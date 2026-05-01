Aaj Ka Rashifal: 1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) के पावन पर्व पर ब्रह्मांड में एक अत्यंत विशेष खगोलीय घटना घटित हो रही है. पंचांग की सटीक गणना के अनुसार, मीन राशि में शनि और मंगल की युति से 'विस्फोटक योग' बना है. जल तत्व की राशि में शनि की जड़ता और मंगल की उग्रता का यह मेल किसी बड़े मानसिक या भौतिक विस्फोट का संकेत है.

आज का दिन केवल पूजा-पाठ का नहीं बल्कि 'सतर्कता' का है. जहां एक तरफ मेष राशि में उच्च का सूर्य सत्ता का अहंकार बढ़ा रहा है, वहीं मीन का यह विस्फोटक योग अदृश्य शत्रुओं और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति आगाह कर रहा है.

वृषभ राशि में शुक्र का गोचर राहत तो देगा, लेकिन शनि-मंगल का द्वंद्व पूरे दिन हावी रहेगा. आइए ग्रहों की चाल के आधार पर जानते हैं आपकी राशि का सटीक भविष्यफल.

मेष राशिफल (Aries Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है. आपकी राशि के स्वामी मंगल बारहवें भाव में शनि, बुध और नेपच्यून के साथ स्थित हैं. आपकी राशि (लग्न) में सूर्य अब भी उच्च के होकर विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव यानी तुला राशि में गोचर करेंगे, जो रिश्तों और साझेदारी के लिए विशेष संकेत दे रहे हैं.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के लिहाज से ऊर्जा और योजना का तालमेल रहेगा.

नौकरी: लग्न का उच्च सूर्य आपको कार्यक्षेत्र में वर्चस्व प्रदान करेगा. आपके बॉस या उच्चाधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. हालांकि, बारहवें भाव के ग्रहों के कारण गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें; कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है.

व्यवसाय: सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ करा सकता है. अगर आप नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक वस्तुओं के व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष मुनाफा होगा.

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय सबसे उत्तम है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

चंद्रमा का सातवें भाव में होना आज आपके निजी जीवन में खुशियां लेकर आएगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई मनमुटाव था, तो आज वह बातचीत से सुलझ जाएगा. शाम का समय साथ में बिताने के लिए सुखद है.

पारिवारिक जीवन: पूर्णिमा का दिन होने के कारण घर में धार्मिक माहौल रहेगा. परिवार के साथ सत्यनारायण कथा या बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव में शामिल होना मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य (Health):

उच्च का सूर्य आपको जबरदस्त 'इम्युनिटी' दे रहा है, लेकिन बारहवें भाव का मंगल और शनि आंखों में भारीपन या अनिद्रा (Insomnia) की समस्या दे सकते हैं.

सावधानी: आज ज्यादा भागदौड़ के कारण पैरों में थकान महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और रात को हल्का भोजन करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस समय कोई भी नया निवेश या बड़ा काम न करें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: आज भगवान बुद्ध या भगवान विष्णु की पूजा करें और सफेद वस्तुओं (दूध, चावल या चीनी) का दान करें.

सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें.

रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक बाधाएं समाप्त होंगी.

भाग्यशाली रंग: सफेद और लाल

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

विशेष सलाह: आज अपनी वाणी की शक्ति का सही उपयोग करें, आपकी एक मुस्कान बिगड़े हुए रिश्तों को बना सकती है.

वृषभ राशिफल (Taurus Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) का विशेष दिन है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपकी ही राशि (लग्न) में गुरु और यूरेनस के साथ विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज सुख-सुविधाओं के साथ-साथ आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज का दिन पेशेवर जीवन में अनुशासन और सफलता का है.

नौकरी: छठे भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में 'सुपर एक्टिव' रखेगा. आप अपने पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने में सफल रहेंगे. शत्रुओं और विरोधियों पर आपकी जीत निश्चित है. बैंकिंग, कानून या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार लाभ लेकर आएगा.

व्यवसाय: आपकी राशि में स्थित शुक्र और गुरु की युति व्यापार में नए निवेश के द्वार खोलेगी. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया गया कोई भी दान या शुभ संकल्प आपके बिजनेस की बाधाओं को दूर करेगा.

धन: पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय अत्यंत शुभ है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आप अपने रिश्तों में शांति और गहराई महसूस करेंगे.

दांपत्य जीवन: छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी छोटी बातों पर बहस दे सकता है, लेकिन लग्न का शुक्र उसे तुरंत संभाल लेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मंदिर दर्शन का योग बन रहा है.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के कारण घर में सात्विक और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. माता-पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई बड़ी चिंता दूर होगी. बच्चों के साथ वक्त बिताना आपको सुकून देगा.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा पेट से संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है.

सावधानी: बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए आज के दिन ध्यान (Meditation) करना विशेष फलदायी रहेगा.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस दौरान कोई नया भारी सामान या कीमती धातु न खरीदें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें.

माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

जरूरतमंदों को चीनी या चावल का दान करें, इससे शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ेगी और धन आगमन के मार्ग खुलेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम और चमकीला सफेद

भाग्यशाली अंक: 2 और 6

विशेष सलाह: आज अपनी लग्जरी पर खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें, शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

मिथुन राशिफल (Gemini Today) - 1 मई 2026

आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष संयोग है. आपकी राशि के स्वामी बुध एकादश भाव (लाभ भाव) में शनि और मंगल के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम जीवन के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर में आपकी 'मल्टीटास्किंग' क्षमता की प्रशंसा होगी.

नौकरी: पंचम चंद्रमा आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. डेटा एनालिटिक्स, राइटिंग, और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी सलाह से ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो सकता है.

व्यवसाय: ग्यारहवें भाव में बुध-मंगल की युति व्यापार में साहसिक निर्णयों से लाभ दिलाएगी. अगर आप शिक्षा या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है.

धन: शेयर मार्केट और लॉटरी जैसे अनिश्चित निवेशों से आज लाभ के योग हैं, लेकिन मंगल-शनि की युति के कारण जोखिम को समझकर ही कदम उठाएं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और गहराई लेकर आएगा.

लव लाइफ: आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक समय बिताएंगे. पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है. सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर घर के बच्चों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक चर्चा का योग है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद को हल्का महसूस करेंगे.

सावधानी: ग्यारहवें भाव के ग्रहों के कारण कान या गले में हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी हवा से बचें. आज के दिन ध्यान और योग करना आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगा.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस कालखंड में कोई भी महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) साइन न करें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ करें.

पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालें.

कन्याओं को खीर खिलाना आज आपके भाग्य को मजबूती देगा और बुध के दोषों को कम करेगा.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और फिरोजी

भाग्यशाली अंक: 5 और 8

विशेष सलाह: आज अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें; आपका आत्मविश्वास ही आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है.

कर्क राशिफल (Cancer Today) - 1 मई 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का सुख भाव में होना और आज वैशाख पूर्णिमा का होना आपके लिए मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत है. हालांकि, दसवें भाव (कर्म भाव) में उच्च के सूर्य और भाग्य भाव में मंगल-शनि की युति आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष के बाद बड़ी सफलता दिलाएगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'मेहनत का फल' मिलने का दिन है.

नौकरी: दसवें भाव का उच्च का सूर्य आपके प्रभाव को बढ़ाएगा. ऑफिस में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता साफ करेगी. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में माहौल को सुखद बनाएगा, जिससे आप बिना तनाव के काम कर पाएंगे.

व्यवसाय: प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल या गृह सज्जा से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक है. अगर आप कोई नया शोरूम या ऑफिस शुरू करना चाहते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ है.

धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय चुनें. बुद्ध पूर्णिमा पर किया गया दान आपके संचित धन में वृद्धि करेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज का दिन परिवार और रिश्तों को समर्पित रहेगा.

पारिवारिक जीवन: चौथे भाव का चंद्रमा घर में सुख-शांति लाता है. माता के साथ आपके संबंध बहुत गहरे होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या दीपदान करना शुभ रहेगा.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. अगर आप अकेले हैं, तो आज घर वालों के जरिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. शाम का समय जीवनसाथी के साथ यादगार बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे. पूर्णिमा का चंद्रमा आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा.

सावधानी: मंगल-शनि की युति भाग्य भाव में होने से जोड़ों के दर्द या पैरों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त आराम लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस समय में धन का बड़ा लेन-देन न करें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करें. चंद्रमा को रात में चांदी के पात्र में दूध और जल का अर्घ्य दें.

भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और गरीबों में सफेद मिठाई बांटें.

'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करना आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और दूधिया

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

विशेष सलाह: आज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें; आपके द्वारा लिया गया सहज निर्णय आज सबसे सटीक साबित होगा.

सिंह राशिफल (Leo Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा है और आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपके भाग्य भाव (नौवें भाव) में अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे.

नौकरी: उच्च का सूर्य आपको सरकारी अधिकारियों या वरिष्ठों से विशेष लाभ दिला सकता है. तीसरे भाव का चंद्रमा मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और कला से जुड़े लोगों के लिए सुनहरे अवसर पैदा करेगा. आपकी बातों का प्रभाव आज ऑफिस में दूसरों पर गहरा पड़ेगा.

व्यवसाय: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखें. बुद्ध पूर्णिमा पर किसी नए सौदे की शुरुआत करना आपके लिए लंबी अवधि का लाभ सुनिश्चित करेगा.

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि कोई पुराना निवेश अटका हुआ था, तो आज उसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का उपयोग करना भाग्यशाली रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में नई ताजगी और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: तीसरे भाव का चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है. परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दीपदान का कार्यक्रम बन सकता है. पिता का मार्गदर्शन आज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज संवाद बढ़ाएं. आपकी वाणी की मधुरता किसी भी पुरानी गलतफहमी को दूर कर देगी. शाम को साथ में किसी छोटी यात्रा या मंदिर दर्शन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health):

उच्च का सूर्य आपको अपार जीवनी शक्ति दे रहा है, जिससे आप ऊर्जा से भरे रहेंगे.

सावधानी: अष्टम भाव (आठवें भाव) में मंगल-शनि की उपस्थिति के कारण अचानक चोट या वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है. हड्डियों और नसों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए भारी व्यायाम से बचें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस कालखंड में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को पीले फूल और शहद अर्पित करें.

सूर्य देव को तांबे के लोटे में कुमकुम और अक्षत डालकर अर्घ्य दें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव को दोगुना कर देगा.

भाग्यशाली रंग: केसरिया और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 1 और 5

विशेष सलाह: आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और छोटे भाई-बहनों की मदद करने से पीछे न हटें. भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है.

कन्या राशिफल (Virgo Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन है. आपकी राशि के स्वामी बुध आठवें भाव में मंगल और शनि के साथ युति बना रहे हैं, जो जीवन में कुछ गहरे बदलावों का संकेत दे रहे हैं. हालांकि, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी वाणी और संचित धन (Savings) के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के क्षेत्र में आपको अपनी कूटनीति (Diplomacy) का सहारा लेना होगा.

नौकरी: चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से ऑफिस में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में आपकी बातों को तवज्जो दी जाएगी. हालांकि, आठवें भाव का बुध षड्यंत्रों का संकेत दे रहा है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें. रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

व्यवसाय: व्यापार में आज धन लाभ के अच्छे योग हैं. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक वस्तुओं या तरल पदार्थों (Liquid items) के व्यापार में तेजी आएगी.

धन: संचित धन में वृद्धि होगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय सबसे सटीक है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में पारदर्शिता और मधुरता दोनों की आवश्यकता है.

पारिवारिक जीवन: दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के साथ किसी उत्सव या भोजन का सुख प्रदान करेगा. बुद्ध पूर्णिमा के कारण घर का माहौल सात्विक रहेगा. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार या आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण पुरानी बातों को कुरेदने से बचें, वरना माहौल बिगड़ सकता है. वाणी पर संयम रखें.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा.

सावधानी: आठवें भाव में मंगल-शनि-बुध की युति त्वचा रोग, एलर्जी या पेट में संक्रमण की समस्या दे सकती है. बुद्ध पूर्णिमा पर हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन न करें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें.

पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) डालें.

रात में चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें, इससे आपकी निर्णय शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और सफेद

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

विशेष सलाह: आज अपनी वाणी को ही अपना शस्त्र बनाएं; मधुर व्यवहार से आप बड़े से बड़ा काम निकाल लेंगे. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.

तुला राशिफल (Libra Today) - 1 मई 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही आज वैशाख पूर्णिमा का विशेष संयोग है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आठवें भाव में गुरु के साथ विराजमान हैं, जबकि सातवें भाव में उच्च का सूर्य आपके व्यक्तित्व को एक नई चमक प्रदान कर रहा है. आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि वाला रहेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे.

नौकरी: चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आपके निर्णय सटीक होंगे. सातवें भाव का उच्च सूर्य आपको साझेदारी और टीम वर्क में बड़ी सफलता दिलाएगा. यदि आप पब्लिक डीलिंग, कानून या कला के क्षेत्र में हैं, तो आज आपको कोई बड़ा सम्मान या प्रोजेक्ट मिल सकता है.

व्यवसाय: बिजनेस में आज विस्तार के योग हैं. बुद्ध पूर्णिमा के दिन नई पार्टनरशिप शुरू करना लंबी अवधि के लिए शुभ रहेगा. अष्टम भाव का शुक्र और गुरु अचानक गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकते हैं.

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय सबसे अनुकूल है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों के लिए यह दिन एक 'वरदान' की तरह है.

दांपत्य जीवन: आपकी राशि में चंद्रमा और सामने सातवें भाव में उच्च का सूर्य होने से जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मजबूत होंगे. पार्टनर के करियर में कोई बड़ी उपलब्धि आ सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर घर में शांति और उत्सव का वातावरण रहेगा. परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होना आपके मन को असीम शांति देगा. अविवाहितों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health):

आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सावधानी: अष्टम भाव के शुक्र के कारण त्वचा या हार्मोनल असंतुलन की छोटी समस्या हो सकती है. छठे भाव के मंगल-शनि आपको शत्रुओं से तो जिताएंगे, लेकिन मानसिक तनाव दे सकते हैं. योग और प्राणायाम को आज के दिन जरूर शामिल करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज साइन न करें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को सफेद बर्फी या खीर का भोग लगाएं.

रात में चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें, इससे मानसिक स्पष्टता आएगी.

अपनी राशि के स्वामी शुक्र की शुभता के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं या इत्र का प्रयोग करें.

भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

विशेष सलाह: आज आप आकर्षण के केंद्र रहेंगे, अपनी सौम्यता और कूटनीति से कठिन से कठिन काम भी आसानी से निकाल लेंगे. बस अहंकार से बचें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा है. आपकी राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक विकास और दूरगामी निवेश के लिए उत्तम है, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़े प्रयास करने होंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर में भागदौड़ और खर्चों का योग बना हुआ है.

नौकरी: बारहवें भाव का चंद्रमा आपको काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर भेज सकता है. जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और अपने काम पर ध्यान दें.

व्यवसाय: बिजनेस में विस्तार के लिए आज का दिन निवेश वाला रहेगा. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सामाजिक कार्यों में धन खर्च करना आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. हालांकि, पार्टनरशिप में कोई भी नया फैसला दोपहर के बाद ही लें.

धन: अस्पताल या धार्मिक कार्यों पर अनपेक्षित खर्च हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय चुनें, क्योंकि शेष समय में बजट बिगड़ सकता है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में भावनात्मक गहराई और थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के कारण घर में शांति की तलाश रहेगी. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का मन बना सकते हैं. बच्चों की शिक्षा या भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज एकांत में समय बिताने की इच्छा होगी. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं. किसी भी तरह के शक को रिश्ते के बीच न आने दें, पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

सावधानी: पंचम भाव के मंगल-शनि पेट के निचले हिस्से में दर्द या पाचन की समस्या दे सकते हैं. साथ ही, बारहवें चंद्रमा के कारण आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. बुद्ध पूर्णिमा पर सात्विक भोजन करें और भरपूर पानी पिएं.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस कालखंड में कोई भी नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान न खरीदें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे पंचम भाव के मंगल-शनि के दोष कम होंगे.

रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चीनी का दान करें.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और मैरून

भाग्यशाली अंक: 9 और 4

विशेष सलाह: आज का दिन 'त्याग और शांति' का है. जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, उतनी ही मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

धनु राशिफल (Sagittarius Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा है. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) छठे भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जिसे 'आय और लाभ' का स्थान कहा जाता है. आज का दिन आपके लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी साबित होने वाला है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

नौकरी: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेटवर्किंग आज आपको कोई बड़ा फायदा दिला सकती है. छठे भाव के गुरु शत्रुओं को शांत रखेंगे और आप अपने अनुशासन से विरोधियों पर हावी रहेंगे.

व्यवसाय: व्यापार में आज 'बम्पर मुनाफे' का योग है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नए व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. यदि आप एक्सपोर्ट या बड़े वितरण (Distribution) के काम में हैं, तो आज बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

धन: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का समय चुनें. आज दान-पुण्य पर किया गया खर्च भविष्य में समृद्धि लाएगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज का दिन सामाजिक मेलजोल और रिश्तों में सुधार का है.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के कारण घर में शांति और प्रसन्नता का माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों से आपको विशेष सहयोग और मार्गदर्शन मिल सकता है. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या सामुदायिक सेवा (Social Service) में भाग लेने का योग है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज स्थिरता आएगी. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी खास व्यक्ति से किसी सोशल इवेंट या दोस्तों के जरिए हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

आज आप शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से उत्साहित महसूस करेंगे.

सावधानी: छठे भाव का गुरु कभी-कभी लिवर या पाचन संबंधी संवेदनशीलता देता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पर सात्विक और हल्का भोजन ही ग्रहण करें. चौथे भाव में स्थित मंगल-शनि की दृष्टि के कारण माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस दौरान कोई नया कर्ज न लें और न ही दें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और इसे गरीबों में बांटें.

माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' का जाप करें.

रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें और किसी पवित्र नदी या तालाब में दीपदान करें.

भाग्यशाली रंग: पीला और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 3 और 9

विशेष सलाह: आज आपके पास अवसरों की कमी नहीं होगी, बस अपनी प्राथमिकताओं (Priorities) को स्पष्ट रखें. दान देना आज आपके भाग्य को और भी उज्ज्वल करेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा है. आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव (धन भाव) में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत प्रभावशाली स्थिति है. आज का दिन आपके करियर में एक नई ऊंचाई छूने का है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सत्ता और प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी: दसवें भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति बहुत गंभीर और केंद्रित बनाएगा. आज आपको ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप का मौका मिल सकता है. चौथे भाव का उच्च का सूर्य आपको प्रॉपर्टी या सरकारी अटके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा.

व्यवसाय: रियल एस्टेट, हार्डवेयर, या लोहे के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जबरदस्त लाभ वाला है. बुद्ध पूर्णिमा पर कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट करना आपके लिए भविष्य में 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होगा.

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. हालांकि, दूसरे भाव के ग्रहों के कारण परिवार पर कुछ बड़ा खर्च हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में परिपक्वता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर घर में सात्विक माहौल रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आज आपकी बड़ी समस्या को सुलझा सकता है. परिवार के साथ शाम का समय किसी शांत और धार्मिक स्थान पर बिताने का योग है.

लव लाइफ: जीवनसाथी के करियर में तरक्की से घर में खुशी आएगी. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज कार्यक्षेत्र से ही कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. आज अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का दिन है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन दूसरे भाव का मंगल-शनि कुछ सावधानियां बरतने का संकेत दे रहे हैं.

सावधानी: आंखों में जलन, दांतों में दर्द या गले की समस्या हो सकती है. साथ ही, काम के दबाव के कारण शाम को मानसिक थकान महसूस हो सकती है. बुद्ध पूर्णिमा पर दीपदान करें और थोड़ा समय मौन या ध्यान में बिताएं.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस कालखंड में कोई भी कीमती धातु या वाहन न खरीदें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और कच्चा दूध दान करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शनि-मंगल की युति का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.

शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपनी उन्नति की प्रार्थना करें.

भाग्यशाली रंग: नीला और गहरा स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

विशेष सलाह: आज अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें. आप जो भी 'कर्म' आज करेंगे, उसका फल आपको लंबे समय तक सुख देगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा है. आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में मंगल और बुध के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जो भाग्य का स्थान है. आज का दिन आपके लिए 'अध्यात्म से भाग्योदय' और अटके हुए कार्यों के पूर्ण होने का संकेत दे रहा है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे जटिल कार्य भी आसानी से सुलझ जाएंगे.

नौकरी: नौवें भाव का चंद्रमा आपको लंबी दूरी की यात्रा या किसी विदेशी प्रोजेक्ट से लाभ दिला सकता है. यदि आप उच्च शिक्षा या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आएगा. लग्न में शनि-मंगल के कारण काम का बोझ रहेगा, लेकिन भाग्य भाव का चंद्रमा उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा.

