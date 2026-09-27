गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखरीफ सीजन के बाद खेत में बोएं आलू, 80 से 100 दिन में हो जाएगा तैयार

खरीफ सीजन के बाद खेत में बोएं आलू, 80 से 100 दिन में हो जाएगा तैयार

खरीफ के बाद खेत खाली बिल्कुल न छोड़ें. अगर इसके तुरंत बाद आप आलू की बुआई कर देते हैं तो कम दिनों में आप मोटी कमाई कर सकते हैं? जान लीजिए किन बातों का रखना होगा ध्यान.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खरीफ के बाद आलू की खेती से किसान बढ़ाएं मुनाफा.
  • बलुई दोमट मिट्टी में उचित जुताई और जलभराव से बचें.
  • स्वस्थ बीज कंद, उन्नत किस्मों का करें सही चुनाव.

अक्सर ऐसा होता है कि खरीफ सीजन की फसल काटने के बाद किसान अपने खेत को यूं ही खाली छोड़ देते हैं. जिससे अगली बड़ी फसल का वक्त आ सके. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसी खाली समय में खेत से एक और फसल ले ली जाए तो आपकी आमदनी कितनी बढ़ सकती है? आज हम आपको एक ऐसा दमदार तरीका बताने जा रहे हैं. जो आपकी खाली पड़ी जमीन से कमाई का रास्ता खोल सकता है. 

खरीफ की फसल यानी धान या मक्के की कटाई के तुरंत बाद अगर आप अपने खेतों में आलू की बुआई कर दें. तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. आलू की कई ऐसी उन्नत किस्में आती हैं जो महज 80 से 100 दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं. यानी कम समय और कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है. इससे न केवल आपके खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है. बल्कि कमाई भी सही होती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए बेस्ट हैं अक्टूबर की ये सब्जियां, आज ही उगाएं
किचन गार्डन के लिए बेस्ट हैं अक्टूबर की ये सब्जियां, आज ही उगाएं
एग्रीकल्चर
कैसे होती है कीवी की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
कैसे होती है कीवी की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
एग्रीकल्चर
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट

खेत की सही तैयारी और सही मिट्टी का चुनाव

अगर आप आलू की बंपर पैदावार लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने खेत की तैयारी पर खास ध्यान देना होगा. आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. क्योंकि इसमें पानी ज्यादा देर रुकता नहीं है और आलू के कंदों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. मक्का और धान की फसल काटने के बाद बिना एक भी दिन गंवाए खेत की 3 से 4 बार अच्छी तरह जुताई करवा लें. 

इसके बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी और समतल बना लें. आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए. क्योंकि ज्यादा नमी और जलभराव होने पर आलू के सड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. अगर आप सही समय पर मिट्टी को सुधारकर खेत तैयार कर लेते हैं. तो पौधों को एकदम सही माहौल मिलता है और उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है.


खरीफ सीजन के बाद खेत में बोएं आलू, 80 से 100 दिन में हो जाएगा तैयार

सही बीज और उन्नत किस्मों का चयन 

खेती में आधी सफलता तो इस बात पर टिकी होती है कि आप बीज कैसा चुन रहे हैं. आलू की खेती करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपके पास जो बीज कंद हैं वे एकदम स्वस्थ, साफ और किसी भी बीमारी से मुक्त होने चाहिए. आमतौर पर 25 से 30 ग्राम वजन के बीज कंद सबसे सही माने जाते हैं. बुआई करने से पहले बीजों की अच्छी तरह छंटाई कर लें जिससे कोई भी सड़ा या कटा हुआ आलू खेत के अंदर न जा सके. 

आज के समय में बाजार में कई ऐसी बेहतरीन वैराइटी मौजूद हैं जो बहुत कम दिनों में शानदार पैदावार देती हैं. इन किस्मों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये महज 80 से 100 दिन के भीतर खुदाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं. आप अपने इलाके की जलवायु और जमीन के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करके बंपर पैदावार हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कितने की आती है सिमेंटल गाय, एक दिन में देती है 20 से 28 लीटर दूध

इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ बीज जमीन में डाल देने से ही अच्छी फसल नहीं मिल जाती. बल्कि उसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है. आलू की फसल को समय पर पानी और सही मात्रा में खाद की बहुत जरूरत होती है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खेत में जरूरत से ज्यादा पानी न भरें बल्कि मिट्टी की नमी को देखकर ही हल्की सिंचाई करें. इसके अलावा खेत में उगने वाले खरपतवार को समय-समय पर निकालते रहें.

जिससे पौधों का पूरा पोषण आलू तक पहुंचे. जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ाने का काम जरूर करें इससे आलू के कंद धूप में हरे नहीं पड़ते और उनका साइज एकदम बढ़िया बनता है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं. तो खरीफ सीजन के तुरंत बाद उगाई गई यह आलू की फसल आपको कम लागत में तगड़ी कमाई दे सकती है.


खरीफ सीजन के बाद खेत में बोएं आलू, 80 से 100 दिन में हो जाएगा तैयार

यह भी पढ़ें: 27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, फसल बचाने के लिए तुरंत ये काम करें किसान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Potatoes Farming Kharif Season
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए बेस्ट हैं अक्टूबर की ये सब्जियां, आज ही उगाएं
किचन गार्डन के लिए बेस्ट हैं अक्टूबर की ये सब्जियां, आज ही उगाएं
एग्रीकल्चर
कैसे होती है कीवी की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
कैसे होती है कीवी की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
एग्रीकल्चर
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नाराज फूफा से करेगा क्या...', SIR पर भड़के ओवैसी, चुनाव आयोग को दिया मैसेज
'नाराज फूफा से करेगा क्या...', SIR पर भड़के ओवैसी, चुनाव आयोग को दिया मैसेज
झारखंड
JSSC CGL परीक्षा-2023 में गड़बड़ी, 3 उम्मीदवार गिरफ्तार; अब तक 19 पकड़े गए
JSSC CGL परीक्षा-2023 में गड़बड़ी, 3 उम्मीदवार गिरफ्तार; अब तक 19 पकड़े गए
बॉलीवुड
'ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया', महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान
'ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया', महेश भट्ट से शादी के बाद काम न मिलने पर बोलीं सोनी राजदान
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के कप्तान ने माना भारत का लोहा, कहा - टीम इंडिया को हरा...
वेस्टइंडीज के कप्तान ने माना भारत का लोहा, कहा - टीम इंडिया को हरा
विश्व
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
इंडिया
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
Home Tips
रसोई की सिंक के पास रख दें ये चीज, चली जाएगी बदबू
रसोई की सिंक के पास रख दें ये चीज, चली जाएगी बदबू
ट्रेंडिंग
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना बैली डांस, वायरल हुआ Video
'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना बैली डांस, वायरल हुआ Video
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget