एक्सप्लोरर
Kitchen Gardening Tips: घर पर ऐसे उगा सकते हैं भिंडी, जान लीजिए आसान तरीका
Kitchen Gardening Tips: भिंडी गर्म मौसम की फसल है, इसे फरवरी से मार्च के बीच लगाया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसे घर पर कैसे उगा सकते हैं...
Kitchen Gardening Tips: हमारे देश में भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में पसंद की जाती है. खासकर बच्चों को इसकी कुरकुरी और टेस्टी डिश काफी पसंद आती है. आमतौर पर लोग भिंडी को बाजार से खरीदते हैं, लेकिन अब आप चाहे तो इसे घर की बालकनी छत या छोटे से गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि भिंडी को उगाने के लिए ज्यादा जगह है या ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है. सही समय, मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल से आप कुछ ही हफ्तों में ताजी हरी घर की भिंडी तैयार कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे भिंडी उगा सकते हैं.ये भी पढ़ें-अप्रैल में गार्डन को रखें हरा-भरा, गर्मी से बचाने के स्मार्ट तरीके
किस समय लगाएं भिंडी?
भिंडी गर्म मौसम की फसल है, इसे गर्मियों में फरवरी से मार्च के बीच लगाया जा सकता है. वहीं बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच बीज बोना सही रहता है. ठंड के मौसम में इसके बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
गमले और मिट्टी कैसी होनी चाहिए?
घर में भिंडी उगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग लेना चाहिए. इसमें पानी निकालने के लिए छेद होना जरूरी है. मिट्टी हल्की भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए. इसके लिए गार्डन सॉइल में गोबर खाद या वर्मीकंपोस्ट और थोड़ी रेत या कोकोपीट मिलाना ज्यादा सही रहता है.
भिंडी के बीज लगाने का सही तरीका
भिंडी के बीज सीधे मिट्टी में लगाए जा सकते हैं या पहले ट्रे में पौधे तैयार करके बाद में ट्रांसफर किए जा सकते हैं. इसके बीज को एक से 1.5 इंच गहराई में बोना चाहिए. बीजों के बीच 6 से 8 इंच की दूरी रखें. बीज बोने के बाद हल्का पानी डालें, ताकि मिट्टी सेट हो जाए. वहीं बीजों को अंकुरित होने में आमतौर पर 5 से 8 दिन का समय लगता है. ऐसे में भिंडी के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए रोजाना 5 से 8 घंटे की धूप जरूरत होती है. बीज अंकुरण के लिए मिट्टी का तापमान लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि बड़े पौधे के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान बेहतर रहता है.
भिंडी के पौधे की देखभाल कैसे करें?
भिंडी के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. इसमें मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. रोजाना पानी देने से बचें, तुरंत जरूरत के हिसाब से ही इसे पानी दें. इसके बाद पौधों को समय-समय पर चेक करते रहे. कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है. अगर शुरुआत में मिट्टी में खाद मिलाई गई हो तो बार-बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं भिंडी के पौधे लगभग 40 से 50 दिनों में फल देने लगते है. जब फलिया तीन से चार इंच लंबी हो जाए तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए, समय पर कटाई करने से नए भिंडी निकलती है और उत्पादन बेहतर होता है.
भिंडी गर्म मौसम की फसल है, इसे गर्मियों में फरवरी से मार्च के बीच लगाया जा सकता है. वहीं बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच बीज बोना सही रहता है. ठंड के मौसम में इसके बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
गमले और मिट्टी कैसी होनी चाहिए?
घर में भिंडी उगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग लेना चाहिए. इसमें पानी निकालने के लिए छेद होना जरूरी है. मिट्टी हल्की भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए. इसके लिए गार्डन सॉइल में गोबर खाद या वर्मीकंपोस्ट और थोड़ी रेत या कोकोपीट मिलाना ज्यादा सही रहता है.
भिंडी के बीज लगाने का सही तरीका
भिंडी के बीज सीधे मिट्टी में लगाए जा सकते हैं या पहले ट्रे में पौधे तैयार करके बाद में ट्रांसफर किए जा सकते हैं. इसके बीज को एक से 1.5 इंच गहराई में बोना चाहिए. बीजों के बीच 6 से 8 इंच की दूरी रखें. बीज बोने के बाद हल्का पानी डालें, ताकि मिट्टी सेट हो जाए. वहीं बीजों को अंकुरित होने में आमतौर पर 5 से 8 दिन का समय लगता है. ऐसे में भिंडी के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए रोजाना 5 से 8 घंटे की धूप जरूरत होती है. बीज अंकुरण के लिए मिट्टी का तापमान लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि बड़े पौधे के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान बेहतर रहता है.
भिंडी के पौधे की देखभाल कैसे करें?
भिंडी के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. इसमें मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. रोजाना पानी देने से बचें, तुरंत जरूरत के हिसाब से ही इसे पानी दें. इसके बाद पौधों को समय-समय पर चेक करते रहे. कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है. अगर शुरुआत में मिट्टी में खाद मिलाई गई हो तो बार-बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं भिंडी के पौधे लगभग 40 से 50 दिनों में फल देने लगते है. जब फलिया तीन से चार इंच लंबी हो जाए तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए, समय पर कटाई करने से नए भिंडी निकलती है और उत्पादन बेहतर होता है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन शिमला मिर्च, किसान ऐसे कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
एग्रीकल्चर
फसल में लग जाए आग तो सरकार देती है तगड़ा मुआवजा, इस योजना में आज ही जुड़वा लें अपना नाम
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन से पहले ऐसे शुरू करें खेत की तैयारी, ये काम करेंगे तो बढ़ेगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL