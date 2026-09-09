Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे करें सॉल्ट फार्मिंग, इसके लिए क्या होना जरूरी

कैसे करें सॉल्ट फार्मिंग, इसके लिए क्या होना जरूरी

अगर आप कम मेहनत और जगह में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सॉल्ट फार्मिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. जानें सॉल्ट फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके लिए किन चिजों का होना जरूरी है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Sep 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

नमक हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख चीज है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि नमक कैसे बनता है या यह कहां से आता है? आपको बता दें कि नमक की खेती पारंपरिक तरीके से बीज और खेत की बजाय खारे पानी के स्त्रोतों से की जाती है. भारत में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु नमक का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य है. गुजरात और तमिलनाडु राज्य समुद्र के नजदीक होने और राजस्थान में सांभर झील होने की वजह से नमक का उत्पादन करने में इन राज्यों को सक्षम माना जाता है. नमक उत्पादन करने के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी को रोक कर रखा जा सके. जिससे पानी को इवापोरेट कर के नमक बनाया जाता है. अगर आप भी नमक का उत्पादन करने का सोच रहें हैं, तो आइए जानते है इसके लिए क्या करना होता है.

कैसे की जाती है सॉल्ट फार्मिंग?

अगर आपके क्षेत्र में समुद्र या खारे पानी का स्त्रोत मौजूद है, तो आपके लिए नमक का उत्पादन करना आसान होगा. नमक के उत्पादन के लिए खारे पानी को एक ऐसी जगह रखा जाता है, जहां उसे भाप बनने के लिए पर्याप्त धूप और गर्मी मिल सके. पानी के इवापोरेट होने के बाद सतह पर वाइट क्रिस्टल की एक परत रह जाती है, जिसे निकालकर उसे रिफाइन करने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है. जहां नमक को साफ किया जाता है और नमक में से गंदगी, धूल और अन्य अनावश्यक तत्वों के अलग किया जाता है. पहली बार पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया में लगभग 20-30 दिन लगते हैं. उसके बाद हर 7-8 दिनों में नमक की नियमित पैदावर मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के 46% किसान जहरीले कीटनाशकों की चपेट में, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

किन चिजों की होती है आवश्यकता?

नमक के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है खारे पानी का स्त्रोत. इसके बाद आपको एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है, जहां पानी को रोक कर रखा जा सके. आपको नमक के उत्पादन के लिए कुछ जरूरी उपकरण जैसे पानी खींचने के लिए मोटर, नमक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए फावड़ा और अन्य जरूरी चीजों की जरूरत होती है. साथ ही आपको एक अच्छे मार्केटिंग चैनल की जरूरत होती है. जिसकी सहायता से आप नमक को फैक्ट्री और फिर बाजार तक पहुंचा सके. हालांकि नमक की कीमत स्थानीय बाजार के अनुसार अलग हो सकती है. नमक की कीमत उसके ब्रांड और बनाने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: केसीसी का पैसा समय पर नहीं भरा तो बढ़ सकती है परेशानी, किसान भाई जरूर रखें ध्यान

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Salt Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
5 एकड़ में लगाएं ये पौधा, पहले साल में होगी इतने लाख की कमाई
5 एकड़ में लगाएं ये पौधा, पहले साल में होगी इतने लाख की कमाई
एग्रीकल्चर
सेंड बोआ सांप को खेत में छोड़ने से क्या होता है फायदा? जानें इसके लाभ
सेंड बोआ सांप को खेत में छोड़ने से क्या होता है फायदा? जानें इसके लाभ
एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
एग्रीकल्चर
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान युद्ध में दलाली करने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता, क्या बोले ख्वाजा आसिफ?
US-ईरान युद्ध में दलाली करने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता, क्या बोले ख्वाजा आसिफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
नौकरी
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget