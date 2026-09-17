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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में खरपतवार से परेशान? अपनाएं ये तकनीक

खेत में खरपतवार से परेशान? अपनाएं ये तकनीक

अगर आप बार-बार निराई और महंगे खर्च से हैं परेशान हैं तो खरपतवारों का सफाया करने वाली यह मार्डन तकनीक बदल देगी आपकी खेती का पूरा तरीका. जानिए किस तरह मल्चिंग तकनीक से बचा पाएंगे खेत को खरपतवार से.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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  • खेतों में खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाते मल्चिंग से बचा सकते हैं फसल.
  • मल्चिंग धूप रोककर खरपतवार बढ़ने नहीं देती और जमीन में नमी बनाए रखती है.
  • सही मल्चिंग तकनीक से उपज बढ़ती है और लागत घटती है.

खेती में जितनी मेहनत बीज बोने से लेकर फसल काटने तक करनी पड़ती है. उससे कहीं ज्यादा सिरदर्द खेतों में उगने वाला फालतू घास-फूस यानी खरपतवार बन जाता है. फसल के साथ उगने वाले ये अनचाहे पौधे चुपचाप जमीन के अंदर की सारी ताकत, खाद, पानी और धूप को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से असली फसल को पोषण नहीं मिल पाता और पैदावार घटकर आधी रह जाती है. किसान इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर समय रहते इस जंगली घास का इलाज नहीं निकाला. 

तो सालभर की मेहनत पर पानी फिरते देर नहीं लगती. पारंपरिक तरीकों से निराई-गुड़ाई करने में मजदूरों का खर्चा और समय दोनों बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है और मुनाफा हाथ से निकल जाता है. अब वक्त आ गया है कि पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ स्मार्ट और आधुनिक तकनीक अपनाई जाए. जिससे फसल को नुकसान पहुंचाए बिना इन खरपतवारों का पूरी तरह सफाया किया जा सके. चलिए आपको समझाते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए आपको क्या तकनीक अपनानी चाहिए.

मल्चिंग तकनीक से होता है फायदा

खरपतवारों को बढ़ने से रोकने के सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना. जो आजकल बड़े पैमाने पर किसानों के बीच पॉपुलर हो रही है. इसमें होता यह है कि फसल की कतारों के बीच तो कई फसलों में पूरे खेत की मिट्टी को स्पेशल प्लास्टिक शीट जिसे मल्च फिल्म भी कहते हैं उससे ढक दिया जाता है.  इससे होता क्या है कि जब खेत की मिट्टी पर सूरज की रोशनी यानी धूप पड़ना बंद हो जाती है. तो खरपतवार के बीज अंदर ही दम तोड़ देते हैं और उन्हें उगने का मौका ही नहीं मिलता.

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक तरफ जहां जंगली घास पूरी तरह दब जाती है. वहीं दूसरी तरफ जमीन के अंदर की नमी भी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है. जिससे बार-बार पानी देने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है. इसके अलावा फसल की जड़ें एकदम सुरक्षित और साफ-सुथरी रहती हैं. जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और आपकी लागत भी काफी हद तक कम हो जाती है.


खेत में खरपतवार से परेशान? अपनाएं ये तकनीक

मल्चिंग के टाइप और सही मोटाई का चुनाव

मल्चिंग तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि खेत में किस तरह की मल्च शीट या सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. बाजार में अलग-अलग मोटाई और रंगों की प्लास्टिक मल्च फिल्में उपलब्ध होती हैं. जो कि सीजन और फसल के हिसाब से सिलेक्ट की जाती हैं. सर्दियों और गर्मियों के मौसम में ब्लैक एंड व्हाइट मल्च का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि यह जमीन के तापमान को कंट्रोल रखती है.

किसानों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मल्च शीट की मोटाई कम से कम 25 से 30 माइक्रोन होनी चाहिए जिससे वह लंबे समय तक टिक सके और फटे नहीं. इसके अलावा जो किसानभाई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. वे सूखी पराली, गन्ने की खोई या पुआल की मोटी परत बिछाकर भी नेचुरल मल्चिंग कर सकते हैं. इससे समय के साथ वह कचरा खाद में बदल जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देता है.


खेत में खरपतवार से परेशान? अपनाएं ये तकनीक

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खेत में मल्चिंग बिछाने का सही तरीका 

मल्चिंग तकनीक को अपने खेत में लागू करने से पहले जमीन की तैयारी बहुत तरीके से करनी होती है. सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें सही मात्रा में खाद और पानी दे दें जिससे नमी अंदर ही लॉक हो जाए. इसके बाद ड्रिप सिंचाई के पाइप बिछाकर उसके ऊपर मल्च शीट को सही तरीके से फैला दिया जाता है और किनारों पर मिट्टी दबा दी जाती है जिससे हवा उसे उड़ा न सके.

तय दूरी पर छोटे छेद करके उसमें पौधे या बीज बो दिए जाते हैं. जिससे सिर्फ मुख्य पौधा ही बाहर निकलता है और बाकी पूरी जमीन ढकी रहती है. इस तकनीक को अपनाने से न सिर्फ खरपतवारों खत्म हो जाती है. बल्कि पैदावार भी एकदम बढ़िया मिलती है और किसानों को बार-बार निराई-गुड़ाई की मेहनत से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mulching Farming News
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