Aaj Ka Rashifal: 10 February 2026 मंगलवार को पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो पूरे दिन प्रभावी रहेगी. अष्टमी तिथि आत्मसंयम, मानसिक परिपक्वता और भीतर चल रहे द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली मानी जाती है. यह दिन त्वरित परिणाम पाने का नहीं, बल्कि सही दिशा में आंतरिक तैयारी करने का संकेत देता है.

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जिससे भावनाएं गहरी, तीव्र और कई बार संदेहपूर्ण हो सकती हैं. यह स्थिति दबे हुए विचारों और पुराने अनुभवों को सतह पर लाती है. इसका प्रभाव विशेष रूप से मेष, सिंह और कुंभ राशि पर मानसिक दबाव के रूप में महसूस हो सकता है, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह गोचर अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है.

दिन के अधिकांश समय विशाखा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. यह नक्षत्र लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता देता है, लेकिन अधीरता और हठ की प्रवृत्ति भी बढ़ाता है. इसलिए आज किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी से बचना आवश्यक है.

आज का ध्रुव योग स्थिरता और दीर्घकालिक सोच को बल देता है. इस योग में लिए गए निर्णय करियर, अनुबंध और पारिवारिक मामलों में लंबे समय तक प्रभाव डाल सकते हैं, बशर्ते निर्णय भावनाओं के बजाय विवेक से लिए जाएं.

दिन का राहुकाल 15:21 से 16:44 तक रहेगा, जो भ्रम और गलत आकलन का समय माना जाता है. इसके विपरीत अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक उपलब्ध है, जो महत्वपूर्ण वार्ताओं और निर्णायक संवाद के लिए अनुकूल है. कुल मिलाकर, आज का दिन सभी राशियों से संयम, आत्म-विश्लेषण और संतुलित निर्णय की अपेक्षा करता है. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि का विस्तृत राशिफल.

मेष (Aries). 10 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मनियंत्रण और मानसिक परिपक्वता की गहरी परीक्षा लेकर आया है. कृष्ण अष्टमी तिथि यह स्पष्ट संकेत देती है कि जिन जिम्मेदारियों, फैसलों या भावनात्मक मुद्दों को आप कुछ समय से टालते आ रहे थे, वे अब अनदेखे नहीं रह सकते. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी स्वाभाविक तेज़, निर्णायक और साहसी प्रवृत्ति को और अधिक तीव्र बना सकता है, जिससे प्रतिक्रिया में कठोरता आ सकती है.

आज भीतर ही भीतर असंतोष या बेचैनी बनी रह सकती है. आपको यह लग सकता है कि लोग आपकी मंशा को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं. ऐसे में संवाद से पहले ठहरना और शब्दों का चयन करना अत्यंत आवश्यक होगा. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन आज यह समझना जरूरी है कि हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली को गहराई से परखा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी सहनशक्ति और निर्णय क्षमता को समझने का प्रयास करेंगे. आलोचना संभव है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको कमजोर करना नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदार बनाना है. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें.

Finance: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या पारिवारिक आवश्यकताओं से जुड़े मामलों में. आज उधार देना या लेना टालना बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में शब्दों की कठोरता दूरी बढ़ा सकती है. आज मौन और धैर्य संवाद से अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है.

Health: सिरदर्द, थकान, रक्तचाप या नींद की कमी महसूस हो सकती है. मानसिक विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9.

वृषभ (Taurus). 10 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और आपसी समझ से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है, जिससे जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ा गंभीर विषय सामने आ सकता है. यह बातचीत सहज नहीं होगी, लेकिन लंबे समय से चली आ रही अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक रहेगी.

कृष्ण अष्टमी यह संकेत देती है कि किसी संबंध में आप जिस असंतुलन को महसूस कर रहे थे, अब उसे स्वीकार करना होगा. ध्रुव योग आपको भावनाओं में बहने से रोकता है और व्यावहारिक निर्णय लेने की शक्ति देता है.

Career: साझेदारी या क्लाइंट से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखें. किसी भी अनुबंध या प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ें. जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन आज बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णयों से बचना उचित रहेगा.

Love: रिश्तों में सच्चाई और स्पष्टता आवश्यक है. छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, जिनसे संबंधों की दिशा बदलेगी.

Health: गले, गर्दन या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini). 10 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन अनुशासन, कार्य-प्रबंधन और मानसिक संतुलन की मांग करता है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से कार्यभार बढ़ सकता है. छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ भी आज भारी लग सकती हैं, लेकिन सही योजना से स्थिति संभाली जा सकती है.

विशाखा नक्षत्र आपको लक्ष्य पर टिके रहने की प्रेरणा देता है, लेकिन मल्टी-टास्किंग से नुकसान हो सकता है. आज एक समय में एक ही काम करना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.

Career: काम का दबाव रहेगा और समय सीमा का तनाव भी महसूस हो सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है.

Finance: नियमित खर्चों पर नियंत्रण रखें. अनावश्यक खरीदारी से बचें.

Love: संवाद की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. स्पष्ट और शांत बातचीत आवश्यक है.

Health: थकान, आँखों में जलन या नींद की कमी संभव है. आराम को प्राथमिकता दें.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer). 10 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई और रचनात्मक सोच से जुड़ा है. चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, जिससे प्रेम, संतान और सृजनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. वृश्चिक चंद्रमा आपकी भावनाओं को तीव्र बना सकता है, जिससे आप छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करेंगे.

कृष्ण अष्टमी यह सिखाती है कि किन भावनाओं को संभालकर रखना है और किन्हें छोड़ देना है. ध्रुव योग आपको रचनात्मक और भावनात्मक निर्णयों में स्थिरता प्रदान करता है.

Career: रचनात्मक, शिक्षण या सलाहकारी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं.

Finance: जोखिम भरे निवेश या सट्टा गतिविधियों से बचना उचित रहेगा.

Love: प्रेम संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. संतुलित आहार आवश्यक है.

Lucky Color. क्रीम.

Lucky Number. 2.

सिंह (Leo). 10 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. पुराने मतभेद या अधूरी बातचीत आज फिर उभर सकती है.

अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि भावनात्मक सुरक्षा आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी. ध्रुव योग घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े निर्णयों में स्थिरता देता है, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है. एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नियंत्रण रखें.

Love: परिवार की ज़िम्मेदारियों के कारण निजी समय कम हो सकता है.

Health: मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है. स्वयं को समय दें.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo). 10 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन संवाद, योजना और व्यावहारिक सोच का है. चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है, जिससे बातचीत, लेखन और रणनीति में स्पष्टता आएगी. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर फोकस बढ़ाता है और ध्रुव योग आपके निर्णयों को स्थायित्व प्रदान करता है.

आज आप किसी महत्वपूर्ण विचार, प्रस्ताव या योजना को स्पष्ट रूप में सामने रख सकते हैं. अष्टमी तिथि यह भी सिखाती है कि हर बात को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं, कुछ बातों को समय पर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है.

Career: नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. आपकी योजना सराही जाएगी.

Finance: छोटे लेकिन स्थिर लाभ संभव हैं. खर्च नियंत्रण में रहेंगे.

Love: संवाद के माध्यम से रिश्तों में सुधार होगा.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में तनाव महसूस हो सकता है. आराम और स्ट्रेचिंग लाभदायक रहेगी.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 4

तुला (Libra). 10 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन आर्थिक समझ, मूल्य-बोध और आत्म-संतुलन से जुड़ा है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. कृष्ण अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि आज बोले गए शब्दों का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए संवाद में संयम अत्यंत आवश्यक होगा.

आज आपको यह महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का मूल्य पूरी तरह नहीं मिल रहा. यह भावना अस्थायी है, लेकिन इससे निर्णय प्रभावित न होने दें. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर स्पष्टता देता है, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना जरूरी है.

Career: कार्यस्थल पर आपकी योग्यता पहचानी जाएगी, लेकिन परिणाम धीरे मिलेंगे. धैर्य रखें.

Finance: आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है. आज निवेश से पहले गणना करें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी. स्पष्ट बातचीत लाभदायक रहेगी.

Health: गले या दांत से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

Lucky Color. गुलाबी.

Lucky Number. 6.

वृश्चिक (Scorpio). 10 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक नियंत्रण की मांग करता है. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनाएं तीव्र होंगी और प्रतिक्रिया जल्दी आ सकती है. अष्टमी तिथि आपको भीतर की अशांति को समझने और नियंत्रित करने का अवसर देती है.

आज आपको यह महसूस हो सकता है कि परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल मानसिक दबाव है. ध्रुव योग आपको स्थिरता देता है, बशर्ते आप आवेग में निर्णय न लें.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है.

Finance: अचानक लाभ या खर्च दोनों संभव हैं. जोखिम से बचें.

Love: भावनात्मक तीव्रता बढ़ेगी. शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें.

Health: थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

Lucky Color. मैरून.

Lucky Number. 9.

धनु (Sagittarius). 10 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन अवचेतन मन और आंतरिक तैयारी का है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से एकांत, आत्म-विश्लेषण और मानसिक थकान की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. अष्टमी तिथि संकेत देती है कि अभी परिणाम से अधिक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए.

आज आपको पुराने अनुभव या स्मृतियाँ परेशान कर सकती हैं. यह समय उन्हें समझने और छोड़ने का है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को याद दिलाता है, लेकिन आज गति धीमी रखना बेहतर रहेगा.

Career: परदे के पीछे किया गया कार्य भविष्य में लाभ देगा.

Finance: अनावश्यक खर्च से बचें.

Love: दूरी या भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है.

Health: नींद की कमी या थकान संभव है.

Lucky Color. बैंगनी.

Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn). 10 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन लक्ष्य, सामाजिक भूमिका और दीर्घकालिक योजना से जुड़ा है. चंद्रमा एकादश भाव में होने से नेटवर्किंग, सहयोग और लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अष्टमी तिथि यह बताती है कि आज लिए गए निर्णय भविष्य की दिशा तय करेंगे. ध्रुव योग मकर राशि के लिए विशेष रूप से अनुकूल है. आज की गई योजना स्थायी आधार बना सकती है.

Career: वरिष्ठों और सहयोगियों से समर्थन मिलेगा.

Finance: आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है.

Love: मित्रता प्रेम में बदल सकती है या संबंधों में स्थिरता आएगी.

Health: शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी.

Lucky Color. नेवी ब्लू.

Lucky Number. 8.

कुंभ (Aquarius). 10 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता से जुड़ा है. चंद्रमा दशम भाव में होने से करियर और सार्वजनिक छवि पर ध्यान रहेगा.

अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि आज लिया गया कोई निर्णय आपको लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है. आज आप पर अपेक्षाएं अधिक रहेंगी. दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन ध्रुव योग आपको संतुलन देता है.

Career: नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा विषय सामने आ सकता है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, पर खर्च सोच-समझकर करें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: तनाव और पीठ दर्द संभव है.

Lucky Color. ग्रे.

Lucky Number. 4.

मीन (Pisces). 10 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण, विश्वास और मानसिक विस्तार से जुड़ा है. चंद्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक सोच, सीखने और मार्गदर्शन की भावना प्रबल होगी.

अष्टमी तिथि आपको पुराने विश्वासों पर पुनर्विचार करने का अवसर देती है. आज आप किसी महत्वपूर्ण बात को नए दृष्टिकोण से समझ सकते हैं. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य की याद दिलाता है, जबकि ध्रुव योग स्थिरता देता है.

Career: शिक्षा, लेखन या सलाहकारी क्षेत्र में प्रगति संभव है.

Finance: खर्च नियंत्रित रहेगा.

Love: भावनात्मक समझ बढ़ेगी.

Health: मानसिक शांति में सुधार होगा.

Lucky Color. हल्का नीला.

Lucky Number. 7.

