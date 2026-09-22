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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?

फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?

अगर आपकी फसल किसी कारण से खराब हो गई है और फसल बीमा भी रिजक्ट होने में भी परेशानी हो रही है, तो ऐसे में जानिए कि फसल बीमा किन आम गलतियों की वजह से रिजेक्ट होता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 22 Sep 2026 11:00 PM (IST)
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फसल बीमा किसानों के लिए फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता देता है. हालांकि कई किसान कुछ ऐसी आम गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनका बीमा क्लेम होने में परेशानी होने लगती है. ऐसा होने से किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिलती और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं उन आम गलतियों के बारे में जिस वजह से बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.

किसानों को कब मिलती है मदद?

फसल बीमा आमतौर पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान में आर्थिक मुआवजा देता है. फसल बीमा भारी बारिश, सूखा पड़ने और ओलावृष्टि जैसी स्थितीयों में मददगार साबित होता है. इसकी वजह से किसान कर्ज से बचते हैं और अगली फसल के लिए उनके पास आर्थिक मदद होती है. वहीं फसल बीमा होने से बैंक आसानी से कृषि लोन भी दे देता है.

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क्यों रिजेक्ट होता है बीमा क्लेम?

किसान की कुछ अनजाने में की गई गलतियों और गलत जानकारी की वजह से फसल बीमा क्लेन रिजेक्ट हो जाता है. फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह होती है देरी से सूचना देना. फसल बीमा क्लेम करने के लिए किसान को बीमा कंपनी या कृषि विभाग को 72 घंटों के भीतर जानकारी देना होती है. समय पर न बताने से बीमा कलेम रिजेक्ट हो जाता है.

दस्तावेजों में गड़बड़ी

दूसरी सबसे बड़ी वजह है गलत जानकारी. कई बार दस्तावेजों में कोई छोटी गलती होने पर भी बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. वहीं गलत दस्तावेज या जानकारी भी बीमा क्लेम में परेशानी लाते हैं. हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज सही हो व उनकी जानकारी भी सही हो. आमतौर पर अलग-अलग दस्तावेजों में नाम में अंतर होना या गलत डिटेल्स होने से बीमा रिजेक्ट हो जाता है.

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इन चीजों का रखें ध्यान

किसान हमेशा ध्यान दें कि उनके द्वारा बीमा कंपनी को जमा किए गए दस्तावेज सही हो और उनमें किसी भी प्रकार की गलती न हो. साथ ही फसल खराब होने के दिए गए समय के अंदर ही बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दें या उसके फोटो और वीडियो कंपनी के एप पर अपलोड करें.

बीमा कंपनी के नियमों को पढ़ें

बीमा हमेशा किसी आधिकारिक बीमा कंपनी और सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ही लें. वहीं बीमा लेने से पहले उनके सभी नियमों और शर्तों को अच्छा तरह पढ़कर और समझकर ही बीमा लें. अगर आपको शिकायत दर्ज करनी हो तो कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाना उचित होता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 11:00 PM (IST)
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