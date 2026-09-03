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पावर वीडर लें या ट्रैक्टर, छोटी जमीन पर खेती में क्या फायदेमंद?

कम जमीन पर खेती करते हैं और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं. तो रुक जाइए पहले जान लीजिए आपके छोटे खेत के लिए पावर वीडर सही है या फिर ट्रैक्टर? जिससे फालतू के पैसे खर्च न करने पड़े.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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खेती-किसानी में आजकल बिना मशीनरी के काम चलाना नामुमकिन सा हो गया है. मजदूरों की बढ़ती मजदूरी और उनकी कमी ने छोटे से छोटे किसान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. लेकिन जब जमीन छोटी हो यानी एक या दो एकड़ तब किसान असमजंस में पड़ जाता है. मन में सवाल आता है कि क्या लाखों रुपये का कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा जाए या फिर कम बजट में आने वाला पावर वीडर ही काम निपटा देगा

अक्सर किसान बिना सोचे-समझे दूसरों की होड़ में बड़ा ट्रैक्टर घर ले आते हैं. जिसकी ईएमआई और भारी डीजल का खर्च बाद में कमर तोड़ देता है. वहीं कुछ किसान जरूरत से हल्की मशीन चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं. छोटी जोत, बागवानी और सब्जियों की खेती करने वाले किसान के लिए दोनों मशीनों की कीमत, काम करने का तरीका और उनकी उपयोगिता जानना बेहद जरूरी है. जिससे  सही फायदा मिल सके.

बजट के हिसाब से कौन सा ज्यादा सही?

अगर बात इन मशीनों की कीमतों की करें तो दोनों ही मशीनों की कीमत में जमीन-आसमान का फासला है. एक बढ़िया क्वालिटी का पावर वीडर आपको बाजार में लगभग 25 हजार से 45 हजार रुपये के भीतर आसानी से मिल जाता है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक छोटा ट्रैक्टर लेने की सोचते हैं. तो कम से कम 3 लाख से 6 लाख रुपये का भारी-भरकम बजट तैयार रखना पड़ता है.

छोटी जोत वाले किसान के लिए इतनी बड़ी रकम फंसाना या बैंक का कर्ज सिर पर लेना घाटे का सौदा साबित हो सकता है. इसके अलावा रोज के ईंधन खर्च पर नजर डालें तो पावर वीडर बेहद किफायती है. यह मशीन एक घंटे में महज आधा से एक लीटर पेट्रोल या डीजल पीती है. इसके उलट ट्रैक्टर प्रति घंटा कम से कम 2 से 4 लीटर डीजल लेता है. यानी कम जमीन पर गुड़ाई और निराई के लिए पावर वीडर आपके लिए ज्यादा मंहगा.


पावर वीडर लें या ट्रैक्टर, छोटी जमीन पर खेती में क्या फायदेमंद?

कौनसा करता है तेजी से काम?

सब्जियों, गन्ने, मक्के और फलों के बागों में पौधों के बीच की जगह काफी संकरी होती है. ऐसे काम में पावर वीडर का कोई मुकाबला नहीं है. यह मशीन काफी कॉम्पैक्ट, हल्की और संभालने में बेहद आसान होती है. जहां ट्रैक्टर के बड़े-बड़े पहिए पौधों को रौंद सकते हैं. वहां पावर वीडर दो लाइनों के बीच आराम से घुसकर मिट्टी भुरभुरी कर देता है और खरपतवार का जड़ से सफाया कर देता है.

खेत के कोनों पर और पेड़ों की निचली टहनियों के नीचे इसे मोड़ना बाएं हाथ का खेल है. इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा खुली जगह की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं ट्रैक्टर को मुड़ने के लिए बड़ा घेरा चाहिए और संकरी क्यारियों में उसके जाने से फसल खराब होने का पूरा खतरा रहता है. बागवानी और इंटर-कल्टीवेशन जैसे बारीक कामों में पावर वीडर की फुर्ती और लचीलापन ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है.


पावर वीडर लें या ट्रैक्टर, छोटी जमीन पर खेती में क्या फायदेमंद?

यह भी पढ़ें: फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस

जुताई के लिए कौनसा बढ़िया?

अगर आपकी जरूरत सिर्फ निराई-गुड़ाई के लिए ही नहीं है और आपको खेत की गहरी जुताई, भारी मिट्टी पलटना और ढुलाई करनी है. तो खेल पूरी तरह बदल जाता है. यहां ट्रैक्टर अपनी असली ताकत दिखाता है. ट्रैक्टर में ज्यादा हॉर्सपावर का दमदार इंजन, मजबूत हाइड्रोलिक लिफ्ट और पीटीओ सिस्टम मिलता है. इसके पीछे आप कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाउ, डिस्क हैरो और पानी का पंप जैसे भारी उपकरण आसानी से जोड़ सकते हैं.

सबसे अहम बात यह है कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़कर आप खेत से फसल सीधे मंडी ले जा सकते हैं या खाद-बीज ढो सकते हैं, जो पावर वीडर से बिल्कुल मुमकिन नहीं है. सख्त और पथरीली जमीन पर पावर वीडर जल्दी थक जाता है और किसान को भी थका देता है. अगर जमीन बड़ी है और भारी काम ज्यादा हैं. तो ट्रैक्टर ही लंबे समय में असली ताकतवर ऑप्शन साबित होता है. 

यह भी पढ़ें: सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tractor Farming Machines
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