PM Kisan Nidhi: क्या 18 जून को आएगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, फटाफट निपटा लें ये काम

PM Kisan Nidhi 23rd Installment: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है कि 23वीं किस्त 18 जून को जारी हो सकती है और किसानों के खातों में 2000 ट्रांसफर किए जाएंगे. हालांकि, आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से इस तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है.

ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वह वायरल दावों का भरोसा करने की बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें. अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर अपडेट क्या है और किन जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए.

क्याें हो रही 18 जून की चर्चा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर 18 जून की तारीख इसलिए चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को पीएम किसान योजना की एक किस्त जारी की थी. इसी आधार पर कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार भी किस्त इसी समय आ सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है, इसलिए 18 जून को लेकर किए जा रहे दावे सिर्फ अटकलें मानी जा रही हैं.

कब तक आ सकती है अगली किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पिछली किस्त मार्च 2026 में जारी हुई थी. आमतौर पर पीएम किसान योजना की किस्तें चार-चार महीना के अंतराल पर जारी की जाती है. ऐसे में संभावना है कि अगली किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में जारी हो सकती है. हालांकि किस्त को लेकर अंतिम फैसला और तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.

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किस्त नहीं रुके इसके लिए यह काम जरूर करें

कई किसानों की किस्त ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या भूमि सत्यापन जैसी वजह से अटक जाती है. इसलिए अगली किस्त जारी होने से पहले किसानों को ई-केवाईसी अपडेट करना, बैंक खाते को आधार से लिंक कराना, भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सही रखना और लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच लेने जैसे जरूरी काम कर लेने चाहिए.

अगर किस्त न आए तो क्या करें?

अगर सरकार की किस्त घोषणा के बाद भी किसान के खाते में किस्त नहीं पहुंचती है, तो सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें. इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800-115-526 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में भी किस्त को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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