खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?

क्या कभी सोचा है कि इन टिड्डियों को आखिर कैसे पता चलता है कि लहलहाती फसल कहां मौजूद है? असल में कुदरत ने इन्हें एक गजब का सेंसिंग सिस्टम दिया है. जिसकी मदद से ये मीलों दूर से ही हरे-भरे खेतों का सटीक अंदाजा लगा लेती हैं और वहां पहुंच जाती हैं.