव जमाने के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लीगल कंप्लायंस, मेडिकल सर्विसेज, ऑडिटिंग, तकनीकी सुधार, श्रम प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. छठे भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे सेवा शर्तों या अनुबंधों से जुड़े विवादों को सुलझाना आसान होगा. मंगलवार को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें और लंबित फाइलों को निपटाने में तत्परता दिखाएं. दफ्तर में किसी की व्यक्तिगत राजनीति में पड़ने के बजाय केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों और कागजी साक्ष्यों पर टिके रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के पुनर्गठन, वैधानिक भुगतानों और सेवा शुल्कों की वसूली को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व सेवा अनुबंध या तकनीकी कार्य के बदले रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. इस समय के दौरान बैंक से जुड़े आवश्यक कागजी काम निपटाना, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रिन्यू करना या व्यावसायिक उपकरणों की मरम्मत पर व्यय करना अनुकूल रहेगा. दोपहर 02:19 से 03:43 बजे (14:19:39 से 15:43:15) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने, किसी की वित्तीय जमानत लेने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यावहारिक, व्यवस्थित और अनुशासित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू बजट, स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और दिनचर्या को संतुलित करने पर गंभीर बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी व्यावहारिक मामलों में आपकी चिंताओं को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की व्यस्तताओं और सीमाओं का सम्मान करें; बेवजह की बहस या कमियां निकालने से बचें. शाम के समय घर पर शांत बैठकर विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, पुलिस बल और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विश्लेषणात्मक विषयों और कठिन प्रश्नों के अभ्यास का है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से जटिल नियमों और सूत्रों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी. सोशल मीडिया और व्यर्थ के गपशप समूहों से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित भोजन और लंबे समय तक मानसिक दबाव के कारण पाचन तंत्र में सुस्ती या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के तले-भुने, बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी का संतुलन बना रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन कार्यक्षमता और एकाग्रता प्रभावित न हो.

उपाय

मंगलवार के दिन प्रातःकाल भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अथवा लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, लाल मसूर की दाल या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुक्ल योग और छठे भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर विरोधियों पर बढ़त प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.