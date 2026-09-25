कितने की आती है वनराज मुर्गी, एक बार में कितने देती है अंडे?

इस मुर्गी की कीमत की बात करें तो बता दें कि इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र का मुर्गी खरीद रहे हैं. अगर आप बिल्कुल छोटे चूजे खरीदते हैं तो वे बाजार में लगभग 35 से 50 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाते हैं. वहीं थोड़े बड़े वैक्सीनेटेड चूजे 70 से 100 रुपए प्रति पीस तक हो सकते हैं. अगर आप पूरी तरह तैयार अडल्ट ब्रीड खरीदते हैं तो दाम डेढ़ सौ से तीन सौ रुपए तक जा सकता है.