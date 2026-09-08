ऐसे करें लाल गन्ने की खेती? मालामाल कर देगी यह फसल

गन्ने की खेती देश के कई हिस्सों में बड़े पेमाने पर की जाती है. आमतौर पर किसान हरे गन्ने की अलग-अलग किस्मों की खेती करते हैं, लेकिन अब लाल गन्ना भी किसानों का ध्यान खींच रहा है. इसका रंग लाल या बैंगनी दिखाई देता है और इसका इस्तेमाल खाने के साथ-साथ जूस बनाने में भी किया जाता है. बाजार में इसकी मांग सामान्य गन्ने से अलग बनी हुई है. यही वजह है कि किसान इसकी खेती से अच्छी कमाई की उम्मीद रखते हैं. बेहतर उत्पादन के लिए सही मिट्टी, मौसम, सिंचाई और खेत की तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है.

लाल गन्ने की खेती के लिए कैसी होनी चाहिए मिट्टी ?

लाल गन्ने की खेती के लिए ऐसी जमीन अच्छी मानी जाती है जिसमें पानी जमा न हो. खेत की मिट्टी उपजाऊ और जल निकासी वाली होनी चाहिए. खेत तैयार करने के लिए पहले अच्छी तरह जुताई की जाती है. इसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करके खेत को समतल किया जाता है. बुवाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त गन्ने के टुकड़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है. गन्ने के टुकड़ों में अच्छी कलियां लगाएं , क्योंकि इन्हीं से नया पौधा तैयार होता है. खेत में जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है. बुवाई का सही समय इलाके के मौसम और गन्ने की किस्म के अनुसार तय किया जाता है.

सिंचाई और खाद का रखें खास ध्यान

गन्ने की फसल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहने से पौधों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए जरूरत के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए और खेत में पानी की निकासी का इंतजाम रखना चाहिए. पौधो की अच्छी बढ़वार के लिए खाद और पोषक तत्वों का संतुलित इस्तेमाल करे. नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व फसल की बढ़वार में मदद करते हैं. हालांकि, खाद की मात्रा मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर तय करना बेहतर रहता है. समय-समय पर खेत में खरपतवार हटाना न भूलें, ताकि पौधों को पानी और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें.

बाजार में अच्छी कीमत से बढ़ सकती है कमाई

लाल गन्ने की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग रंग और स्वाद माना जाता है. कई जगहों पर इसे गन्ने के रस और खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसकी अलग पहचान के कारण कुछ बाजारों में सामान्य गन्ने की तुलना में इसकी मांग अच्छी मिलती है. खेती शुरू करने से पहले किसान को अपने आसपास के बाजार में इसकी मांग और कीमत की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. केवल ज्यादा कीमत की उम्मीद में बड़े क्षेत्र में खेती करना सही नहीं है. पहले छोटे स्तर पर खेती करके उत्पादन और बाजार की स्थिति को समझना बेहतर रहता है. सही किस्म का चुनाव, समय पर सिंचाई, खाद और रोगों से बचाव पर ध्यान देकर किसान लाल गन्ने से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं.