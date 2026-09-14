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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या गाय पहचानती है अपना नाम, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

क्या गाय पहचानती है अपना नाम, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आवाज लगाते ही आपकी गाय आपकी ओर क्यों आने लगती है? जानिए गाय का नाम लेने पर उसकी प्रतिक्रिया देने की वजह और गाय से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Sep 2026 05:04 PM (IST)
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गांवों में आपने अक्सर देखा होगा कि पशुपालक अपनी गाय को किसी खास नाम से पुकारते हैं और गाय आवाज सुनकर उनकी ओर देखने भी लगती है. वहीं कई बार वह आवाज की दिशा में चल पड़ती है या दूसरे पशुओं से अलग प्रतिक्रिया देने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाय वास्तव में अपना नाम पहचानती है? या फिर वह सिर्फ अपने मालिक की आवाज और बुलाने के तरीके को पहचानती है? आइए जानते हैं गाय से जुड़ी कुछ अनोखी बातें.

आवाज पर देती है प्रतिक्रिया

कई शोधों में पाया गया है कि गाय आवाजों और अलग-अलग ध्वनि संकेतों में अंतर पहचान सकती हैं. वे अपने आसपास रहने वाले इंसानों की आवाज, दूसरे पशुओं की आवाज और रोजाना मिलने वाले संकेतों को समझ लेती हैं. इसलिए किसी गाय को लंबे समय तक एक ही नाम से पुकारा जाए और हर बार उसी नाम का इस्तेमाल किया जाए, तो वह उस आवाज को पहचानने लगती है.  

गाय नाम सुनकर क्या समझती है?

यदि कोई पशुपालक रोजाना दूध निकालने, चारा देने या उसे बुलाने से पहले एक ही नाम लेता है, तो गाय उस आवाज को किसी गतिविधि से जोड़ लेती है. समय के साथ नाम सुनते ही वह सिर घुमा सकती है, आवाज की तरफ देख सकती है या मालिक के पास आने की कोशिश कर सकती है. इसका मतलब है कि गाय आवाज को पहचान ने में सक्षम होती है.

मालिक की आवाज भी होती है महत्वपूर्ण

गाय केवल शब्दों पर ही प्रतिक्रिया नहीं करती. बल्कि आवाज का उतार-चढ़ाव, बोलने का तरीका और व्यक्ति की पहचान भी उसके व्यवहार को प्रभावित करती है. अगर मालिक हमेशा शांत और एक जैसे तरीके से गाय को पुकारता है, तो गाय उस आवाज को अपने सकारात्मक अनुभवों से जोड़ लेती है. वहीं डांटने या डराने वाली आवाज से वह तनाव में भी आ जाती है. यही कारण है कि पशुपालक अक्सर अपनी गायों को अलग-अलग नाम देते हैं और उन्हें हमेशा उसी नाम से बुलाते हैं.

यह भी पढ़ें : दुधारू गाय-भैंस को कितना चारा देना चाहिए? जानें एक्सपर्ट की सलाह

क्या सभी गायें नाम पर प्रतिक्रिया देती है?

ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गाय अपने नाम पर तुरंत प्रतिक्रिया दे. ऐसा करने के लिए आपको अपनी गाय को हमेशा एक ही नाम से पुकारना होगा, जिससे वह उसे समझने लगे. अगर आप कभी एक नाम, कभी दूसरा नाम या अलग-अलग आवाजों का इस्तेमाल करते हैं, तो गाय के लिए इसे समझना मुश्किल हो सकता है. दरअसल, गाय को एक ही नाम या आवाज का संकेत सिखाना पशुपालक के लिए उपयोगी होता है. इससे किसी एक गाय को झुंड से अलग बुलाने, उसे चारा देने या किसी स्थान पर ले जाने में मदद मिलती है. इसके अलावा पशुओं के साथ शांत और एक जैसा व्यवहार करने से उनका तनाव कम रखने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें : कैसे होती है घास की खेती? इससे भी लाखों कमा सकते हैं किसान

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
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