Aaj Ka RashifaL: 4 नवंबर 2025 राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले सावधान, चंद्रमा की गति नहीं शुभ!
Aaj Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
मेष (Aries)
प्रातः काल चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा, जिससे मन कुछ अंतर्मुखी रहेगा. आत्मचिंतन और पुराने अनुभवों से सीख लेने का समय है. यात्रा या खर्च से जुड़ा कार्य आज टालना ही उचित रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा जब वृषभ में आएगा, तब धन लाभ और वाणी का सौम्य प्रभाव बढ़ेगा. आपके विचारों में स्थिरता आएगी, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. दिन के उत्तरार्द्ध में किसी पारिवारिक संवाद से संतोष मिलेगा.
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.
लकी रंग: हल्का हरा. लकी अंक: 5
वृषभ (Taurus)
दोपहर से पहले चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहेगा, जो मित्रों व परिचितों से लाभ का संकेत दे रहा है. किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए उपयोगी साबित होगी. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. नई योजनाओं का शुभारंभ करें, किंतु अति-जिद्द या क्रोध से बचें. शाम तक मन में प्रसन्नता और आत्मसंतोष रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक परिश्रम न करें.
उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.
लकी रंग: सफेद. लकी अंक: 6
मिथुन (Gemini)
प्रातःकाल का समय जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से करियर और निर्णयों पर ध्यान देना होगा. भावनात्मक होकर कोई कार्य न करें, संयम से लिया गया निर्णय लाभ देगा. दोपहर के बाद चंद्रमा जब द्वादश भाव में जाएगा, तब मन को विश्राम की आवश्यकता होगी. थकान से बचने के लिए जल का सेवन अधिक रखें. शाम का समय शांत चित्त होकर परिवार या ध्यान में बिताना शुभ रहेगा.
उपाय: केसर का तिलक लगाएं.
लकी रंग: हल्का नीला. लकी अंक: 3
कर्क (Cancer)
सुबह का समय भाग्यवृद्धि का रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में रहते हुए उच्च शिक्षा, धर्म या यात्रा के कार्यों में सहयोग देगा. किसी गुरु या वरिष्ठ से प्रेरणा मिल सकती है. दोपहर बाद जब चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, तब लाभ भाव सक्रिय होगा , मित्रों से सहयोग, मान-सम्मान और कार्य सिद्धि के योग बनेंगे. शाम को किसी परिचित से शुभ समाचार मिल सकता है. मन प्रसन्न रहेगा, परंतु नींद का संतुलन बनाए रखें.
उपाय: चांदी का आभूषण धारण करें.
लकी रंग: आसमानी नीला. लकी अंक: 9
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
