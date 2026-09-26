कितने की आती है सिमेंटल गाय, एक दिन में देती है 20 से 28 लीटर दूध

सिमेंटल नस्ल सिर्फ दूध के मामले में ही आगे नहीं है. बल्कि बछड़े-बछियों के मामले में भी इसका बड़ा नाम है. इस नस्ल के बछड़े भी आगे चलकर बढ़िया बैल या स्ट्रॉन्ग ब्रीडर बनते हैं. जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है. यानी अगर आप ब्रीडिंग का काम भी साथ में करते हैं. तो आपको डबल फायदा मिलने वाला है. एक तो रोजाना दूध की भारी कमाई ऊपर से बढ़िया क्वालिटी के बछड़े बेचने से अलग से मोटा मुनाफा जेब में आएगा.