Aaj Ka RashifaL: 4 नवंबर 2025 राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले सावधान, चंद्रमा की गति नहीं शुभ!

Aaj Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Nov 2025 05:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries)

प्रातः काल चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा, जिससे मन कुछ अंतर्मुखी रहेगा. आत्मचिंतन और पुराने अनुभवों से सीख लेने का समय है. यात्रा या खर्च से जुड़ा कार्य आज टालना ही उचित रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा जब वृषभ में आएगा, तब धन लाभ और वाणी का सौम्य प्रभाव बढ़ेगा. आपके विचारों में स्थिरता आएगी, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. दिन के उत्तरार्द्ध में किसी पारिवारिक संवाद से संतोष मिलेगा.
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.
लकी रंग: हल्का हरा. लकी अंक: 5

वृषभ (Taurus)

दोपहर से पहले चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहेगा, जो मित्रों व परिचितों से लाभ का संकेत दे रहा है. किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए उपयोगी साबित होगी. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. नई योजनाओं का शुभारंभ करें, किंतु अति-जिद्द या क्रोध से बचें. शाम तक मन में प्रसन्नता और आत्मसंतोष रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक परिश्रम न करें.
उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.
लकी रंग: सफेद. लकी अंक: 6

मिथुन (Gemini)

प्रातःकाल का समय जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से करियर और निर्णयों पर ध्यान देना होगा. भावनात्मक होकर कोई कार्य न करें, संयम से लिया गया निर्णय लाभ देगा. दोपहर के बाद चंद्रमा जब द्वादश भाव में जाएगा, तब मन को विश्राम की आवश्यकता होगी. थकान से बचने के लिए जल का सेवन अधिक रखें. शाम का समय शांत चित्त होकर परिवार या ध्यान में बिताना शुभ रहेगा.
उपाय: केसर का तिलक लगाएं.
लकी रंग: हल्का नीला. लकी अंक: 3

कर्क (Cancer)

सुबह का समय भाग्यवृद्धि का रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में रहते हुए उच्च शिक्षा, धर्म या यात्रा के कार्यों में सहयोग देगा. किसी गुरु या वरिष्ठ से प्रेरणा मिल सकती है. दोपहर बाद जब चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, तब लाभ भाव सक्रिय होगा , मित्रों से सहयोग, मान-सम्मान और कार्य सिद्धि के योग बनेंगे. शाम को किसी परिचित से शुभ समाचार मिल सकता है. मन प्रसन्न रहेगा, परंतु नींद का संतुलन बनाए रखें.
उपाय: चांदी का आभूषण धारण करें.
लकी रंग: आसमानी नीला. लकी अंक: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 04 Nov 2025 05:10 AM (IST)
