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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअगर खाते में नहीं आई है किसान सम्मान निधि तो कर लीजिए ये काम, नहीं तो कट जाएगी अगली किस्त

अगर खाते में नहीं आई है किसान सम्मान निधि तो कर लीजिए ये काम, नहीं तो कट जाएगी अगली किस्त

PM Kisan Yojana News: पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अटक गया है. तो तुरंत अपनी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का स्टेटस चेक कर लें. बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी जरूरी है. इन कमियों को सुधार लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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PM Kisan Yojana News: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. जिन्हें भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन किसानों को साल भर में 6000 रुपये देती है जो कि 4 महीना के अंतराल पर 2000 की किस्त में भेजे जाते हैं. कल यानी 20 जून को देश के तकरीबन 10 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के पैसे भेजे गए. 

पीएम मोदी ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट पर ट्रांसफर के जरिए यह राशि भेजी. लेकिन बहुत से किसानों के खाते में 23वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं. अगर आप भी उनके सामने से शामिल है तो फिर आपको समय रहते यह काम कर लेने जरूरी है नहीं तो फिर अगली किस्त भी अटक सकती है. 

ई-केवाईसी अधूरी तो पैसे नहीं

अगर आपके खाते में पैसे रुक गए हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी का अधूरा होना हो सकती है. सरकार ने साफ कर दिया है कि फ्रॉड रोकने के लिए हर लाभार्थी को अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन कराना जरूरी है. जिसे आप पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर आसानी से करवा सकते हैं. 

लैंड सीडिंग तुरंत करवाएं

इसके अलावा एक और बड़ी वजह लैंड सीडिंग यानी आपके नाम पर दर्ज खेती की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड से मैच न होना भी है. अगर आपके डॉक्युमेंट्स में जमीन का ब्योरा सही तरीके से लिंक नहीं है. तो आपका नाम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है.

इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल से मिलकर अपने जमीन के कागजात को दोबारा वेरीफाई करवाना होगा. जिससे अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में आ सके.

यह भी पढ़ें: मानसून सीजन आने से पहले बदल दीजिए अपने पशुओं की डाइट, नहीं कम होगा दूध का उत्पादन

बैंक अकाउंट की कमियां सुधारें 

कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी सिर्फ बैंक अकाउंट की छोटी सी गड़बड़ी की वजह से पैसा अटक जाता है. आपका जो भी बैंक खाता योजना से जुड़ा है उसका आधार कार्ड से लिंक होना और डीबीटी मोड का एक्टिव होना बेहद जरूरी है. क्योंकि सरकार अब सीधे आधार के जरिए ही पैसे भेजती है. 

ऐसे चेक करें स्टेटस

इन सब कामों को करने के बाद आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Know Your Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए. वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके फॉर्म में कहां दिक्कत आ रही है और एलिजिबिलिटी स्टेटस में ई-केवाईसी या लैंड सीडिंग के आगे No तो नहीं लिखा है. अगर वहां कोई गलती दिखती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं जिससे अगली किस्त न रुके.

यह भी पढ़ें: खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana PM Kisan Yojana 23rd Installment
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