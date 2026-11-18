Bird Flu Vaccine India: मुर्गीपालन करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत ने बर्ड फ्लू से मुर्गियों को बचाने के लिए अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है. इस वैक्सीन को भोपाल में तैयार किया गया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को इसे देश को समर्पित करेंगे.

अब तक इस बीमारी से बचाव के लिए देश में इस खास वायरस के खिलाफ कोई स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में नई वैक्सीन से मुर्गीपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि यह वैक्सीन किसने बनाई है और इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है.

भोपाल के संस्थान ने तैयार की वैक्सीन

बर्ड फ्लू से बचाव के लिए तैयार इस वैक्सीन का नाम H5N1 है. इसे भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) ने विकसित किया है. यह एक निष्क्रिय वैक्सीन है, जिसे मुर्गियों को बर्ड फ्लू के H5N1 वायरस के खास स्वरूप से बचाने के लिए बनाया गया है. सरकार के मुताबिक, यह भारत में इस वायरस के क्लेड 2.3.2.1A के खिलाफ तैयार की गई अपनी तरह की पहली वैक्सीन है.

क्या है बर्ड फ्लू और कितना खतरनाक है?

बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है. यह एक गंभीर बीमारी है, जो मुर्गियों और दूसरे पक्षियों को प्रभावित करती है. इसका संक्रमण फैलने पर बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो सकती है. बीमारी को काबू करने के लिए कई बार संक्रमित पक्षियों को मारना पड़ता है. इसके अलावा, प्रभावित इलाकों में मुर्गियों और उनसे मिलने वाले उत्पादों के कारोबार पर भी रोक लग सकती है.

इसका सीधा असर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले किसानों की कमाई पर पड़ता है. मुर्गियों के मरने, कारोबार बंद होने और बिक्री घटने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. भारत में साल 2006 में पहली बार बर्ड फ्लू का मामला सामने आया था. इसके बाद H5N1 और H5N8 वायरस के 500 से ज्यादा प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं.



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बर्ड फ्लू से हो चुका है हजारों करोड़ का नुकसान

केंद्र सरकार के मुताबिक, साल 2006 में बर्ड फ्लू के प्रकोप से देश को सीधे और दूसरे तरीकों से करीब 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. अगर यह बीमारी बड़े स्तर पर फैलती है, तो देश की 20 फीसदी से ज्यादा पोल्ट्री आबादी प्रभावित हो सकती है. इससे मुर्गीपालकों के साथ-साथ अंडे और चिकन के कारोबार पर भी असर पड़ता है.

इंसानों में भी फैल सकता है संक्रमण

बर्ड फ्लू सिर्फ पक्षियों के लिए ही चिंता की बात नहीं है. इसके कुछ मामलों में इंसानों में भी संक्रमण सामने आया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2003 से अब तक 25 देशों में H5N1 संक्रमण के 1,003 मामले सामने आए हैं, जिनमें 479 लोगों की मौत हुई है. ऐसे में इस वायरस को रोकना जरूरी है. नई स्वदेशी वैक्सीन से मुर्गियों को सुरक्षा देने और पोल्ट्री कारोबार को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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