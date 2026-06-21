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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?

खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?

Locusts Attack On Crops: टिड्डियां अपनी सूंघने की क्षमता और तेज नजरों से खरीफ की फसलों को मीलों दूर से पहचान लेती हैं. पौधों की गंध और हरे रंग को टारगेट कर इनका पूरा झुंड एक साथ खेतों पर हमला करता है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Locusts Attack On Crops: टिड्डियां अपनी सूंघने की क्षमता और तेज नजरों से खरीफ की फसलों को मीलों दूर से पहचान लेती हैं. पौधों की गंध और हरे रंग को टारगेट कर इनका पूरा झुंड एक साथ खेतों पर हमला करता है.

खरीफ का सीजन आते ही किसानों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान फसलों पर टिड्डियों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा मंडराने लगता है. ये छोटे-छोटे कीड़े पलक झपकते ही पूरी की पूरी हरी-भरी फसल को चट कर जाते हैं. जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.

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क्या कभी सोचा है कि इन टिड्डियों को आखिर कैसे पता चलता है कि लहलहाती फसल कहां मौजूद है? असल में कुदरत ने इन्हें एक गजब का सेंसिंग सिस्टम दिया है. जिसकी मदद से ये मीलों दूर से ही हरे-भरे खेतों का सटीक अंदाजा लगा लेती हैं और वहां पहुंच जाती हैं.
क्या कभी सोचा है कि इन टिड्डियों को आखिर कैसे पता चलता है कि लहलहाती फसल कहां मौजूद है? असल में कुदरत ने इन्हें एक गजब का सेंसिंग सिस्टम दिया है. जिसकी मदद से ये मीलों दूर से ही हरे-भरे खेतों का सटीक अंदाजा लगा लेती हैं और वहां पहुंच जाती हैं.
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टिड्डियों के पास फसलों को पहचानने का सबसे पहला और तगड़ा हथियार उनकी सूंघने की गजब क्षमता होती है. पौधों से निकलने वाली एक खास तरह की गंध या केमिकल रिलीज को ये अपने एंटीना के जरिए बहुत आसानी से भांप लेती हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं.
टिड्डियों के पास फसलों को पहचानने का सबसे पहला और तगड़ा हथियार उनकी सूंघने की गजब क्षमता होती है. पौधों से निकलने वाली एक खास तरह की गंध या केमिकल रिलीज को ये अपने एंटीना के जरिए बहुत आसानी से भांप लेती हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं.
Published at : 21 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Crop Locust

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