व्यवसाय: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन विस्तार का है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक वस्तुओं या शैक्षिक संस्थानों से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. नई पार्टनरशिप के लिए दोपहर के बाद का समय श्रेष्ठ है.

धन: आज धन आगमन के रास्ते खुलेंगे. पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का चुनाव करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में गहराई और दार्शनिक दृष्टिकोण रहेगा.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या सत्संग का योग बन रहा है. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति की सलाह आज आपके जीवन की दिशा बदल सकती है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आपका मानसिक तालमेल बहुत शानदार रहेगा. आज आप साथ मिलकर किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए आज कोई दूर का रिश्ता चर्चा में आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, विशेषकर मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

सावधानी: लग्न में शनि और मंगल की युति कभी-कभी रक्तचाप (Blood Pressure) या अचानक क्रोध दिला सकती है. बुद्ध पूर्णिमा के इस शांत दिन पर ध्यान (Meditation) करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. गरिष्ठ भोजन से बचें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस दौरान कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न खरीदें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को सफेद फूल और मिश्री अर्पित करें.

रात में चंद्रमा को जल और कच्चे दूध का अर्घ्य दें, इससे मानसिक अवसाद दूर होगा.

शनि की शांति के लिए शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले तिल या जूते का दान करें और बुद्ध पूर्णिमा पर दीपदान अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला और सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

विशेष सलाह: आज भाग्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है. आलस्य को त्यागें और अपनी योजना पर काम शुरू करें. दूसरों की मदद करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Today) - 1 मई 2026

आज वैशाख पूर्णिमा का विशेष दिन है. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) तीसरे भाव में शुक्र के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. बारहवें भाव में शनि, मंगल और बुध की स्थिति बनी हुई है. आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक गहराई और अंतर्मन की खोज का है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'रुको और देखो' की नीति अपनाना बेहतर रहेगा.

नौकरी: आठवें भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ बदलाव या अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण विदेश से जुड़े कार्यों में कागजी कार्यवाही पर विशेष ध्यान दें.

व्यवसाय: व्यापार में आज कोई बड़ा निवेश न करें. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पुराने कर्जों को चुकाने की योजना बनाना शुभ रहेगा. बीमा, रिसर्च, और ज्योतिष से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शोध (Research) में बड़ी सफलता दिला सकता है.

धन: आज अचानक धन खर्च होने के योग हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या यात्रा पर. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:45 PM) का ही उपयोग करें, क्योंकि शेष समय जोखिम भरा हो सकता है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर घर में शांति और सात्विकता का माहौल बनाए रखें. परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपको मानसिक उलझन से बाहर निकाल सकती है. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज गंभीर और दार्शनिक विषयों पर बातचीत होगी. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण कभी-कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन पार्टनर का सहयोग आपको संबल देगा. आज मौन रहना विवादों को टालने का सबसे अच्छा तरीका है.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहना अनिवार्य है.

सावधानी: आठवें चंद्रमा और बारहवें मंगल-शनि के कारण पैरों में दर्द, नींद की कमी या गुप्त चिंताएं परेशान कर सकती हैं. बुद्ध पूर्णिमा पर सात्विक भोजन करें और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें. वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): सुबह 10:39 AM से दोपहर 12:18 PM तक. इस समय कोई भी नया सौदा या महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

दिशा शूल: आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

बुद्ध पूर्णिमा विशेष: भगवान विष्णु या बुद्ध को पीले फल और केसर युक्त दूध अर्पित करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें और किसी निर्धन व्यक्ति को कंबल या अन्न का दान करें. बुद्ध पूर्णिमा पर दीपदान करने से आपकी बाधाएं शांत होंगी.

भाग्यशाली रंग: पीला और सफेद

भाग्यशाली अंक: 3 और 7

विशेष सलाह: आज का दिन बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देने का है. दान और पुण्य आज आपके कष्टों को कम करेंगे.

यह भी पढ़ें- Bengal Chunav 2026: क्या हारते-हारते जीत जाएंगी ममता बनर्जी? नीच के बुध और छठे राहु का वह संकेत, जिसने उड़ा दी है सबकी नींद!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

