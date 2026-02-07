हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Card Rashifal 8-14 February 2026: मेष से कन्या तक टैरो राशिफल, इन 3 राशियों का करियर ग्राफ बढ़ेगा

Tarot Card Rashifal 8-14 February 2026: मेष से कन्या तक टैरो राशिफल, इन 3 राशियों का करियर ग्राफ बढ़ेगा

Tarot Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 07 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में कई तरह के टकराव लेकर आने वाला है. जो आपको आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर सकते हैं.आपका स्वभाव इस पूरे हफ्ते थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है. आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है. दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना उलझनें और बढ़ेंगी. परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को शांति मिलेगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को इस पूरे हफ्ते लगातार अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे. बस इस बात का ख्याल रखें की बिना मेहनत के लाभ की उम्मीद न करें। कार्यक्षेत्र में कुछ जोखिम उठाने की प्रेरणा मिलेगी, साथ ही आज आपको अपने लक्ष्य को लेकर गंभीरता की कमी रह सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्ताह रचनात्मक कार्यों और कला क्षेत्र में आपकी खूब सराहना होगी. वहीं, इस हफ्ते नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव अधिक रहने वाला है. मेहनत का फल सप्ताहांत तक मिलेगा. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं, इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के मन इस हफ्ते थोड़ा अशांत रह सकता है. आपको सलाह है कि गुस्से और व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा काबू रखें. इस हफ्ते किसी बात को लेकर आपका अपने जीवनसाथी के साथ तनाव हो सकता है. आपको सलाह है कि विवाद से बचें वरना रिश्तों में आई दरार आर चाहकर भी नहीं भर पाएंगे.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को इस हफ्ते कार्यस्थल पर नए अवसर आपके सामने आएंगे साथ ही इस हफ्ते आप अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. विपरीत लिंग के किसी सहयोगी से आकर्षण संभव है हालांकि, यह क्षण भरा का ही होगा. वित्तीय मामलों और स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतें. गुरुवार का व्रत आपके लिए मानसिक शांति और संतुलन लाएगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (8 से 14 फरवरी 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है. इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है. समस्याओं को सुलझाने में कठिनाई होगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें. शॉर्टकट अपनाने की बजाय सुरक्षित और सही रास्ता चुनें वरना आपको नुकसान हो सकता है. जनसंपर्क और नेटवर्किंग को मजबूत करने से आपको अच्छे अवसर मिलेंगे.

Kanya February Rashifal 2026: कन्या फरवरी राशिफल, बाजार में बिजनेस बढ़ाने के मौके मिलेंगे, अनसुलझे मुद्दे चिंता लाएंगे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 07 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
February Rashifal 2026 Tarot Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
ऑपरेशन सिंदूर में PAK ने जो PL15 मिसाइलें दागीं, वो हुईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Chitra Tripathi: राष्ट्रगीत पर छिड़ी ऐसी जंग कि मौलाना को नहीं सूझा जवाब ! | Maulana Arshad Madani
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम, घमासान जंग ! | Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में मोदी-मोदी की गूंज..समर्थकों का लगा तांता..! | Malaysia News
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में 'मोदी-मोदी' की गूंज | PM Modi Speech | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
ऑपरेशन सिंदूर में PAK ने जो PL15 मिसाइलें दागीं, वो हुईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
बॉलीवुड
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
जनरल नॉलेज
Earth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
नौकरी
RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget