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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी भरा सप्ताह! फैसलों में गलती पड़ सकती है भारी

Kumbh Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी भरा सप्ताह! फैसलों में गलती पड़ सकती है भारी

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने का संदेश लेकर आया है. इस दौरान जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप भावनाओं में बहकर या दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला न लें. परिस्थितियां भले ही चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन सही रणनीति के साथ आप इन्हें संभाल सकते हैं.

करियर और व्यवसाय

सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं के साथ हो सकती है. आपके कामों में रुकावटें आएंगी, जिससे तनाव बढ़ सकता है. इस दौरान आपको धैर्य बनाए रखते हुए अपने काम पर लगातार ध्यान देना होगा.

इस सप्ताह खास बात यह है कि करीबी दोस्त भी चाहकर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आत्मनिर्भर रहना जरूरी होगा. किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने पड़ सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें और जोखिम उठाने से बचें.

धन 

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी तरह के निवेश में जल्दबाजी न करें. सही समय का इंतजार करना आपके लिए बेहतर साबित होगा.

परिवार

परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन बच्चों से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालना जरूरी होगा. परिवार के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें, तभी आप समस्याओं का सही समाधान निकाल पाएंगे.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी भी मुद्दे को बिना विवाद के सुलझाने की कोशिश करें. विश्वास और पारदर्शिता ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे.

यात्रा

सप्ताह के अंत में आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा जरूरी हो सकती है और भविष्य के लिए नए अवसर भी लेकर आ सकती है. हालांकि, यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और जरूरी सामान का ध्यान रखना न भूलें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और चिंता आपको प्रभावित कर सकते हैं. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने का संदेश लेकर आया है. जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचें.

करियर के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है. करीबी दोस्त भी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आत्मनिर्भर रहना जरूरी है.

कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है. अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश में जल्दबाजी न करें. सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा.

प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और विश्वास बनाए रखें.

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