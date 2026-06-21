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खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?
Locusts Attack On Crops: टिड्डियां अपनी सूंघने की क्षमता और तेज नजरों से खरीफ की फसलों को मीलों दूर से पहचान लेती हैं. पौधों की गंध और हरे रंग को टारगेट कर इनका पूरा झुंड एक साथ खेतों पर हमला करता है.
खरीफ का सीजन आते ही किसानों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान फसलों पर टिड्डियों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा मंडराने लगता है. ये छोटे-छोटे कीड़े पलक झपकते ही पूरी की पूरी हरी-भरी फसल को चट कर जाते हैं. जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है.
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Published at : 21 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Crop Locust
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